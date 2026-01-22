Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

El primer Grand Slam de la temporada continúa este jueves; juegan Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, y los argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry
Este jueves continúa la actividad en la edición 2026 de Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada. Se disputan varios partidos del torneo masculino y del certamen femenino, todos correspondientes a la tercera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca para este cuarto día la aparición del N° 1 del ranking ATP, Carlos Alcaraz, y de otros tres Top 10: Alexander Zverev (3°), Álex De Miñaur (6°) y Alexander Bublik (10°). Además, juegan los únicos dos argentinos que quedan en competencia: Francisco Cerúndolo (21°) y Tomás Etcheverry (62°).
El español juega contra el francés Corentin Moutet (37°), el alemán frente al británico Cameron Norrie (27°) y el australiano ante el estadounidense Frances Tiafoe (34°). El kazajo, por su parte, será rival de Etcheverry, que volvió a ganar dos partidos consecutivos después de varios meses. Por último, ‘Fran’ se verá las caras con el ruso Andrey Rublev (15°), a quien derrotó tres de las cuatro veces que se enfrentaron.
Entre las mujeres, en el comienzo de la tercera ronda vuelven a jugar Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA) y otras tres integrantes de los primeros 10 lugares de la clasificación general: Coco Gauff (3°), Mirra Andreeva (7°) y Jasmine Paolini (8°). La bielorrusa choca con la austríaca Anastasia Potapova (55°), la norteamericana con su compatriota Hailey Baptiste (70°), la rusa con la rumana Elena Gabriela Ruse (79°) y la italiana con la estadounidense Iva Jovic (27°).
Horarios de los partidos más destacados
- 21.30: Aryna Sabalenka vs. Anastasia Potapova
- No antes de las 23.30: Carlos Alcaraz vs. Corentin Moutet
- No antes de las 00.30 del viernes: Coco Gauff vs. Hailey Baptiste
- 5 de la mañana del viernes: Frances Tiafoe vs. Álex De Miñaur
- 3 de la mañana del viernes: Iva Jovic vs. Jasmine Paolini
- No antes de las 4 de la mañana del viernes: Francisco Cerúndolo vs. Andrey Rublev
- No antes de las 5 de la mañana del viernes: Alexander Zverev vs. Cameron Norrie
- No antes de las 7 de la mañana del viernes: Alexander Bublik vs. Tomás Etcheverry
- No antes de las 8 de la mañana del viernes: Mirra Andreeva vs. Elena Gabriela Ruse
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online Australian Open 2026
Australian Open 2026 se extiende hasta el domingo 1° de febrero en el Melbourne Park de Australia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Los máximos ganadores de Australian Open
Masculino
- Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.
- Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis cada uno.
- Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro cada uno.
- Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres cada uno.
Femenino
- Margaret Court (Australia): 11 títulos.
- Serena Williams (USA): Siete.
- Nancye Wynne Bolton (Australia): Seis.
- Daphne Akhurst (Australia): Cinco.
- Evonne Goolagong Cawley (Australia), Steffi Graff (Alemania) y Monica Seles (Estados Unidos) - Cuatro cada una.
