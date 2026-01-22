Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este jueves continúa la actividad en la edición 2026 de Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada. Se disputan varios partidos del torneo masculino y del certamen femenino, todos correspondientes a la tercera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca para este cuarto día la aparición del N° 1 del ranking ATP, Carlos Alcaraz, y de otros tres Top 10: Alexander Zverev (3°), Álex De Miñaur (6°) y Alexander Bublik (10°). Además, juegan los únicos dos argentinos que quedan en competencia: Francisco Cerúndolo (21°) y Tomás Etcheverry (62°).

Francisco Cerúndolo, el argentino con mejor ranking, se metió en la tercera ronda de Australian Open DAVID GRAY� - AFP�

El español juega contra el francés Corentin Moutet (37°), el alemán frente al británico Cameron Norrie (27°) y el australiano ante el estadounidense Frances Tiafoe (34°). El kazajo, por su parte, será rival de Etcheverry, que volvió a ganar dos partidos consecutivos después de varios meses. Por último, ‘Fran’ se verá las caras con el ruso Andrey Rublev (15°), a quien derrotó tres de las cuatro veces que se enfrentaron.

Entre las mujeres, en el comienzo de la tercera ronda vuelven a jugar Aryna Sabalenka (1° del ranking WTA) y otras tres integrantes de los primeros 10 lugares de la clasificación general: Coco Gauff (3°), Mirra Andreeva (7°) y Jasmine Paolini (8°). La bielorrusa choca con la austríaca Anastasia Potapova (55°), la norteamericana con su compatriota Hailey Baptiste (70°), la rusa con la rumana Elena Gabriela Ruse (79°) y la italiana con la estadounidense Iva Jovic (27°).

Aryna Sabalenka, finalista de la última edición y líder del ranking WTA, ya está en la tercera ronda de Australian Open PAUL CROCK� - AFP�

Horarios de los partidos más destacados

21.30 : Aryna Sabalenka vs. Anastasia Potapova

: Aryna Sabalenka vs. Anastasia Potapova No antes de las 23.30 : Carlos Alcaraz vs. Corentin Moutet

: Carlos Alcaraz vs. Corentin Moutet No antes de las 00.30 del viernes : Coco Gauff vs. Hailey Baptiste

: Coco Gauff vs. Hailey Baptiste 5 de la mañana del viernes : Frances Tiafoe vs. Álex De Miñaur

: Frances Tiafoe vs. Álex De Miñaur 3 de la mañana del viernes : Iva Jovic vs. Jasmine Paolini

: Iva Jovic vs. Jasmine Paolini No antes de las 4 de la mañana del viernes : Francisco Cerúndolo vs. Andrey Rublev

: Francisco Cerúndolo vs. Andrey Rublev No antes de las 5 de la mañana del viernes : Alexander Zverev vs. Cameron Norrie

: Alexander Zverev vs. Cameron Norrie No antes de las 7 de la mañana del viernes : Alexander Bublik vs. Tomás Etcheverry

: Alexander Bublik vs. Tomás Etcheverry No antes de las 8 de la mañana del viernes: Mirra Andreeva vs. Elena Gabriela Ruse

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online Australian Open 2026

Australian Open 2026 se extiende hasta el domingo 1° de febrero en el Melbourne Park de Australia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Los máximos ganadores de Australian Open

Masculino

Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.

Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis cada uno.

Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro cada uno.

Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres cada uno.

Novak Djokovic es el máximo ganador del Australian Open masculino, con un total de 10 consagraciones Ng Han Guan - AP

Femenino