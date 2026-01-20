Dónde ver en directo online el Australian Open 2026

La atención de la temporada 2026 del tenis se concentra por estos días en Melbourne Park, donde se desarrolla el Australian Open con la participación de los mejores jugadores de las ramas masculina y femenina en puja por el título del primer Grand Slam de los cuatro que tienen la ATP y WTA.

Cada jornada inicia a las 21 (hora argentina) de un determinado día y concluye en la mañana del siguiente. Por la diferencia horaria (+13 en Australia), gran parte de la actividad es en la madrugada de nuestro país. Los encuentros se transmiten en vivo por ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Jannik Sinner defiende el título de varones en el Australian Open 2026 PAUL CROCK� - AFP�

El campeonato se extiende hasta el 1° de febrero. Entre los varones el campeón defensor es el italiano Jannik Sinner, pero el mejor preclasificado es el N° 1 del ranking de la ATP, Carlos Alcaraz, quien busca su primer título. Alexander Zverev es el tercer sembrado por delante del legendario Novak Djokovic, que quiere su undécima corona para agrandar aún más un palmarés que lo tiene como amplio dominador del certamen. Entre las bajas sobresalen las del francés Arthur Fils, el danés Holger Rune y el británico Jack Draper.

El cuadro principal comenzó con ocho argentinos y el único que partió como preclasificado es Francisco Cerúndolo (19°). Los demás representantes que superaron la primera ronda son Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Thiago Tirante. Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo perdieron en sus respectivos debuts.

Francisco Cerúndolo ganó en su debut en el Australian Open 2026 DAVID GRAY� - AFP�

En el campeonato femenina la única argentina fue Solana Sierra y se despidió en la primera ronda con una derrota frente a la nipona Moyuka Uchijima por 6-3 y 6-1. La máxima favorita al título es la N° 1 del escalafón de la WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y compite con el deseo de desquitarse de la final que perdió en 2025 ante Madison Keys.

Otra candidatas al título son la polaca Iga Swiatek (2ª), la estadounidense Coco Gauff (3ª), Amanda Anisimova (4ª), Elena Rybakina (5ª), Jessica Pegula (6ª) y la propia Keys (7ª).

Coco Gauff anhela dar el gran golpe en el Australian Open 2026 Mark Baker� - AP�

Tabla de campeones del Australian Open

Torneo masculino

Novak Djokovic (Serbia) - 10 títulos.

Roger Federer (Suiza) / Roy Emerson (Australia) - 6.

Jack Crawford (Australia) / Ken Rosewall (Australia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 4

Adrian Quist (Australia) / Rod Laver (Australia) / Mats Wilander (Suecia) / James Anderson (Australia) - 3.

John Bromwich (Australia) / Rafael Nadal (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) / Frank Sedgman (Australia) / John Newcombe (Australia) / Guillermo Vilas (Argentina) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Rodney Heath (Australia) / Anthony Wilding (Australia) / Pat O’Hara Wood (Australia) Ashley Cooper (Australia) / Johan Kriek (Sudáfrica) / Boris Becker (Alemania) / Jim Courier (Estados Unidos) / Jannik Sinner (Italia) - 2.

Horace Rice (Australia) / Gerald Patterson (Australia) / Arthur Ashe (Estados Unidos) / Marat Safin (Rusia) / Ernie Parker (Australia) Fred Perry (Gran Bretaña) / Dinny Pails (Australia) / Ken McGregor (Australia) / Mervyn Rose (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Yevgeny Kafelnikov (Rusia) / Fred Alexander (Estados Unidos) / Norman Brookes (Australia) / James Parke (Gran Bretaña) / Arthur O’Hara Wood (Australia) / Gordon Lowe (Gran Bretaña) / Algernon Kingscote (Gran Bretaña) / Rhys Gemmell (Australia) / John Hawkes (Australia) / Jean Borotra (Francia) / Colin Gregory (Gran Bretaña) / Gar Moon (Australia) / Viv McGrath (Australia) / Don Budge (Estados Unidos) / Dick Savitt (Estados Unidos) / Alex Olmedo (Estados Unidos) / William Bowrey (Australia) / Mark Edmondson (Australia) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Brian Teacher (Estados Unidos) / Petr Korda (República Checa) / Thomas Johansson (Suecia) / Stanislas Wawrinka (Suiza) - 1

El serbio Novak Djokovic es el máximo campeón del Australian Open con 10 títulos Reuters

Torneo femenino