“Cada día me siento mejor”. El optimismo le pertenece al español Carlos Alcaraz , la segunda raqueta del ranking. Y esa advertencia, se sabe, representa un peligro para el resto de los competidores. El jugador de 20 años superó, en la cuarta ronda del Abierto de Australia , al serbio Miomir Kecmanovic (60°) por 6-4, 6-4 y 6-0, en una hora y 49 minutos, para presentarse en los cuartos de final de un Grand Slam por séptima vez en su carrera, pero la primera en el Grand Slam de Melbourne.

“Cada partido que juego en el Rod Laver Arena me siento más cómodo. Es una cancha increíble, preciosa. Disfruto jugando aquí y mostrando mi mejor nivel. Me siento como en casa; espero seguir sintiéndome cada día mejor”, comentó el murciano, todavía pisando la superficie dura azulada del court central del Australian Open. Carlitos no había podido pasar de la tercera ronda en sus dos participaciones anteriores en el certamen aussie, pero en esta edición ya consiguió abrirse paso entre los mejores ocho del cuadro, logro que ya había alcanzado en los otros tres majors (Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de los Estados Unidos).

La derecha de Carlos Alcaraz a la carrera, durante su éxito en Australia ante Miomir Kecmanovic JOEL CARRETT - AAP

Alcaraz, entrenado por el exnúmero 1 Juan Carlos Mosquito Ferrero, consiguió el boleto para la antepenúltima rueda de los cuatro Grand Slams con 20 años y 262 días. Rafael Nadal, asimismo, lo logró con 29 días menos, mientras que Novak Djokovic, el actual líder del ranking mundial, lo hizo con 18. Al suizo Roger Federer le costó más y lo consiguió con 23 años y 29 días. Además, por quinto Grand Slam consecutivo, Alcaraz llega -(como mínimo) a los cuartos de final. La última vez que no pudo hacerlo fue en Wimbledon 2022, donde cayó en los 8vos de final (perdió con Jannik Sinner).

Kecmanovic, en su momento entrenado por el cordobés David Nalbandian, llegó al desafío frente a Alcaraz habiendo derrotado a dos preclasificados como Tommy Paul (14°; EE.UU.) y Jan-Lennard Struff (24°; Alemania). Intentó hacerse sólido y confiable desde la línea de fondo..., pero terminó padeciendo el ritmo frenético y la precisión del español. Carlitos consiguió 43 tiros ganadores (sólo 14 del balcánico), anotó cinco aces, no cometió doble faltas y logró el 68% de primeros servicios ganando el 83% de puntos con ese primer saque. Además, Alcaraz no enfrentó chances de quiebre.

Resumen del triunfo de Alcaraz

Alcaraz se medirá en los cuartos de final de Australia con el alemán Alexander Zverev (6°), que superó un duro partido frente al zurdo británico Cameron Norrie (19°), por 7-5, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6 (10-3), en cuatro horas y cinco minutos. Zverev, nacido en Hamburgo, ganó cuatro de los siete enfrentamientos contra Alcaraz: el último, a fines del año pasado, en el Round Robin del Masters de Turín.

Zverev disputó en dos ocasiones anteriores los cuartos de final del Abierto de Australia. En 2020 superó al suizo Stan Wawrinka para luego acabar perdiendo en las semifinales con Dominic Thiem, mientras que en 2021 no pudo seguir adelante ante Djokovic.

El éxito de Zverev

El cuadro de los cuartos de final masculino en singles ya quedó armado en el Melbourne Park. En los otros duelos de la jornada, el ruso Daniil Medvedev , el tercer preclasificado y dos veces finalista en Australia, venció al portugués Nuno Borges por 6-3, 7-6 (7-4), 5-7 y 6-1. El moscovita, exnúmero 1 del mundo, se medirá con el polaco Hubert Hurkacz, noveno favorito, que superó por 7-6 (8-6), 7-6 (7-3) y 6-4 al francés Arthur Cazaux, número 122 del mundo y la gran revelación del torneo.

Daniil Medvedev firmando autógrafos tras vencer a Nuno Borges en el Australian Open Louise Delmotte - AP

En la parte superior del cuadro ya estaban armados los cruces entre Djokovic (1°) y el estadounidense Taylor Fritz (12°), y Jannik Sinner (4°; Italia) vs. Andrey Rublev (5°).

Djokovic y Fritz se medirán este martes, no antes de las 0.30 de la Argentina, en el Rod Laver Arena (ESPN y Star+). Sinner y Rublev, en tanto, se enfrentarán en el cierre de la jornada, tras el match que, desde las 5 de la mañana de nuestro país, tendrá como protagonistas a la bielorrusa Aryna Sabalenka (2° y campeona defensora) y a la checa Barbora Krejcikova (9°), por los cuartos de final del cuadro de mujeres. También en la cancha central, pero esta noche desde las 23, se enfrentarán Marta Kostyuk (37°, la ucraniana que brilla en Melbourne pero tiene la mente puesta en la guerra en su país) y la estadounidense Coco Gauff (4°).

Despedida de Zeballos en dobles

El marplatense Horacio Zeballos y el catalán Marcel Granollers, que forman uno de los mejores equipos de dobles del circuito, cayeron en la tercera ronda de Australia. Cuartos preclasificados, el zurdo Zeballos y el diestro Granollers fueron superados por los alemanes Yannick Hanfmann (52° en singles) y Dominik Koepfer (62° también en individuales) por 7-6 (7-5), 6-7 (3-7) y 6-4, en 2h25m.

El próximo desafío para Zeballos, el mejor doblista argentino de la historia, con 20 títulos, será la Copa Davis. Integrará el equipo nacional que el 3 y 4 de febrero recibirá a Kazakhstán en Rosario.

En tanto que, en Australia, siguen de pie los argentinos Andrés Molteni y Máximo González . Sextos preclasificados, se enfrentarán en los cuartos de final con Rohan Bopanna (India) y Matthew Ebden (Australia), los segundos favoritos del certamen.

Yastremska, de las lágrimas y la guerra al éxito

En febrero de 2022, la tenista ucraniana Dayana Yastremska fue evacuada de Odessa, su ciudad natal, en medio de los bombardeos rusos. Las imágenes de ella y de su hermana menor, Ivanna, despidiéndose de sus padres en la frontera antes de abordar un ómnibus que las alejara de Ucrania vía Rumania, fueron un impacto. En ese momento, Yastremska tenía 21 años, contaba con tres títulos WTA, había llegado a ser top 20 (en enero de 2020) y había sido sancionada por un caso de doping que apeló y por el que luego fue absuelta. Pese a todo, logró seguir con su carrera profesional.

La alegría de Dayana Yastremska al vencer a Victoria Azarenka en los 8vos de final del Australian Open Andy Wong - AP

Hoy, a los 23 años, Yastremska vive un momento radiante desde lo tenístico. En el Abierto de Australia, certamen al que ingresó desde la clasificación, logró avanzar a los cuartos de final, instancia que pisará por primera vez en un Grand Slam. En los 8vos de final derrotó por 7-6 (8-6) y 6-4 a la dos veces campeona Victoria Azarenka (Belarús).

La próxima rival de Yastremska será otra de las sorpresas del certamen: la checa Linda Noskova , 50° del mundo y de 19 años, que en la tercera rueda derrotó a la polaca y número 1, Iga Swiatek, por 3-6, 6-3 y 6-4. En los 8vos de final, Noskova superó a la ucraniana Elina Svitolina por 3-0 y retiro.

“Odessa fue bombardeada. Las explosiones eran aterradoras. Nos escondimos en el aparcamiento subterráneo de nuestro edificio y esperamos. También pasamos la noche allí. Tenía billetes para Lyon, donde debía participar en un torneo. Para entonces ya no era posible volar: Ucrania había cerrado su espacio aéreo. La guerra había comenzado”, relató, en su momento, Yastremska en L’Equipe.

