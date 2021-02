"Gracias por traerme suerte", escribió Novak Djokovic sobre la mariposa que lo sobrevoló: el serbio venció al ruso Aslan Karatsev y jugará su novena final en el Australian Open. Fuente: AFP

"Ojo a ojo. Con un lindo visitante hoy en la cancha. Gracias por traerme suerte". El posteo de Novak Djokovic en sus redes sociales fue algunas horas después de vencer por 6-3, 6-4 y 6-2 al ruso Aslan Karatsev y clasificarse, por novena vez, a la final del Abierto de Australia. Las palabras de Nole se refieren a un hecho divertido que ocurrió cuando apenas se había levantado el telón del partido y ya se sospechaba que algo mágico podía ocurrir. En el tercer game del primer set, con el número 1 del ranking mundial sacando 0-15 y 1-1, una mariposa dio vueltas sobre su rostro, distrayéndolo para servir. Nole sonrió, interrumpió su movimiento de saque por unos segundos y, después de que el insecto se alejara, sacó.

"Es lo mejor que me he sentido durante todo el torneo. Pude golpear la pelota sin dolor, simplemente fue mi mejor partido hasta ahora, llegó en el momento adecuado y estoy encantado de sentirme así", expresó Djokovic, entrenado por Goran Ivanisevic y Marian Vajda, despojándose de cualquier fantasma por los dolores abdominales que acusó durante varios partidos en el primer Grand Slam de la temporada. Y amplió, enfocado: "Ahora mi prioridad es recuperarme. Estoy sintiendo bien la pelota, estoy jugando bien, he tenido suficiente tarea en el partido, suficientes prácticas, así que ahora se trata de reunir toda la energía necesaria para el partido más importante del Abierto de Australia".

Djokovic, ganador de 17 trofeos de Grand Slam, ya es uno de los tenistas más ganadores de la historia del tenis, inclusive, siendo contemporáneo de Rafael Nadal (20 trofeos grandes) y de Roger Federer (20). Sus marcas ya son impactantes, pero va por muchas más. Vale la pena un repaso del escenario exitoso en el que se mueve el balcánico de 33 años:

Djokovic alcanzó su 28ª final de Grand Slam, igualando a Nadal en el segundo lugar del listado de mayores apariciones en definiciones de singles de torneos grandes. Federer, con 31 finales, encabeza la nómina.

Va por todo: el serbio y número 1 del mundo, Novak Djokovic, buscará, el domingo en Australia, obtener su 18° trofeo de Grand Slam, con el que quedaría a dos de Nadal y Federer. Fuente: AFP

Ante Karatsev, Nole registró su victoria número 302 en un Grand Slam.

Al derrotar a Milos Raonic en los 8vos de final de Australia, se convirtió en el segundo tenista en alcanzar las 300 victorias en partidos individuales masculinos de torneos grandes, después de Federer (362). Djokovic buscará ganar su noveno título de Australia y extender su ventaja en la cima de la lista de máximos campeones individuales en Melbourne. Roy Emerson y Roger Federer tienen seis trofeos cada uno.

y extender su ventaja en la cima de la lista de máximos campeones individuales en Melbourne. Roy Emerson y Roger Federer tienen seis trofeos cada uno. Nole aspira a convertirse en el segundo tenista hombre en la historia en ganar al menos nueve títulos en cualquier evento de Grand Slam. Rafael Nadal es el único hombre que lo logró, obteniendo trece copas de Roland Garros. Federer ostenta ocho en Wimbledon.

Novak Djokovic, que jugará por novena vez la final del Australian Open, se aseguró superar a Federer en cantidad de semanas como número 1 del mundo. Fuente: AFP

El serbio intentará convertirse en el primer hombre de la Era Abierta en ganar tres títulos del Abierto de Australia tras cumplir los 30 años. Ya obtuvo el trofeo aussie en 2019, con 31 años y 250 días, y en 2020, con 32 años y 256 días. Los ganadores más veteranos de Australia fueron Ken Rosewall (37 años y 62 días) en 1972 y Federer (36 años y 173 días) en 2018.

en ganar tres títulos del Abierto de Australia tras cumplir los 30 años. Ya obtuvo el trofeo aussie en 2019, con 31 años y 250 días, y en 2020, con 32 años y 256 días. Los ganadores más veteranos de Australia fueron Ken Rosewall (37 años y 62 días) en 1972 y Federer (36 años y 173 días) en 2018. Djokovic ganó los últimos dos títulos de Australia y un tercero marcaría la segunda vez en la Era Abierta que un hombre obtiene tres veces el evento en forma consecutiva. La otra vez que ocurrió tiene al propio Nole como protagonista y campeón en 2011, 2012 y 2013.

Lo mejor del triunfo de Djokovic ante Karatsev

Novak se aseguró sumar su semana número 311 como número 1 del mundo el 8 de marzo próximo, superando la marca de Federer, que tenía el récord de liderazgo del ranking, con 310 semanas, algo que parecía inalcanzable.

el 8 de marzo próximo, superando la marca de Federer, que tenía el récord de liderazgo del ranking, con 310 semanas, algo que parecía inalcanzable. El domingo, ante el ruso Daniil Medvedev o el griego Stefanos Tsitsipas, Djokovic buscará lograr su título número 82 del tour. Sólo lo superan Jimmy Connors (109 títulos), Federer (103), Ivan Lendl (95) y Nadal (86).

Otra imagen de Djokovic con la mariposa. Crédito: DPA

