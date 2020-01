Fognini discute con Bernardes, en pleno partido Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2020 • 07:40

MELBOURNE.- El italiano Fabio Fognini, que había perdido los primeros dos sets el lunes ante Reilly Opelka, remontó este martes en la continuidad del partido y se impuso al gigante estadounidense de 2,11 metros por 3-6, 6-7 (3), 6-4, 6-3, 7-6 (5).

Animador del circuito, el número 12 del ranking mundial montó un involuntario show durante el partido que incluyó frecuentes discusiones con el umpire, enojos, una raqueta lanzada al piso y, confesaría después, haber jugado con su mano derecha lesionada por un arrebato que había tenido el día anterior, en la primera parte del match.

El episodio más picante se dio cuando increpó al legendario Carlos Bernardes, un brasileño de largo recorrido como umpire. "No puedo jugar con un árbitro que no me transmite tranquilidad", señaló en italiano. Y siguió: "Cuando Nadal te lo pide, lo haces. Cuando Fognini te lo pide, tú no lo haces. Cuando Su Majestad (Federer) lo pide, lo haces", le dijo, acusándolo de ser permisivo con las protestas de los dos grandes del tenis mundial y no con él, a quién le colocó una advertencia (warning) cuando lanzó la raqueta al piso.

Fognini rompió la raqueta, lo que le valió una advertencia del árbitro Fuente: AFP

La temperatura de Fognini siguió subiendo: "Eres una vergüenza. No estás preparado para esto. No me puedes dar un punto de castigo por lanzar mi raqueta cuando él (Opelka) está diciendo 'Fuck, Fuck' todo el tiempo". Bernardes, sin perder la compostura, le pidió dirigirse en inglés a él, el idioma oficial del torneo, pero Fognini continuó en italiano: "Me das pena".

Al final del partido, en la conferencia de prensa, el jugador nacido en San Remo y afincado en Barcelona confesó que debió jugar con su mano derecha lesionada y la mostró a los periodistas: el día anterior, cuando también había lanzado la raqueta, se había lastimado, lo que lo obligó a vendarse para continuar.

La lluvia, que impidió que el partido se completara el primer día, le vino bien. Al final, el italiano ganó después de batallar por tres horas y 38 minutos. Estaba aliviado, más que contento: "Hay pocos jugadores como Opelka pero creo que con el tiempo habrá más. Espero terminar mi carrera antes de que eso suceda porque realmente no disfruto jugar contra ellos", dijo, en referencia al estilo del gigante estadounidense.

Ahora, en tercera ronda, Fognini y su mano lesionada se enfrentarán al local Jordan Thompson, uno a su altura: mide apenas cinco centímetros más que el irascible italiano.