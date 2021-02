Fognini y Caruso protagonizaron un tenso momento en el Abierto de Australia, en Melbourne. Crédito: DAVID GRAY / AFP

Triunfo sufrido para Fabio Fognini (17°) en la segunda ronda del Australian Open. Tras casi cuatro horas de batalla, el italiano superó a su compatriota Salvatore Caruso (78°) por 4-6, 6-2, 2-6, 6-3 y 7-6 (14-12) en un partido de alta tensión que tuvo un final acalorado. Después de 20 minutos en el súper tie-break para definir el encuentro, los tenistas se cruzaron en una fuerte discusión que estuvo cerca de terminar mal.

Fue un partido emocionante. Caruso dominó al ganar el primer y el tercer sets, pero en el quinto se resbaló y quedó con una dolencia en el pie izquierdo por la que debió ser atendida por los médicos para colocarse un vendaje. Pero todo se comenzó a calentar tras una serie de pelotas que fueron cantadas como buenas y que Fognini comenzó a protestar, especialmente después de una acción en la que el público gritó para condicionar al juez.

Un asistente ayuda a Caruso a levantarse del suelo mientras Fognini observa. Crédito: DAVID GRAY / AFP

Más tarde, en el súper tie-break, ambos tuvieron posibilidad de ganar el juego. Fognini contó con tres match points que fueron levantados por Caruso, quien tuvo una opción para quedarse con el pase a la tercera ronda y la desperdició. Finalmente, tras el 14-12, el 17° del mundo cruzó a su rival cuando dejaban la cancha se cruzaron, le dijo que había tenido suerte y se trenzaron en una discusión cara a cara.

El video de la discusión entre Fognini y Caruso

"¿No te puedo decir que has tenido puta suerte?", le dijo Fabio, y Salvatore respondió: "No me esperaba eso de ti". Y no todo terminó ahí. Cuando cruzaron hacia sus respectivos asientos y comenzaban a enfilar hacia los vestuarios, un juez de línea tuvo que entrometerse en una situación que subía la temperatura. "No he dicho una sola palabra en todo el partido", apuntó Caruso. "¿No puedo decir que has tenido suerte, qué problema hay?", insistió Fabio.

"Puedes hacer lo que quieras", le dijo Caruso. "¿Entonces por qué me tocas los c... ahora. Dije que habías tenido suerte. Si estoy equivocado, dilo. No me ataques", respondió Fognini, quien ahora tendrá que medirse contra el australiano Alex de Minaur en la tercera ronda de un Australian Open tras una jornada caliente con su compatriota.

