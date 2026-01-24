Australian Open: Putintseva repitió gestos provocadores a los aficionados, fue abucheada y se defiende

Yuliya Putintseva volverá a jugar en la noche argentina del sábado en un Australian Open en el que sus dedicatorias a un grupo de fanáticos que la hostigaban ya quedaron como uno de los momentos más polémicos del torneo. La kazaja de origen ruso, de 31 años, llegó por tercera vez a los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada y antes de medirse con la norteamericana Iva Jovic (29ª preclasificada) describió las sensaciones que le dejó lo vivido en sus dos de sus tres éxitos previos. La mirada está puesta en cómo será su comportamiento.

El juego por la primera ronda que le ganó a la brasileña Beatriz Haddad Maia (59 en el ranking) ya había levantado polvareda cuando, fiel a su polémico estilo, se desahogó con un baile dirigido a la hinchada que había estado apoyando a su compatriota durante las casi tres horas de acción. Y tras estrechar las manos en la red, Putintseva nuevamente se dirigió a la tribuna con una reverencia acompañada de una sonrisa mientras lanzaba unas palabras hacia el público.

Yulia Putintseva celebró su triunfo sobre la turca Zeynep Sonmez en el Australian Open con un nuevo cruce con aficionados que hinchaban por su rival IZHAR KHAN� - AFP�

Por la tercera ronda, el viernes volvió a cruzarse con aficionados, en este caso turcos, que alentaban a Zeynep Sonmez (112ª), a la que derrotó por 6-3, 6-7 (3) y 6-3. Ahora describió lo sucedido: “Siempre hay alguien para hinchas a favor o para hacerlo por el rival. Eso es lo grandioso de nuestro deporte. Pero ante Zeynep creo que hubo muchos momentos irrespetuosos, en los que gritaban entre mi primer y segundo saque. Ni siquiera gritaban fuerte, sólo para que yo cometiera un error”.

Su respuesta a eso resultó otro festejo desafiante. A Yuliya no le cayó bien el ensordecedor aliento de los fanáticos en el Show Court Arena y luego de ganar arrojó su raqueta al piso, abrió los brazos en búsqueda de irónicas respuestas, les lanzó besos y se llevó la mano derecha detrás de su oído del mismo lado. Un Topo Gigio a lo Riquelme, pero con una sola mano. Eso irritó más a los turcos.

El gesto provocador de la kazaja Yulia Putintseva en el Australian Open

La ex número 20 del mundo no se serenó con el sabor de la victoria y de esa reacción inmediata al cierre del partido, sino que también les dedicaría un baile al llegar a su banco tras el saludo con su oponente. Así, al momento de conocerse al micrófono sus primeras sensaciones todavía en la cancha, no tardaron en surgir abucheos de los hinchas.

La tenista fue más allá con sus descripciones sobre lo que sentía durante ese encuentro: “Creo que yo estaba 4-3, era un punto muy importante y abrí la cancha muy bien. Le pegué de derecha y un chico empezó a toser solo en mi tiro. Ahí pensé ‘bueno, ahora no voy a perder’. Realmente estaba lista para llevarme todo. Estaba lista para luchar hasta que muriera. ¿Qué puedo hacer? Algunas personas tienen educación de tenis y otras que por desgracia no la tienen”.

Yuliya Putintseva es felicitada por la turca Zeynep Sonmez tras el final de su partido por la tercer ronda del Australian Open; luego, continuaría con su show polémico Dar Yasin� - AP�

Al final, los silbidos y abucheos de los turcos eran más sonoros que los aplausos de los kazajos y rusos que estaban en ese estadio. “Al final, del cansancio y porque la gente silbaba, solamente me quedaba bailarles y seguir”, concluyó.

Con tres títulos en el circuito y su mejor ranking -27- hace nueve años, Pitintseva nació en Moscú y desde los 12 años representa a Kazajistán. Actualmente reside en Boca Ratón, una ciudad estadounidense en la costa este de Florida en la que se respira tenis las 24 horas del día.