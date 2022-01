Australian Open. Rafael Nadal y la imagen que se hizo viral: de caer desplomado tras cinco horas de juego y lucha, a subirse a una bicicleta

“Pensé que podría ser mi último Australian Open, pero ahora sé que no, incluso que tengo energía para volver...” La frase de Rafael Nadal, micrófono en mano y frente al público presente, refleja el espíritu competitivo que tiene. El español logró el milagro en Melbourne. Con 35 años, diez más que su rival de la definición, el ruso Daniil Medvedev, ganó el Australian Open y conquistó el 21er Grand Slam de su carrera . El más ganador de la historia agigantó su leyenda.

El 2021 dejó la idea de que Nadal ya no estaba para meterse en el segmento de jugadores aspirantes a las finales de Grand Slam. Con Djokovic en un ritmo arrollador (ganó los primeros tres majors del año), ni siquiera pudo llegar a la final en Roland Garros, su torneo favorito (perdió en semis con el serbio). Pero el español tuvo tiempo para una recuperación más.

La primera reacción de Nadal

Su situación en 2021 había empeorado en septiembre, cuando se tuvo que someter a una cirugía en el pie izquierdo y su carrera quedó condicionada definitivamente. Al punto de que evaluó la posibilidad del retiro, según él mismo confesó.

Por eso hay que entender esa primera frase del texto, ese mensaje luego de batallar y conquistar el Australian Open luego de más de cinco horas de juego. La victoria ante el ruso Daniil Medvedev en 5h24 minutos fue por 2-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4 y 7-5 .

Esa imagen tuvo como primera consecuencia un festejo, patear una pelota y lanzar puños al aire, luego un llanto de desahogo, y luego se desplomó sobre el cemento.

Rafa Nadal luego de vencer a Daniil Medvedev en la final del Australian Open 2022 Simon Baker - AP

Sin embargo, luego de agradecerles a todos, de sentirse feliz y pleno por lo conseguido, se mantuvo fiel a sí mismo. Esa actitud innegociable que tuvo siempre para responder como profesional, con dedicación plena en lo que refiere al cuidado del cuerpo, la alimentación y el desarrollo mental . Cuando ingresó al vestuario, luego de estar (seguramente) exhausto por la intensidad de la final y la exigencia que le generó Medveded, se lo vio subir a una bicicleta y seguir... andando.

Claro que ese ejercicio final tuvo que ver más con una acción regenerativa, para aflojar los músculos y las tensiones, pero más de uno se sorprendió al ver a Nadal subiendo a una bicicleta luego de semejante esfuerzo en la final de Australia.

“No estaba preparado físicamente para este tipo de batalla. No me había entrenado lo suficiente para estar listo para esto. Pero esta noche era muy particular. Lo he dado absolutamente todo lo que tenía en mí, podéis creerme”, declaró Nadal ante los periodistas luego en declaraciones reproducidas por la agencia AFP.

Y agregó: ”Estoy muy, muy cansado. No llego siquiera a festejar el título. Pero era el día en el que había que darlo todo. Lo he disfrutado, me ha gustado la pelea, me han gustado estas emociones. He podido correr sin ningún problema. No sé qué pasará mañana, pero he tenido la suerte de jugar libremente”.

”Sé que las cosas pueden cambiar porque mi lesión no tiene cura. Pero he podido jugar durante un mes, ya es mucho. Era algo inesperado y me da mucha energía para continuar . Adoro estar en la pista. Y ahora, creo que voy a poder seguir jugando durante un momento”, se felicitó.

La mentalidad siempre fue uno de los puntos fuertes en la carrera de Nadal. Aún cuando pensaba que ya no podía, pudo. Este domingo siguió escribiendo páginas de gloria. Hubo triunfo, hubo desahogo, festejo, otro título y también el profesionalismo de siempre para mantener su cuerpo en forma. El combo letal para todos los adversarios.