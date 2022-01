Australian Open: Daniil Medveded, decepcionado con el público, dice que dejó de ser el niño que soñaba y puso en duda su futuro

Daniil Medveded fue la otra cara del deporte en el Australian Open. Tomó la palabra en el preámbulo de su conferencia de prensa para entregar un largo monólogo lo suficientemente indescifrable como para llegar a la conclusión de que la actitud del público asistente al Rod Laver Melbourne Arena, en su mayoría a favor de Rafael Nadal, lo había decepcionado profundamente. El diario francés L’Equipe hizo esa descripción de la comparecencia del tenista ruso ante los medios de comunicación.

El moderador de la conferencia tomó la palabra y abrió la rueda de consultas: “Vamos a ser rápidos, ya es de noche, muy tarde.. Seguramente es difícil de analizar ¿Hablaste con tu entrenador para ver qué podrías haber hecho diferente durante el partido?” Tras la consulta, el finalista se despachó con una exposición impensada.

Medveded, fastidiado con el público australiano MICHAEL ERREY - AFP

-Medveded: Hablamos un poco, pero esta será una conferencia de prensa distinta porque voy a comenzar con algo largo o corto, no sé. Intentaré hacerlo breve. Es la historia de un niño que soñaba con hacer grandes cosas en el tenis. Desde que comencé, a la edad de seis años, el tiempo ha pasado rápido. A los 12 años me entrenaba, jugaba torneos en Rusia, por supuesto veía los Grand Slams en la tele, a las grandes estrellas, el aliento de la afición... Soñé con estar allí yo mismo. Luego comencé a jugar torneos juveniles en Europa, recuerdo haber estado en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde llegué a la final, fue genial. Había una cancha central, tal vez había 1000 personas, 2000. Fue realmente divertido, increíble estar allí. Son tiempos en los que soñamos con las mejores imágenes.

Luego está el período junior, cuando puedes ver a los profesionales más de cerca durante los Grand Slams. En el US Open, comemos con ellos. Hay personas en las tribunas que te están animando cuando probablemente no saben quién eres, pero están siguiendo a los juniors. Son grandes momentos, en los que nos decimos que soñamos con jugar estos Grand Slams con los mejores del mundo. Recuerdo ir al US Open, conocer a John Isner; yo estaba como wow, es tan alto, más alto que en la televisión. Fue agradable.

4: finales de Grand Slam disputadas por Medvedev: 2 en el Open de Australia (derrotas en 2021 ante Djokovic y en 2022 frente a Nadal) y 2 en el US Open (caída en 2019 ante Nadal, victoria en 2021 sobre Djokovic)

Luego vienen los Futures, los Challengers, tratamos de progresar. Jugamos torneos cada vez más importantes. Hubo momentos durante mi carrera en los que el niño se preguntaba si debería seguir soñando con esas grandes cosas o no. Recuerdo haber perdido dos partidos muy duros en Roland Garros y hablaba francés. El primero contra Benjamin Bonzi (en 2017) que ahora debe estar entre los 100 primeros (está en el puesto 63). Si no me equivoco, había un periodista ruso en la sala de prensa. Yo estaba como, “¿En serio? Es un Grand Slam...” Estaba cerca del top 50, todavía era bastante joven, pensé que era sorprendente. Entonces hablé con este periodista ruso durante cinco minutos, porque me gusta hablar con los periodistas.

Después recuerdo perder ante Pierre-Hugues Herbert (en 2019), tras un partido increíble. Había jugado muy bien, eso es lo que me gusta del tenis. No estaba lejos del top 10, llegué a la sala de prensa, estaba un poco frustrado por el público y un montón de cosas. Quería ser breve y responder con solo dos palabras. Hubo un periodista italiano que me hizo preguntas a las que respondí con dos palabras, no más. Había rusos pidiéndome cosas. Una vez más, el niño que fui se preguntaba si todavía debería soñar con grandes cosas.

No explicaré por qué exactamente, pero durante el partido de hoy entendí que para mí jugar al tenis es divertido. Hablaba de periodistas, pero me gusta mucho hablar contigo, se nota. Ese no es el punto. Solo te cuento las veces que los niños dejan de soñar y hoy fue mi caso. No te diré por qué. A partir de ahora juego para mí, mi familia, para mantenernos, para la gente que confía en mí, también para los rusos, porque siento mucho apoyo de ellos. Te lo diré de esta manera: si hubiera un torneo sobre cancha dura en Moscú antes de Roland Garros o Wimbledon, lo jugaría aunque eso significara perderme Roland Garros o Wimbledon. El niño dejó de soñar. Él jugará para sí mismo. Eso es todo, esa es mi historia, gracias por escucharme. Ahora estoy escuchando sus preguntas sobre tenis o lo que sea. Pero no responderé preguntas sobre lo que te acabo de decir (sonríe).

Nadal besa la copa: Medveded elogió la reacción de Nadal para revertir la desventaja de dos sets Andy Brownbill - AP

-¿Cómo se siente ahora?

-Si hablamos de tenis, no estoy tan decepcionado. Fue un resultado enorme. Por supuesto, hay algunos pequeños puntos, algunos detalles en los que podría haberlo hecho mejor para ganar. Pero así es el tenis, así es la vida. fue un juego increíble. Rafa jugó a un nivel surrealista, elevó su nivel de juego tras estar dos sets abajo. En el quinto, yo estaba ahí diciéndome que lo hiciera correr, pero él era muy fuerte, la forma en que jugó después de cuatro horas me sorprendió mucho. Pero sabemos cómo es capaz de jugar Rafa. Paró durante seis meses, me dijo después del partido que no se había entrenado mucho, es una locura. Pero tenísticamente no me arrepiento demasiado, seguiré dando lo mejor de mí, sí. Incluso trabajaré aún más duro, para ser un campeón de estos grandes torneos.

-¿Te decepcionó el público?