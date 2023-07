Boris Becker se rinde ante Carlos Alcaraz, que estuvo cerca de quitarle un récord de precocidad en Wimbledon: “Tenemos un nuevo rey”

escuchar

A los 20 años, Carlos Alcaraz se encumbró el último domingo como el tercer campeón de Wimbledon más joven de la historia, quedando sólo detrás de leyendas como Boris Becker (prematuro ganador en el All England a los 17 y 18 años, en 1985 y 1986, respetivamente) y Björn Borg (a los 20). El alemán, precisamente, exentrenador de Novak Djokovic (víctima de Alcaraz en la final), se rindió ante las virtudes del fenómeno español y sentenció que el mundo de las raquetas tiene a “su nuevo rey”.

“Una cosa está clara: estamos ante un nuevo rey del tenis y se llama Carlos Alcaraz. Ahora, en su segundo año en el torneo de Wimbledon, ha confirmado su rendimiento con una victoria contra su mayor rival. El propio Novak dijo después de la final que Alcaraz era una mezcla de Roger Federer, Rafa Nadal y él mismo, lo cual es el mayor cumplido de la historia. Me quedo con esa afirmación”, sentenció Becker, número uno del mundo en 1991, en un reportaje en Sport Bild.

Boris Becker fue el campeón más joven de Wimbledon, con 17 años Hulton Deutsch - Hulton Archive

Becker es una voz sumamente autorizada para analizar tenis y no suele obsequiar elogios con facilidad. El “León de Leimen”, como fue bautizado por la ciudad del suroeste alemán en la que nació, fue una pieza de colección en una dichosa época del tenis en la que luchó por el dominio del circuito con leyendas como Stefan Edberg, Ivan Lendl, Andre Agassi y Pete Sampras. Ganó tres de las siete finales que jugó sobre el césped más emblemático, en Wimbledon. En total, entre 1985 y 1996 obtuvo 49 títulos individuales (seis de Grand Slam) en 77 finales. Fue dos veces campeón de la Copa Davis y se colgó la medalla dorada olímpica en Barcelona 1992 (en dobles, junto con Michael Stich).

“Habrá que ver si Alcaraz contra Djokovic será el duelo decisivo de los próximos años o si la generación alrededor de Alcaraz de repente empieza a soñar y toma el ejemplo del joven de 20 años. Estoy pensando en Rune, Sinner, también en Korda y Musetti. Pero tampoco quiero olvidarme de la generación en torno a Zverev, Medvedev, Rublev y Tsitsipas. Continuarán jugando con éxito durante otros cinco años”, analizó Becker, que en abril de 2022 enfrentó su peor momento cuando un tribunal de Londres lo condenó a dos años y medio de prisión por ocultar su patrimonio, valorado en 2,5 millones de libras, para declararse en bancarrota y no pagar sus deudas. Estuvo detrás de las rejas durante 231 días, en dos prisiones londinenses distintas. En diciembre pasado quedó en libertad y fue deportado a Alemania. El resto de su condena quedó en suspenso y no podrá regresar a su país de adopción hasta que cumpla ese plazo (por ende, no pudo asistir al último Wimbledon).

El alemán Boris Becker, leyenda del tenis Hannah Fountain - CameraSport - CameraSport

“Hay un grupo de diez jugadores que juegan por los grandes títulos después de la generación de Djokovic, pero sobre todo Alcaraz. También es mi principal favorito para el US Open”, afirmó Becker, que en abril pasado, en una entrevista con LA NACION, dijo que “gracias a la cárcel” se convirtió en mejor persona.

Cerúndolo y la defensa del título en Bastad

Luego de una agitada gira sobre césped, en la que ganó el ATP de Eastbourne (el primero sobre esa superficie para el tenis argentino en 28 años) y alcanzó la segunda ronda de Wimbledon, el porteño Francisco Cerúndolo inició la defensa del título en el ATP 250 de Bastad (Suecia), uno de los últimos certámenes europeos sobre polvo de ladrillo del año. Cuarto cabeza de serie y 20° del ranking, Cerúndolo superó en los octavos de final al francés Luca van Assche (77°) por 6-2 y 6-3, en 1h21m.

La victoria en el torneo nórdico consolida al argentino entre los jugadores más efectivos sobre polvo de ladrillo en la actual temporada. Con 17 victorias en la superficie, el mayor de los hermanos Cerúndolo es el cuarto tenista con más triunfos de 2023 tras el británico Cameron Norrie (18), el chileno Nicolás Jarry (19) y Alcaraz (25).

Gran comienzo en Bastad!! Contento de estar de nuevo en este torneo!! Seguimos en cuartos el viernes 💪🫡 https://t.co/ZjkZQUEJ1x — Francisco Cerúndolo (@FranCerundolo) July 19, 2023

El viernes, el rival de Cerúndolo en los cuartos de final será el vencedor del match entre el rosarino Federico Coria y el sueco Leo Borg, hijo de Björn Borg, que ayer logró su primer éxito en un cuadro principal del ATP Tour.

LA NACION