Un tenista español recibió amenazas en Rosario, hizo la denuncia, su partido se demoró y luego se retiró

El tenista español Nikolás Sánchez-Izquierdo, actual 279° del ranking mundial, se levantó por la mañana del miércoles en Rosario con adrenalina y entusiasmo, proyectando una jornada en el Challenger 125 de la ciudad con doble desafío: en los octavos de final de singles y en dobles. Sin embargo, una desagradable situación alteró su ánimo. El catalán recibió en su teléfono fuertes amenazas de supuestos apostadores y, atemorizado tras semejante cimbronazo, hizo lo que marca el Programa Anticorrupción de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis: lo denunció. A partir de ese momento, todo se alteró.

El tenista catalán Nikolás Sánchez-Izquierdo, en Rosaroi: recibió amenazas de supuestos apostadores y lo denunció Prensa Challenger de Rosario

Ayer, el primer llamado de atención para el público del torneo sucedió cuando el partido entre Sánchez-Izquierdo (26 años) y el argentino Valerio Aboian (526°, 23 años, que ingresó en el cuadro principal como lucky loser), programado para las 17 en el court 1 del Jockey Club rosarino, se demoró durante una hora y cuarenta minutos. El torneo no informó la razón del retraso. Pero el escenario tomó mayor extrañeza cuando los protagonistas del match finalmente se dirigieron a la cancha con más seguridad de lo normal y, encima, no se les permitió el ingreso a los espectadores. El partido se jugó sin público en la tribuna, cuando al mismo momento, pero en el court central, se medían el argentino Luciano Ambrogi y el italiano Andrea Pellegrino, pero con espectadores en las butacas.

El argentino Valerio Aboian (526°, 23 años) ingresó en el cuadro principal de Rosario como lucky loser y ya es cuartofinalista Prensa Challenger de Rosario

Tras 1h46m de partido en el court 1, Aboian triunfó por 7-5 y 6-4, avanzando a los cuartos de final. A Sánchez-Izquierdo se lo observó afectado, con los ojos humedecidos. Cometió tres dobles faltas y cedió cinco veces su saque. Durante el juego, LA NACION comprobó que, en dos de los portales de apuestas deportivas más populares de la Argentina, el partido entre Sánchez-Izquierdo y Aboian no estuvo disponible para jugar, pero sí, por ejemplo, el que al mismo momento se disputaba en el court central del mismo certamen.

Según informa el diario La Capital, de Rosario, a través de una llamada telefónica le advirtieron a Sánchez-Izquierdo que si no se dejaba ganar por el representante local tomarían represalias y secuestrarían a un familiar. La intimidación fue denunciada ante la Policía y el tema también llegó al Ministerio Público de la Acusación.

El último punto del partido

Match point del partido entre Valerio Aboian y Nicolás Sánchez Izquierdo

Luego del partido de singles, en la misma cancha 1 debían enfrentarse los argentinos Juan Estévez y Luciano Ratti ante Genaro Olivieri (oriundo de Bragado) y, precisamente, Sánchez-Izquierdo, pero estos últimos dieron walkover.

El español, que posee doce títulos del ITF Men’s World Tennis Tour (antes, los Futures; la tercera división del profesionalismo) y estuvo acompañado en Rosario por su entrenador argentino Pedro Cachin (anunció su retiro en noviembre del año pasado y vive en Barcelona), se vio sumamente afectado por la gravedad de los hechos y, si bien fue profesional y se presentó a jugar en singles, quedó muy disminuido y preocupado, motivo por el que luego no actuó en dobles.

El tenista español Nikolás Sánchez-Izquierdo durante su partido de singles en el Challenger de Rosario; luego se retiró del desafío de dobles Prensa Challenger de Rosario

Responsables de la ATP y de la ITIA están informados sobre lo que sucedió antes y durante el partido entre Sánchez-Izquierdo y Aboian. Este último, que se entrena en la academia de Fabián Blengino, es hermano de Leonardo Aboian, el tenista que en octubre pasado se convirtió en el noveno jugador argentino suspendido por no cumplir con el programa anticorrupción: la ITIA lo castigó provisionalmente.

LA NACION buscó la palabra oficial sobre lo sucedido, a través de la directora del torneo, Gabriela Larrosa, pero desde el Challenger rosarino prefirieron no hacer comentarios al respecto. Vale recordar que el martes pasado el torneo recibió la visita del gobernador Maximiliano Pullaro. Acompañado por distintas autoridades municipales y provinciales, dijo que “Santa Fe apuesta a ser la capital del deporte en el orden nacional”. El torneo, comercialmente llamado Quini 6 Rosario Challenger presentado por el Gobierno de Santa Fe, es de categoría 125 y entrega US$ 225.000 en premios.