Camilo Ugo Carabelli estuvo cerca de dar el batacazo en París, pero Zverev reaccionó a tiempo

Camilo Ugo Carabelli, 49° del ranking, estuvo muy cerca de lograr un fuerte impacto en la segunda ronda del Masters 1000 de París y ganar el que hubiera significado el mejor partido de su carrera. El tenista porteño de 26 años realizó una destacada tarea frente al alemán y número 3 del mundo, Alexander Zverev, pero trastabilló cuando estaba cerca de cruzar la línea final y terminó cayendo en dos horas y 35 minutos, por 6-7 (5-7), 6-1 y 7-5, en el court central.

Un saque del argentino Camilo Ugo Carabelli ante Alexander Zverev, en París DIMITAR DILKOFF� - AFP�

El jugador formado en el club Harrods Gath & Chaves de la Ciudad de Buenos Aires contó con dos momentos fundamentales en el tercer set que no aprovechó: cuando sacó 3-1 y ventaja, y al servir 5-5 y 40-15. En ambas ocasiones, caminando por la cornisa, Zverev (campeón defensor en París) reaccionó, se puso de pie y logró quiebres de servicio que terminaron siendo fundamentales. Más allá del desgaste que acarrea en esta etapa final de la temporada, se sabe que el jugador nacido en Hamburgo ostenta una gran jerarquía y cualquier resquicio es una invitación para regresar sobre su camino, algo que finalmente consiguió para avanzar a los 8vos de final.

Así cerró el partido Zverev

Acompañado en París por sus padres, Ugo Carabelli buscaba conseguir su primera victoria contra un rival top 20 (llegó al duelo con Zverev con un registro de 0-9) y convertirse en el tercer argentino en derrotar a Sascha esta temporada, tras los éxitos de Francisco Cerúndolo en Buenos Aires y Madrid, y de Francisco Comesaña en Río de Janeiro. El jugador entrenado por Fabián Blengino hizo mucho para poder llegar al objetivo: contuvo los tiros fortísimos de Zverev con revés de slice para ganar tiempo y reacomodarse en el court, mostró coraje y logró un altísimo porcentaje de puntos ganados con el primer saque (82%). Pero se puso tenso en momentos importantes, falló y Zverev, de mayor experiencia, no perdonó.

Además, Camilo, hincha de San Lorenzo, intentaba ser el primer argentino en derrotar a un jugador del top 3 sobre superficie dura desde que Juan Martín del Potro venció al por entonces número 1, Rafael Nadal, en el US Open 2018.

El alemán Alexander Zverev impactando de revés ante Camilo Ugo Carabelli en el Masters 1000 de París, en el París La Defence Arena Matthieu Mirville� - ZUMA Press Wire�

Este año, el torneo de la capital francesa cambió de escenario (ya no se juega en Bercy; se mudó al París La Défense Arena, el estadio cubierto más grande de Europa, ubicado en el oeste de la ciudad) y también disminuyó la velocidad de la superficie, algo que benefició a algunos jugadores, en este caso a Ugo Carabelli, apodado el Brujo, un tenista más acostumbrado al polvo de ladrillo.

Lo dieron todo, pero al final, la balanza se inclinó del lado de Zverev. 🔥



📺 Mirá el Masters 1000 de #París en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/U86nlUTjks — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 29, 2025

Zverev le dedicó unas palabras cordiales a Ugo Carabelli en la red. El alemán, que el domingo pasado perdió la final del ATP 500 de Viena ante Jannik Sinner, ahora acumula una racha de seis victorias consecutivas en París, tras ganar su séptimo título de Masters 1000 en Bercy el año pasado. Tiene un récord de 19-2 contra jugadores ubicados por fuera del top 30 (como Ugo Carabelli) desde Roland Garros, con ambas derrotas ante el francés Arthur Rinderknech. El próximo rival del germano será el español Alejandro Davidovich Fokina, que superó local Arthur Cazaux por 7-6 (7-5) y 6-4.

“Fue un partido de gran calidad. No creo haber jugado mal. No esperaba que él jugara tan bien ni que sacara como lo hizo. Ha estado jugando increíblemente todo el año”, expresó Zverev sobre el argentino luego del match. Efectivamente, es el mejor año de Ugo Carabelli; alcanzó su mejor ranking (43°) en agosto.

MARAVILLOSA reacción de Camilo Ugo Carabelli. 👏👏👏



📺 Mirá el Masters 1000 de #París en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/I7JnDLfT5g — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 29, 2025

De esta manera, Fran Cerúndolo, que hoy venció a Miomir Kecmanovic, es el único singlista argentino de pie en el último Masters 1000 del año.

Zverev es uno de los integrantes del equipo alemán de Copa Davis que el próximo 20 de noviembre se medirá con la Argentina, en Bolonia, por los cuartos de final, en el marco del Final 8 de la competencia (de todos modos habrá que ver si el actual número 3 finalmente compite en Italia, algo que algunos dudan teniendo en cuenta el desgaste que acarrea en el año).