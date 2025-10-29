Francisco Cerúndolo derrotó a Kecmanovic en París y llegó a los 45 triunfos en Masters 1000

Francisco Cerúndolo, el mejor tenista argentino del ranking mundial (21°), llegó a las 45 victorias en torneos de Masters 1000, la categoría más alta luego de los Grand Slams. Por la segunda ronda de París, el porteño derrotó al serbio Miomir Kecmanovic (53°, 26 años) por 7-5, 1-6 y 7-6 (7-3), en 2h26m. En los octavos de final se enfrentará con el vencedor del duelo entre el italiano Jannik Sinner (2°) y el belga Zizou Bergs (41°), que jugarán esta tarde en el court central.

Tras un comienzo equilibrado y con pocas diferencias, en el octavo game, un momento clave para el futuro del set, Cerúndolo sacó 4-3 abajo, 15-40 y lo levantó; el balcánico, antiguamente entrenado por el cordobés David Nalbandian, volvió a tener break-point, pero no logró aprovecharlo. El argentino anotó un ace y sostuvo su saque marcando el ritmo con el poder de su derecha (4-4).

En el Masters 1000 de París, el argentino Francisco Cerúndolo venció al serbio Miomir Kecmanovic y avanzó a los octavos de final JULIEN DE ROSA� - AFP�

En la parte final del set, en el undécimo game, Cerúndolo -que es entrenado por Nicolás Pastor y el uruguayo Pablo Cuevas- volvió a castigar con el drive (su mejor golpe, sin dudas) y le rompió el saque a Kecmanovic por segunda vez en el match. Se encontró con la posibilidad de sacar 6-5 y no desaprovechó la oportunidad, cerrando el parcial por 7-5, después de 42 minutos de acción en el court 2.

El inicio del segundo set fue incómodo y frustrante para el argentino. En el tercer game, Kecmanovic (27° en 2023) sacó 1-1 y, en un juego largo de trece puntos, Cerúndolo tuvo una chance de quiebre, pero no la concretó, el europeo se defendió y se adelantó 2-1. De inmediato, envalentonado, le rompió el saque a Cerúndolo (3-1) y, a continuación, sostuvo el propio con sencillez (4-1). Francisco siguió sumando errores, insultó al aire y entregó otra vez el servicio (5-1). En el séptimo game, en el momento menos pensado, a Cerúndolo se le presentó una oportunidad para recuperar -al menos- uno de los quiebres, pero falló (sumó quince errores no forzados en el parcial), Kecmanovic tuvo un set point, no dudó y lo cerró, con un ace (6-1).

Francisco Cerundolo makes it into round 3 🇦🇷#RolexParisMasters pic.twitter.com/BXnQF8m3iP — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2025

En el tercer set, en el sexto game, Kecmanovic sacó 3-2 abajo y 15-40... pero Cerúndolo falló dos drives (ambos se les fueron largos) y no pudo tomar las chances. El argentino maldijo, pero con buen actitud siguió insistiendo, generó un nuevo break point y, ahora sí, lo concretó, crispó el puño y se adelantó 4-2. Optimista, recuperando la determinación y la soltura en los movimientos, Cerúndolo se impuso en los nuevos intercambios y sumó otro turno de servicio (5-2).

Kecmanovic, ya sin margen de error, sintió la presión: levantó un match point y ganó su saque (5-3). La primera raqueta nacional del ranking sacó para ganar el partido, pero lo dominaron las dudas y quedó 15-40: defendió el primer break con un ace, pero no el segundo... Kecmanovic rompió el saque (5-4). Sostuvo el saque propio con autoridad (5-5). El argentino enfrentó dos break points en el undécimo game; el primero lo levantó con sangre fría y un passing shot milimétrico de drive, el segundo con un gran esfuerzo defensivo. Recuperó el aire y el impulso, anotó un ace (el decimocuarto del partido) y se colocó 6-5.

Lejos de desmoralizarse, el jugador nacido en Belgrado ganó su turno de servicio sin ceder puntos (6-6) y la batalla del court 2 parisino se definió en el tie-break. Francisco aceleró. El serbio sacó 3-6, levantó un nuevo match point, pero en el tercer punto para partido del argentino lo definió con un revés paralelo fantástico, para terminar desanudando un partido muy complejo.

Sweet 16 🙌@FranCerundolo takes out Kecmanovic 7-5 1-6 7-6 to reach the third round at #RolexParisMasters for the third consecutive year. pic.twitter.com/s7mZ6Tn432 — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2025

Cerúndolo terminó el partido con 63 tiros ganadores (30 de drive) y 50 errores no forzados. Logró el 61% de primeros servicios, con un 63% de puntos ganados con el primer saque y el 58% con el segundo. El partido tuvo 219 puntos, de los cuales Cerúndolo se quedó con 111.

Es la cuarta vez que Cerúndolo actúa en París. Tras el errático debut en 2022 (perdió en la primera ronda ante Denis Shapovalov), alcanzó los octavos de final en 2023 (cayó ante el polaco Hubert Hurkacz) y 2024 (perdió con el griego Stefanos Tsitsipas). Esta vez buscará saltar esa instancia.

Después de su histórica presencia en Bercy, el torneo de la capital francesa cambió de escenario a partir de este año. Debido a un plan de ampliación y modernización, pasó a disputarse en el París La Défense Arena, el estadio cubierto más grande de Europa, ubicado en el oeste de la ciudad.

El nuevo estadio del torneo de París

Después del torneo en París, Cerúndolo tendrá una agenda cargada de compromisos hasta fin de año. Por lo pronto, será uno de los jugadores del equipo argentino de Copa Davis en el Final 8 de Bolonia: los capitaneados por Javier Frana se medirán con Alemania, el jueves 20 de noviembre, por los cuartos de final de la competencia.

Luego, Cerúndolo actuará en las finales del evento de exhibición UTS organizado por el coach Patrick Mouratoglou, en Londres. También tiene previsto actuar en los interclubes de primera de la Asociación Argentina de Tenis (para el club Belgrano). Y, finalmente, se sumará a la exhibición “Road to Australia”, que se jugará en el Buenos Aires Aires Lawn Tennis Club, sobre superficie dura, del 16 al 20 de diciembre.