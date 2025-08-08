Camilo Ugo Carabelli venció a Kei Nishikori en en el debut en Cincinatti y jugará con Ben Shelton

Después de las especialmente motivantes victorias conseguidas por Tomás Martín Etcheverry y Sebastián Báez durante la jornada inaugural de los singles en el Masters 1000 de Cincinnati, este viernes hubo bastante más actividad para los tenistas argentinos en el torneo que se desarrolla en las canchas rápidas del Lindner Family Tennis Center de Mason, Ohio.

Los triunfos de los nacidos en La Plata y San Martín, respectivamente, fueron valiosos por lo que representan anímicamente para reencontrarse con su mejor juego y los buenos resultados. También lo fue el suyo para Camilo Ugo Carabelli (47° del ranking), que en el primer turno del Grandstand superó por 7-5 y 6-3 al japonés Kei Nishikori (65°), después de retirarse por molestias en el hombro derecho en su debut en el M1000 de Toronto, hace menos de dos semanas, cuando además recibió atención médica en una mano.

En una temporada inestable, en la que fue semifinalista en Río de Janeiro, Santiago, Bastad y Umag pero quedó eliminado en primera ronda en cinco de los últimos siete campeonatos que afrontó, Camilo se hizo fuerte ante el ex número 4 del mundo a partir de su alto porcentaje de servicios: ganó 81% del total de los puntos jugados con el primer saque. Tras el éxito, en medio de una lluvia de aplausos, le regaló su raqueta a uno de los niños que lo alentaban detrás de su zona de descanso.

El porteño, de 26 años, festejó por cuarta ocasión en un partido de esta categoría. Todas, durante 2025, después de avanzar hasta la tercera rueda en Miami desde la qualy y hasta la segunda en Roma. Y su próximo rival será uno de los mejores tenistas del momento, el local Ben Shelton (6°), que viene de levantar en la noche del jueves el trofeo más importante de su vida, al coronarse en el Masters 1000 canadiense.

Ugo Carabelli ganó y le regaló la raqueta a un niño

Put it in the books 💥



Camilo Ugo Carabelli defeats Nishikori 7-5 6-3 for his first #CincyTennis win.

Otro triunfo valioso fue el consumado por Francisco Comesaña (71°) por 6-4 y 6-4 sobre el español Jaume Munar (48°), que solicitó asistencia médica al final del primer set. En el primer enfrentamiento entre ellos, el marplatense salvó nueve de las diez oportunidades de quiebre que tuvo su rival y aprovechó tres de las cinco con las que contó él, antes de cerrar el juego con su saque al cabo de una hora y 45 minutos.

En la próxima instancia, el Tiburón, de 24 años, se enfrentará con el italiano Luciano Darderi (34°), que debutará directamente en la segunda ronda al estar preclasificado 29º en la 57ª versión del torneo, que reparte 9.193.540 dólares y cuenta con el regreso al circuito de los dos mejores jugadores del mundo, el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

El mejor punto de Comesaña ante Munar

Puntazo de Comesaña: corrió, llegó y se quedó con el punto. 🦈🇦🇷



📺 Mirá #Cincinnati en el Plan Premium de Disney+.

En cambio, Thiago Tirante (135°), que había atravesado la clasificación, cayó por 6-4 y 7-6 (7-5) ante el italiano Luca Nardi (98°), que había ingresado al cuadro principal como lucky loser.

En tanto, en el tercer partido de la cancha número 9 Mariano Navone (78°), que había caído en la segunda ronda de la clasificación pero ingresó en reemplazo de su desgarrado compatriota Francisco Cerúndolo, está jugando con el australiano Adam Walton (85°). El argentino se quedó con el primer set por 6-4 y cayó por 7-6 (7-3) en el segundo parcial, tras estar 5-4 y 6-5, en ambos casos con el saque para cerrar el juego.

Por su parte, en el cuadro femenino Solana Sierra (72ª), que había caído en la última etapa de la clasificación e ingresó como perdedora afortunada, al igual que en Wimbledon –en Londres llegó a los octavos de final–, se medirá en el quinto y último turno del court 3 con la estadounidense Iva Jovic (88°), de 17 años, contra la que perdió en la categoría juveniles en el US Open 2022.