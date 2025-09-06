LA NACION

¡Campeones del US Open! Horacio Zeballos y Marcel Granollers se consagraron en Nueva York y obtuvieron su segundo Grand Slam

Vencieron en tres sets a la pareja británica Skupski-Salisbury

Festeja Zeballos, vencedor con 40 años en la final de dobles del US Open
Festeja Zeballos, vencedor con 40 años en la final de dobles del US OpenCLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En una definición muy cerrada y emotiva, el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers vencieron en la final a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury por 3-6, 7-7 (7-4) y 7-5 y se adjudicaron el US Open de dobles. Los campeones venían de conquistar el título de Roland Garros ante los mismos rivales, también en un partido a tres sets.

“Fue una tremenda batalla. No podemos creer que ganamos el US Open, es muy emocionante, en este estadio increíble”, dijo Zeballos, de 40 años, en la ceremonia de premiación en el estadio Arthur Ashe, donde estuvo acompañado por sus padres.

Considerado el mejor doblista argentino de la historia, Zeballos se unirá en la semana al equipo argentino de Copa Davis, que el viernes y sábado próximo enfrentará a los Países Bajos, en Groningen, por la segunda rueda de los Qualifiers. Fue el título 26° en la especialidad para el marplatense, que junto a Granollers este año también levantó el trofeo en el ATP 250 de Bucarest y el ATP Masters 1000 de Madrid.

Noticia en desarrollo

