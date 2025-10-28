Carabelli ganó el duelo de argentinos y chocará con Zverev en el Masters 1000 de Paris

Camilo Ugo Carabelli (49º) venció a Tomás Echeverry (58º) por 7-5 y 6-3, en un duelo de argentinos válido por la primera ronda del Masters 1000 de Paris, y se enfrentará en la próxima instancia al alemán Alexander Zverev (3º).

Fue un partido muy parejo que duró una hora y 55 minutos y en el que el porteño de 26 años pudo inclinar a su favor en momentos clave, quebrando el servicio de su rival cuando el marcador estaba 6-5 en el primer set y 4-3 en el segundo.

Carabelli, de 26 años, mostró solidez en los momentos decisivos, gran movilidad y una estrategia efectiva basada en drops bien ejecutados. En apenas una hora se quedó con el primer set: aunque empezó con un quiebre en contra, reaccionó rápido y terminó cerrándolo 7-5 después de quebrar en el momento justo, cuando parecía que todo se encaminaba a un tiebreak.

El segundo parcial tuvo un desarrollo similar. Etcheverry, proveniente de la qualy, volvió a golpear primero con un quiebre, pero Ugo Carabelli mantuvo la calma, ajustó su plan de juego y lo dio vuelta para sellar la victoria en sets corridos. El dato destacado es que se trata de su primer triunfo ante Etcheverry a nivel profesional, luego de dos derrotas previas este mismo año, en Hamburgo y en el US Open.

Carabelli vive un gran presente y reflejó confianza en su juego, algo que lo ilusiona para lo que viene: en la próxima ronda se enfrentará con el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo y reciente finalista en Viena. Un desafío enorme, pero en un momento donde el porteño parece tener argumentos para competir. Se enfrentaron solo una vez, este año, en el Masters 1000 de Roma, donde el germano se impuso con holgura por 6-2 y 6-1.

Comesaña en acción, durante el Masters 1000 de Paris (https://x.com/fran_comesana)

En tanto, Francisco Comesaña (64°) le presentó batalla al canadiense Félix Auger-Aliassime (12º), pero su actuación fue de mayor a menor y terminó perdiendo en tres sets por 7-6 (2), 3-6 y 3-6.

El marplatense también llegaba a esta instancia luego de jugar la Qualy, en donde derrotó al al belga David Goffin (104°) por 6-1 y retiro de su rival por problemas físicos.

El otro argentino en la competición es Francisco Cerúndolo (21°), que después de derrotar por un doble 6-3 al bosnio Damir Dzumhur (63°), proveniente de la clasificación, se las verá este miércoles con el serbio Miomir Kecmanovic (52°), que dejó en el camino al estadounidense Aleksandar Kovacevic (65°) por 6-4, 1-6 y 7-2 (2).