Carlos Alcaraz en Buenos Aires: entradas agotadas y el “ángel” del español que no luce aires de divo y hasta tomó la escoba para barrer flejes

Carlitos Alcaraz , el adolescente que revoluciona el mundo de las raquetas desde el año pasado, no compite desde hace casi cuatro meses. El 4 de noviembre, en París-Bercy, el español de 19 años sufrió una lesión abdominal y, después de hacer la rehabilitación, cuando se disponía a regresar al tour, volvió a lastimarse (sufrió una lesión muscular en la pierna derecha). Pero aquello intenta ser sólo un mal recuerdo. Perdió la cima del ranking hace algunos días (cuando Novak Djokovic regresó el número uno al conquistar Australia), pero es un número dos del ranking distinto, con aura y mucho carisma. Esta noche, Buenos Aires será el foco de atención del circuito porque el murciano se presentará en el ATP porteño por primera vez: no antes de las 20 (por TyC Sports), como máximo preclasificado, se medirá por los octavos de final ante el serbio Laslo Djere, 57° del mundo.

La presencia de Alcaraz en la 23ª edición del Argentina Open revolucionó cada rincón del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Las entradas para todas las jornadas nocturnas ya están agotadas. El campeón del último US Open atrae por sus movimientos dentro del court (en el predio hay una pasarela desde donde los espectadores pueden disfrutar de los entrenamientos en las canchas número 12 y 13), pero también cautiva por su forma de relacionarse cuando deja de pegar raquetazos. “Es súper relajado y agradable”, coinciden aquellos que lo tratan en el BALTC. No es nada exagerado decir que se generó una suerte de “Alcarazmanía” entre los amantes del deporte de las raquetas en Buenos Aires.

Una costumbre de Alcaraz en el BALTC: detenerse a firmar autógrafos luego de entrenarse

Ya es una rutina diaria: luego de sus ensayos y antes de perderse en el vestuario, Carlitos se detiene a firmar decenas de autógrafos y a tomarse un sinfín de selfies. Lo hace sin apuro y con calidez. Sonríe, saluda, agradece. No se incomoda por algunas escenas de histeria y fascinación.

El español nacido en El Palmar, una localidad de 24.000 habitantes de Murcia, en el sureste de la península ibérica, está por primera vez en la Argentina y se aloja en un hotel del barrio de Retiro. Está acompañado por su padre (Carlos) y su hermano mayor (Álvaro), también por su tío, su agente (Albert Molina, que había visitado varias veces el país como manager de David Ferrer), su fisioterapeuta (Juanjo Moreno) y Toni Cascales, el emblemático coach de Juan Carlos Ferrero (principal entrenador de Carlitos, que no viajó a Buenos Aires). Alcaraz tiene prioridad en la transportación del torneo, pero se mueve sin aires de divo . Molina o Cascales son quienes suelen dejar sus raquetas en el equipo de encordadores. Desde que llegó al país, el viernes pasado, Carlos y su grupo fueron a cenar todas las noches a sitios distintos, en Puerto Madero y Palermo (carne, pastas y sushi fueron sus elecciones).

Alcaraz (gorra y remera blanca) participó, junto con Thiem, Musetti, Schwartzman y Norrie, de una promoción del ATP de Buenos Aires, bailando tango debajo del Obelisco SERGIO LLAMERA - Prensa Argentina Open

Carlitos probó el dulce de leche y el alfajor; también recibió un mate de obsequio. Durante una mañana del fin de semana pasado, visitó el Obelisco para una acción de promoción del torneo, junto con Diego Schwartzman, el británico Cameron Norrie, el italiano Lorenzo Musetti y el austriaco Dominic Thiem. Los cinco jugadores observaron con atención el baile de la pareja campeona del Mundial de Tango 2013, Florencia Zárate y Guido Palacios, y luego, un equipo de bailarinas se encargó de marcarles algunos pasos. Se divirtieron y bromearon ante algunos “errores” de coordinación.

Hace unos días, Carlos Alcaraz (padre) sorprendió a Martín Jaite, director del Argentina Open, mostrándole una fotografía en la que se observa al ex Top Ten (en 1990) luego de ganar un torneo Satélite en 1983, en Murcia. Uno de los alcanzapelotas que acompañan a Jaite en la imagen es, precisamente, el papá de Carlitos, que conservaba esa foto en la casa de sus padres y le pidió a Jaite que la firmara para tenerla de recuerdo. La imagen se sitúa en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, institución conocida como “Tiro de Pichón”, que es el sitio en el que se formó Alcaraz.

Una acción que se repitió cada tarde en el Argentina Open: Alcaraz posando para las fotos; a su lado, de remera blanca, Evaristo Sanguinetti, la persona de seguridad que lo acompaña las 24 horas

Desde que Alcaraz confirmó su asistencia al Argentina Open, los organizadores le asignaron una persona de seguridad. Evaristo Sanguinetti es la estampilla de Carlitos durante las 24 horas. Técnico superior en seguridad urbana y portuaria, y licenciado en seguridad tecnológica, se aloja en el mismo hotel que el tenista español y está constantemente a su disposición. El rostro de Sanguinetti es familiar: durante su vida profesional fue custodio de figuras como Madonna, los Rolling Stones, Diego Maradona, Usain Bolt y Antonio Banderas. Y también de leyendas del tenis como Roger Federer (cuando el suizo jugó exhibiciones en la Argentina) y Rafael Nadal, cuando el español compitió en el ATP de Buenos Aires. “Es demasiado chico para ser tan ubicado, tan adulto a la vez. Se ve que tiene una cabeza espectacular y es el reflejo de la educación que tiene desde la familia. Es un divino. Híper profesional y con ángel para triunfar. Tiene la humildad de los grandes”, le cuenta Sanguinetti a LA NACION, disculpándose por no profundizar en cuestiones más privadas del entorno del jugador.

Otros tiempos: Evaristo Sanguinetti, la persona de seguridad que acompaña las 24 horas a Alcaraz en Buenos Aires, trabajó con otras figuras, como Maradona

“Estuve con muchas figuras y mi función es que se sientan cómodas. Yo soy ciego, sordo y mudo. Sólo puedo decir que estuve con muchos grandes muy reconocidos y no todos tienen los pies sobre la tierra como Carlos. Insisto: por momentos no te das cuenta que tenga sólo 19 años. Es humilde, sensato. Por lo visto, el papá y su familia se criaron alrededor del deporte, que es algo que te da todo: conocer el fracaso, los triunfos, la perseverancia, el entrenamiento”, aporta Sanguinetti.

La simpatía de Carlos Alcaraz en las horas previas a su debut en el ATP de Buenos Aires

El custodio de Alcaraz dice que el comportamiento de Carlitos le recuerda al de Nadal, “por la humildad y por cómo se maneja con su grupo” . Y añade: “A este nivel de popularidad, la educación es muy importante. Cuando se pone a firmar autógrafos yo le pido que me avise si se cansa, si quiere seguir de largo, etcétera, y sin embargo no tiene ningún problema. Actúa naturalmente, no está de mal humor. Veo un equipo de trabajo muy armonioso a su alrededor”.

Ayer se produjo una situación simpática que, de cierta manera, ilustra la modestia que exhibe el chico que en septiembre pasado se convirtió en el número uno más joven de la historia (19 años). Cuando llegó al court 13 para entrenarse con su compatriota Bernabé Zapata Miralles, la cancha recién había sido utilizada por otros jugadores y no estaba preparada para el nuevo turno. Lejos de incomodarse, Cascales pasó la rastra y, luego, el propio Carlitos agarró la escoba y se puso a barrer los flejes.

Situación que ilustra la modestia/naturalidad de @carlosalcaraz: llegó a la cancha para entrenarse pero recién la habían usado y aún no estaba preparada. No hubo problemas: Toni Cascales pasó la rastra y, Carlitos, sonriente, tomó la escoba y barrió los flejes. #ArgentinaOpen pic.twitter.com/zBEuow8Ytk — Sebastián Torok (@sebatorok) February 15, 2023

“Con Carlos y con Albert, su manager, hay una muy buena relación y hablamos mucho. Cuando me llamaron y comentaron que estaba la chance de jugar en Buenos Aires, fue una alegría. Nos conocen, somos rectos, lo que acordamos lo cumplimos, hay confianza. Estamos encantados en tenerlo. Es un fenómeno de persona y de jugador. Al torneo que va es un éxito garantizado”, apunta, ante LA NACION, el belga Kristoff Puelinckx, fundador y jefe ejecutivo de Tennium, la compañía propietaria del Argentina Open. “Es alucinante tenerlo. Es cercano a la gente y tiene la misma filosofía que vemos en el torneo: la buena onda. Carlitos es así todo el tiempo. Yo estaba en el ómnibus con él, vino un chico corriendo, él lo vio y pidió que se detuviera, bajó, se sacó una foto, le firmó y seguimos”, aporta el uruguayo Martín Hughes, ejecutivo de la empresa con sede en Barcelona.

Esta noche, luego de 103 días, Alcaraz, el niño maravilla del tenis volverá a competir oficialmente en el tour. Así, se unirá al prestigioso listado de jugadores que actuaron en el ATP porteño y que, antes o después de esa visita, alcanzaron el número uno, como el chileno Marcelo Ríos, el brasileño Guga Kuerten, y los españoles Carlos Moya y el propio Mosquito Ferrero. Claro que Carlitos tiene luz propia y el estadio de tenis más emblemático del país disfrutará de una verdadera celebración.