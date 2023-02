Argentina Open: Camilo Ugo Carabelli y Facundo Díaz Acosta, dos alegrías primerizas en el Buenos Aires

escuchar

¿Cuánto influye la “cabeza” en el tenis? Mucho, por supuesto. La “cabeza”, para los que están habituados a cualquier deporte individual, es lo que se conoce como mentalidad competitiva, la capacidad para dar batalla en un deporte de alta exigencia personal, que requiere estar pleno en el aspecto mental. Lo saben, lo tienen claro Camilo Ugo Carabelli y Facundo Díaz Acosta. Ambos, de la misma generación, se fueron victoriosos el martes del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Los dos festejaron victorias importantes para sus carreras, triunfos necesarios en lo deportivo y acaso algo más.

El ‘Brujo’ Ugo Carabelli, como se lo conoce en el ambiente, tiene 23 años. Ocupa el puesto 127º del mundo. Cuando está con todo, se puede dar grandes gustos, como lo hizo el año pasado, cuando entró a Roland Garros desde la qualy y en su estreno en un Grand Slam venció en una tremenda batalla de cinco sets y más de 4 horas a Aslan Karatsev, por entonces Top 40 del ranking. Allí mostró espíritu de lucha para derrochar.

Se viene un derechazo de Ugo Carabelli, que este martes irá contra Dusan Lajovic SERGIO LLAMERA

Pero, en otras ocasiones, la cosa se complica, y las ganas de competir se escurren. “No lo puedo manejar. Esta semana estoy bien, otras no”, desnuda sus sensaciones el jugador porteño. Entró en el Argentina Open desde abajo, jugando la clasificación, y el martes celebró su pase a la segunda rueda al superar al colombiano Daniel Elahi Galán (85º) por 7-6 (9-7) y 6-3. Una muy buena victoria, en un partido trabajoso, ante un rival con mucha experiencia en el tour.

Su primer triunfo en el cuadro principal del torneo de Buenos Aires. Vaya si tiene un valor singular. “Es una locura. Al final me vino a hablar Martín Jaite (el director). Yo era ball boy hace unos años, y me colaba en el VIP, y Martín me sacaba siempre, y me decía: ‘mirá Camilito, no podés estar acá’. Ahora me dijo: ‘No hace falta más que te colés más, el VIP te lo ganaste’. Yo soy un agradecido con ellos [la gente del torneo], esto lo disfruto mucho. A este torneo vengo en bici o caminando, vivo acá nomás, a tres cuadras”, contó.

El desahogo del Brujo Ugo Carabelli SERGIO LLAMERA

“Estoy recontra contento. Venía jugando bien, pero no estaba con muchas ganas de competir, no estaba disfrutando tanto. Aquí me prendí. Me gusta que me venga a ver mi familia, mi abuela, mis amigos, la gente que me quiere. Lo vivo tranquilo, pero la verdad es que hace tres días no me lo imaginaba, era algo que veía muy lejos. Pero estoy disfrutando la lucha dentro de la cancha, y las cosas se van dando”, reconoce Ugo Carabelli.

Hace unas semanas, tomó la decisión de no ir al Australian Open, aunque tenía la oportunidad de disputar la clasificación. “La decisión de no ir fue porque el viaje era muy lejos. El torneo está increíble. Pero en agosto me dije que, si no entraba directo, no iba a ir. No lo logré y no fui. No cumplí mi objetivo”, explicó al respecto. También quedaron atrás, por ahora, esos partidos en los que se desconectó. “Lo otro fue inexplicable. No sé qué me pasó. Me sucedió con Bauti Torres en (el Challenger de) Concepción, que perdí once o doce games seguidos. Dejo de disfrutar, esa es la clave. Pero acá me encanta luchar y competir”, agrega. ¿Cambió algo en estos días? Sí. “Cuando le gané a Facu (Bagnis, en la qualy), me dio una inyección de ganas de competir, de entrenarme, de todo. En Córdoba estaba hecho un trapo de piso. Son épocas y lo voy trabajando, pero cuándo me voy a sentir mejor o no, no lo sé. Acá me encantan las condiciones”.

Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 está en su primer cuadro principal de ATP.

El argentino de 23 años derrotó a Facundo Bagnis 🇦🇷 (quien ya había superado 5 qualys acá) por 7-6, 4-6, 6-2 en casi tres horas. pic.twitter.com/fL3Q0noSmA — Lautaro Miranda (@LuckyLoserArg) February 12, 2023

Ugo Carabelli busca la receta para evitar esas recaídas. “Sí, es algo que sufro mucho, y me pasa bastante seguido. Lo trato de manejar con mi psicólogo, mi novia, mis amigos, pero tengo momentos que no disfruto, o como hace tres semanas, que no quiero viajar a ningún lado. Soy así, y siento que voy a ser así toda mi carrera, aunque creo que cada vez lo voy a manejar mejor”, revela.

Leonardo Olguín, el entrenador que lo guía y lo acompaña en las giras junto con Gonzalo Tur, le explicó a LA NACION: “Camilo tiene sus altibajos, pero también ha madurado mucho en el tiempo que llevamos juntos. Pasó por cosas muy buenas, cumplió objetivos, y eso es parte de la inestabilidad que tuvo y la madurez que tiene que lograr. Son cosas que tiene que vivir. Unos la viven más rápido, otros más lento, no todos maduran de la misma manera, y él ha ido ganando terreno. Ahora le toca afianzarse. Estos partidos lo ayudan a tenerse confianza. Es convivir con eso, el tenis te da buenos resultados y otros que no los puede entender en el momento. Con el tema de los viajes, se hace duro cuando los resultados no se dan como uno quiere, es lógico. Tuviste dos resultados malos y querés irte a tu casa, eso es normal. Pero hay que convivir con esas situaciones, es lo que le va a permitir no engancharse en esas derrotas que no le gustan”.

La sonrisa a pleno, la felicidad de Ugo Carabelli SERGIO LLAMERA

Un rato después, fue el turno de Facundo Díaz Acosta, que se dio el lujo de eliminar a Federico Coria, reciente finalista en Córdoba, por 7-6 (7-5) y 7-5. Primera victoria en nivel ATP para el zurdo de 22 años, con pasado como medallista de plata de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en Buenos Aires. Y, en cierto modo un alivio. Le tocará, este miércoles, una prueba más rigurosa cuando tenga enfrente al británico Cameron Norrie, número 2 del mundo. Pero, por estas horas, disfruta un triunfo con todo lo especial que significa hacerlo en Buenos Aires.

“Estoy recontra contento, al margen del partido. Me vino bien que él haya hecho final la semana pasada, ya que quizás venía un poco cansado. Me sentía preparado para ganar hoy. Se me pudo dar y tengo que seguir por esta línea. Muy contento de haberlo sacado adelante”, expresó Díaz Acosta. Pero el zurdo también habló de cuánto frenó su impulso el parte por la epidemia de Covid. Todos esos meses de no jugar, ni poder entrenarse como corresponde (pegaba contra un colchón como si fuera un frontón), tuvieron un precio elevado.

La celebración de Díaz Acosta tras ganar por primera vez en Buenos Aires SERGIO LLAMERA

“Después de la pandemia me costó un poco sentirme jugador, viajar, luchar, sufrir. Poco a poco pude disfrutar más de estar afuera, de luchar y eso me hizo mejorar. ¿Los otros jugadores de mi generación? Haber jugado toda la etapa de chicos con Seba (Báez), Juanma (Cerúndolo) y todos los que se van metiendo, ayuda. Estoy enfocado en lo mío, pero naturalmente hay un contagio al mirar a los otros chicos que les está yendo bien. Nos conocemos de toda, la vida, y si ellos pueden, yo también puedo”, remarcó.

El zurdo también aceptó: “Venir a este club siempre me trae recuerdos de los Juegos de la Juventud y no lo puedo creer. En ese momento no estaba tan visto, no tenía encima ninguna presión, jugaba más libre y más suelto. Después hubo más miradas encima mío y eso hizo que me costara un poco más. Desde 2013 estoy en la academia de Mariano Monachesi y Mariano Hood. Confío en ellos, que me conocen como nadie. Esto es un proceso. Este deporte es muy duro: en cuanto te quedás un poquito, el tenis te da una patada”.

LA TERCERA ES LA VENCIDA!

Facundo Díaz Acosta 🇦🇷 logra su primer triunfo ATP al derrotar a Federico Coria 🇦🇷 por 7-6, 7-5.

Facu aprovechó muy bien las circunstancias de juego y mañana enfrentará a Cameron Norrie 🇬🇧, 12 del mundo.

Felicitaciones @Facudiazacosta! pic.twitter.com/bNTJVGBd97 — Lautaro Miranda (@LuckyLoserArg) February 14, 2023

Sincero en sus sensaciones, Díaz Acosta reveló: “Últimamente estoy trabajando mucho a nivel mental. Después de la pandemia me costaban los viajes, me quería volver antes y eso se notó en los resultados, porque si no estás al 100 por ciento, te comen. Este era mi tercer wild card (invitación) y sentía un poquito de presión, porque lo quería hacer bien. Aquí son todos partidos muy difíciles. Pero tengo que seguir por esta línea y disfrutar”. De eso se trata el tenis, de disfrutar la sensación de luchar, sufrir y competir, aunque claramente no sea tan sencillo.