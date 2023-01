Carlos Alcaraz en el ATP de Buenos Aires: cuándo llegará al país, el “plan familia” y el salto de categoría que buscará concretar el torneo

escuchar

Melbourne es, por estas horas y hasta el domingo 29 de enero, la capital mundial del tenis. Sin embargo, mientras se disputa el Australian Open, el primer grande de la temporada, el resto de la gira se prepara para lo que llegará en breve. La etapa sudamericana sobre polvo de ladrillo , desde los primeros días de febrero, tendrá una presencia excepcional: el español Carlos Alcaraz , el número 1 más joven de la historia (logro que obtuvo en septiembre pasado, con 19 años, cuando ganó el US Open), visitará por primera vez el ATP 250 de Buenos Aires, desde el 13 de febrero.

Se aguarda que el murciano llegue a nuestro país el viernes 10 por la noche o el sábado 11 por la mañana, jornada en la que comenzará la clasificación del ATP porteño en los courts del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Carlitos no viajará con su entrenador Juan Carlos “Mosquito” Ferrero, quien ganó el certamen en el BALTC en 2010. Alcaraz, que perderá la cima del ranking si Novak Djokovic o Stefanos Tsitsipas ganan el trofeo en Australia, arribará a la Argentina con otros integrantes de su equipo y con algunos familiares, quienes tienen interés en conocer Sudamérica (después de Buenos Aires, el tenista viajará a Río para competir en el ATP 500). También lo acompañará su manager, Albert Molina, usual visitante de Buenos Aires cuando trabajaba como agente de David Ferrer y Nicolás Almagro.

El español Carlos Alcaraz, campeón del último US Open, será el primer favorito en el ATP porteño, en febrero próximo ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alcaraz, que volvió a entrenarse en un court de tenis durante las últimas horas (así lo anunció en sus redes sociales), será uno de los cuatro jugadores adelantados en Buenos Aires y debutará directamente en los 8vos de final, el miércoles o el jueves por la noche (probablemente el primero de los dos días). “Cuando llegue veremos como está y cuándo juega; todavía no está definido. No hizo pedidos particulares, nada en especial; es muy simple. Nosotros le pondremos mayor seguridad y tendrá prioridad en la transportación. Pero no es que armamos un escudo a su alrededor. Es un chico al que le gusta estar en el club, pasar varias horas ahí. No es que va sólo para jugar”, explicó Martín Jaite, director del Argentina Open. Y añadió, a pocos días de la edición número 23 del torneo: “La presencia de Alcaraz fue una sorpresa para nosotros. A veces hay que tener un poco de suerte. Si bien veníamos muy bien con el cuadro, le da otro brillo”.

De los 22 títulos que entregó el ATP de Buenos Aires, nueve fueron con bandera española: Carlos Moya (2003 y 2006), Tommy Robredo (2009), Juan Carlos Ferrero (2010), Nicolás Almagro (2011), David Ferrer (2012, 2013 y 2014) y Rafael Nadal (2015). El último ganador argentino fue Diego Schwartzman, en 2021.

Ocurre que Alcaraz no tenía planificado jugar en Buenos Aires, pero una lesión muscular en la pierna derecha alteró su calendario, lo despojó del cemento de Australia y decidió comenzar la temporada sobre una superficie más “amigable” para el período posterior a una molestia física. Jaite contó que a mitad del año pasado ya le había comunicado a Molina el deseo de tener a Carlitos en el BALTC, pero que por entonces la chance no entraba en los planes. Claro que en el deporte todo puede cambiar y así ocurrió esta vez: hace algunos días, ante el nuevo escenario por la baja de Australia, el agente del español se comunicó con Jaite y le expresó que ahora sí había chances de visitar Buenos Aires.

El uruguayo Martín Hughes, director ejecutivo de Tennium, la firma propietaria del ATP porteño, contó que estaba descansando en la playa cuando se enteró de la noticia sobre Alcaraz. Volvió a su reposera tras zambullirse en el mar y vio que tenía seis llamadas perdidas de Jaite. Tras el impacto de la oportunidad, empezaron a trabajar en el tema. Si bien, según Hughes, ya no tenían suficiente presupuesto para desembolsar la garantía que recibe un jugador del estatus de Alcaraz, entendieron que no podían perder la posibilidad de tener al joven prodigio en Buenos Aires e hicieron el gasto. “No podíamos perder la chance de tener al número uno, no hicimos tantas cuentas, teníamos que avanzar. La tarjeta estaba en el límite, je, pero se armó. Podíamos hacer el torneo más barato, ganando más plata, pero es una inversión que sirve para el futuro; una buena semilla plantada“, celebró Hughes.

Tras la lesión, Alcaraz volvió a entrenarse

Back on court and back on clay! 😍 VAMOS! 🙌🏻 pic.twitter.com/HSyS4stAyz — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 20, 2023

El anuncio sobre la visita de Alcaraz potenció la venta de entradas, claro: la jornada del viernes por la noche (cuartos de final), como las del sábado (semifinales) y domingo (final), ya están agotadas. A diferencia de otros tiempos, no se tiene en cuenta la posibilidad de colocar una tribuna tubular para mil personas, ya que ese lugar físico está ocupado con carpas para sponsors, público y jugadores. “El torneo, por la infraestructura que posee, está hecho para unas cinco mil personas y el predio tiene que estar cómodo para esa cantidad de gente. Tiene que haber suficientes baños, salidas de emergencia... Es verdad que alguna vez se hizo la tubular, pero en una época distinta, cuando nuestro negocio corporativo era más chico. Hoy, esa es una fuente de ingreso muy valiosa”, comentó Jaite.

La gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, tan valiosa para los jugadores de la región, comenzará en febrero, en Córdoba, y continuará por Buenos Aires, Río y Santiago de Chile Sergio Llamera

El torneo tiene un dilema: a quiénes beneficiar con las dos invitaciones para el cuadro principal que están libres . “Hay jugadores como (Guido) Pella y (Federico) Delbonis, que jugaron todos los años, esta vez no entraron en el cuadro y hay un agradecimiento hacia ellos. También está la nueva sangre, como Juanma (Cerúndolo) y (Tomás) Etcheverry, que hoy están afuera de la lista. También están los propios jugadores de Tennium, que son parte del negocio y de la estrategia de la empresa. Estamos trabajando en eso, pero todavía no hay confirmación. No lo tenemos claro”, apuntó el director del torneo.

Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Pedro Cachin serán los mejores argentinos representados en el main draw. Allí también aparecerán el español Albert Ramos Viñolas, el italiano Fabio Fognini y el creativo pero irascible zurdo francés Corentin Moutet.

El británico Cameron Norrie, 12° del mundo, será el segundo sembrado en el ATP de Buenos Aires ADRIAN DENNIS - AFP

La gira sudamericana sobre polvo de ladrillo (vital para los jugadores de la región) comenzará en el Córdoba Open , desde el 6 de febrero. Luego continuará en Buenos Aires, se extenderá por Río de Janeiro (20/2) y finalizará en Santiago de Chile, desde el 27 de febrero hasta el 5 de marzo.

Un salto hacia la categoría ATP 500

La visita de Alcaraz, como también las del británico Cameron Norrie (12°), del italiano Lorenzo Musetti (19°) y del austriaco Dominic Thiem (actual 98°, el campeón del US Open 2020 recibió una invitación), se producirá en un contexto de alta expectativa para el certamen porteño ya que aspira a que la ATP finalmente apruebe su upgrade para la categoría 500 , como tiene -por ejemplo- el torneo de Río de Janeiro. Claro que la acción no es tan sencilla, ya que además de multiplicar el prize money del torneo, el Argentina Open debe crecer en infraestructura y, si bien las posibilidades de concretarlo en el club de Palermo están dadas, requiere de distintos planes de desarrollo en conjunto con el Gobierno de la Ciudad, la institución que acaba de cumplir 130 años y los dueños del certamen.

Un clásico deportivo de la Argentina: el ATP porteño, en el emblemático court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club Twitter / @Argentina

“El torneo es un roble plantado, no lo voltea nadie. El torneo está en Buenos Aires por muchos años”, afirmó Hughes, en nombre de la compañía que tiene sede en Barcelona y que gestiona otros torneos como los de Amberes (Bélgica) y Barcelona. “Nuestra empresa está dispuesta a que el torneo sea un ATP 500 -expresó el ejecutivo de Tennium-. Hay una cuestión monetaria, porque hay que comprar esos 250 más. La ATP está en proceso de evaluación y viendo qué escenarios hay. Tenemos entendido que en febrero vendrá gente de la ATP para analizar el torneo. La decisión de ellos se demoró, pensamos que ya estaríamos por lograrlo, pero en estos meses se definirá. Tenemos el apoyo de los jugadores, del gobierno..., el optimismo está altísimo. Dos torneos de categoría 500 pegados sería importante para potenciar la región”.