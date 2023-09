escuchar

Carlos Alcaraz juega con tanta naturalidad y suficiencia que abruma. Es un espectáculo en cada presentación. El español de 20 años ostenta un abanico de recursos creativos que se le caen de los bolsillos. Es puro show. Y va por todo, claro. Quien ahora padeció al campeón defensor del US Open en la sofocante noche neoyorquina fue el alemán Alexander Zverev (12° preclasificado): el murciano se impuso por 6-3, 6-2 y 6-4, en dos horas y 30 minutos, y avanzó a las semifinales, donde este viernes se medirá con el ruso Daniil Medvedev, 3° del ranking y ganador en Flushing Meadows en 2021, cuando le impidió a Novak Djokovic obtener los cuatro grandes en la misma temporada.

Carlos Alcaraz jugará las semifinales del US Open, torneo que ya ganó el año pasado ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Carlitos confesó que en ese afán de querer perfeccionarse y ser cada día mejor, muchas veces observa videos de sus partidos y que hasta él mismo se sorprende por lo que hace. Está rompiendo límites. Por lo pronto, el jugador entrenado por el Mosquito Juan Carlos Ferrero consiguió su cuarta clasificación consecutiva a las semifinales de un Grand Slam. “Es un gran dato, pero, al final, hacer un buen papel en Grand Slams es para lo que trabajamos. Estos resultados vienen como consecuencia del trabajo que estoy haciendo. Los jugadores a los que me enfrento tienen que jugar a un nivel muy alto durante mucho tiempo para poder ganarme .Me siento con ventaja en los Grand Slams, luego puede pasar cualquier cosa pero me veo muy bien física y mentalmente”, dijo Alcaraz al cerrar una noche en la que prácticamente no sufrió con Zverev, finalista del US Open 2020 (cayó con Dominic Thiem).

El saludo entre el alemán Alex Zverev y Carlos Alcaraz, tras los cuartos de final del US Open Frank Franklin II - AP

Sólo pisando la superficie dura del estadio Arthur Ashe, el actual número 1 del ranking (hasta el próximo lunes, que lo superará Djokovic) ya mereció un lugar en los libros de historia, como el segundo jugador en la Era Abierta (y primero desde la leyenda estadounidense Andre Agassi entre 1988 y 1990) en disputar tres cuartos de final de Grand Slams antes de cumplir los 21 años. Además, con un 83,7%, Carlitos pasó a ser el segundo jugador menor de 21 años con mejor efectividad en la historia de los majors (41 éxitos en 49 partidos), sólo detrás del sueco Bjorn Borg (84,4%).

Frente al jugador nacido en Hamburgo, Alcaraz fue lúcido y categórico. En el único momento, quizás, en el que Zverev lo presionó, el español reaccionó rápido. Fue en el séptimo game del primer set, con el score igualado en tres: Carlitos sacó 0-30 y luego salvó dos chances de quiebre gracias a errores no forzados desde el revés del germano. El alivio de salir ileso de ese momento de tensión lo ayudó en el game siguiente para impulsarse y concretar su primer break point del partido. A partir de allí, el vigente campeón de Wimbledon fue un espectáculo. Se divirtió e hizo divertir a los miles de espectadores que poblaron el gigante de concreto del barrio de Queens. Incluso, en un momento de espera, de la nada montó un show con su raqueta, lanzándola al aire y manipulándola como si estuviera en un circo.

Los fanáticos del tenis en Nueva York enloquecen por el español Carlos Alcaraz CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Sería genial jugar una final contra Novak aquí en Nueva York, pero ambos tenemos unas semifinales muy duras, así que veremos, pero los dos buscamos esa final”, apuntó Alcaraz. Claro que antes deberá pasar a Medvedev y Djokovic, el 23 veces campeón individual de Grand Slam, tendrá que eliminar a Ben Shelton, la revelación del certamen, estadounidense de 20 años y apadrinado por Roger Federer.

Carlitos y Medvedev se enfrentaron tres veces, con dos victorias del español: ambas este año, en la final de Indian Wells (6-3 y 6-2) y en las semifinales de Wimbledon (6-3, 6-3 y 6-3). El único éxito del moscovita fue en 2021, en otro contexto del español, en la segunda ronda del All England (6-4, 6-1 y 6-2). Alcaraz todavía no había dado el gran salto: era el número 75 del mundo. “¿Qué espero del partido? Espero que haga algo distinto, las últimas veces le he ganado. No sé qué tipo de cambios hará pero intentará cosas diferentes”, especuló Alcaraz.

The man can do it all. pic.twitter.com/TPpiO6705c — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2023

Amante de otros deportes como el golf y el fútbol, Carlitos celebró su victoria ante Zverev por los cuartos de final del US Open haciéndole un guiño a Jude Bellingham, jugador de Real Madrid. El oriundo de El Palmar (Murcia) festejó como el futbolista británico celebra sus goles: abriendo los brazos. Alcaraz publicó esa foto en sus redes sociales y la acompañó con el texto “Hey Jude” y arrobando a Bellingham, que más tarde tuvo el detalle de responderle y escribir. “¡Qué máquina! Keep going mate (sigue adelante amigo)”. En su momento, el tenista se refirió a la llegada de Bellingham a la Casa Blanca: “Estoy muy contento de verlo jugar en el Real Madrid. Es un jugador de gran talento, uno de los mejores del mundo. Estoy muy contento de tenerlo en el equipo. Hablo un poco con él”.

Que maquina!😮‍💨🫲🏽🫱🏽

Keep going mate.🏆 https://t.co/PaCH14fIjD — Jude Bellingham (@BellinghamJude) September 7, 2023

El Abierto de los Estados Unidos, el Grand Slam que se caracteriza por el show, las luces y las jornadas repletas de personalidades en las tribunas, tiene en Alcaraz a una estrella que se adapta a ese estatus con aparente naturalidad, que no deja de crecer y que va por todas las marcas.

