Carlos Alcaraz, un especialista para ganar en un escenario repleto de tradición

No es nada sencillo ser campeón en Wimbledon. Desde hace 20 años, cuando Roger Federer comenzó su etapa de grandeza en el All England, sólo tres jugadores habían alzado la copa de campeón además del suizo: Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray. Todos números 1, todos múltiples campeones en las grandes citas, más allá de que el escocés, en todo caso, no pudo sumar grandes títulos en una cantidad cercana a la de sus colegas. Pero allí es donde queda expuesto que, en líneas generales, son muy pocos los jugadores que vieron el rostro de la gloria en el All England y luego no avanzaron más allá.

En ese espacio de elegidos ingresó Carlos Alcaraz. Con 20 años cumplidos hace poco, el joven murciano consiguió cruzar un Rubicon imponente. ¿Ganarle en cinco sets la final a Novak Djokovic, el gigante que lo había superado psicológicamente hace apenas unas semanas en las semifinales de Roland Garros? El pupilo de Juan Carlos Ferrero se fabricó una venganza pronta y dulce, y dinamitó el larguísimo invicto que ostentaba el siete veces campeón de Wimbledon.

Antes de consagrarse, Alcaraz sólo había jugado tres torneos en césped en su aún corta carrera. El estreno había sido en el All England en 2021, con caída ante Daniil Medvedev en segunda rueda. El año pasado perdió con Jannik Sinner en los octavos de final. Hace tres semanas, a modo de anticipo, fue campeón en Queen’s. Entonces vaticinó: “Empecé sin expectativas de ganar el torneo y lo logré. Me siento bien, jugando a un gran nivel. La confianza ha crecido muchísimo. Voy a Wimbledon repleto de seguridad, pensando que soy capaz de lograr un buen resultado. Obviamente, el favorito es Djokovic. Pero tengo grandes expectativas. Creo que conseguiré ponerle presión a otros jugadores, incluso sobre Djokovic”. Todo aquello que el murciano anticipó se hizo concreto. En las últimas horas se hizo viral un video de un Carlitos Alcaraz que, a los 12 años, contaba que sus sueños eran ganar Roland Garros y Wimbledon. Ya cumplió uno. El otro, el de celebrar en París, da la impresión de que llegará más temprano que tarde.

Alcaraz tomó un curso acelerado de cómo convertirse un especialista en la superficie verde. Lo ayudó, claro, su enorme versatilidad y variedad de recursos. Hizo diferencia cuando jugó de manera agresiva, y aprendió a deslizarse como pocos pueden hacerlo en el tapete verde. “Se lo ve muy motivado. Es joven, tiene hambre. Y yo también, así que tendremos un festín”, dijo Djokovic antes de la final. En eso cumplieron: la final fue un banquete de tenis. Alcaraz cierra la gira sobre pasto con récord perfecto: 12 triunfos en 12 partidos.

Además de las lecciones tácticas, el joven maravilla español también tomó nota de cómo cerrar la compuerta mental, incluso después de la paliza recibida en el primer set. El serbio, con más experiencia en finales grandes, percutió en busca de un punto débil que nunca halló; por el contrario, fue el propio Nole el que perdió la compostura al hacer trizas su raqueta contra uno de los postes de soporte de la red, a centímetros del umpire. Ni siquiera un maestro de la mentalidad como el balcánico está exento de que se le alteren los circuitos. Punto para Alcaraz.

Lo sabe ahora Djokovic: hay otro especialista en la sala. No se trata sólo del césped: también en finales y en esos partidos en los que está la historia en juego. Con la fuerza y el desparpajo de la juventud, además. No hay recetas exclusivas para ser campeón. Pero sí hace falta ser un jugador especial para ganar en un escenario selecto. Ahora, Alcaraz sumó su nombre a un espacio único, histórico. “Estoy listo para vivir este tipo de situaciones, para jugar partidos épicos contra leyendas en grandes estadios. Lo siento así”, contó el español después de su mayor victoria. Qué duda cabe, si hasta parece mostrar el aplomo de un veterano de mil batallas. Y todo lo que viene por delante es para que el tenis empiece a saborear. Alcaraz promete más festines.