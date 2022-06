Challenger Tour: Francisco Comesaña se consagró campeón en el Tenis Club Argentino y redondeó dos semanas inolvidables

Con otra actuación formidable, Francisco Comesaña cerró dos semanas de ensueño. El marplatense conquistó el domingo el Challenger de Buenos Aires al ganarle en el partido decisivo a Mariano Navone por 6-4 y 6-0 en el Tenis Club Argentino, y celebró su segunda conquista consecutiva en esta categoría del tour de tenis masculino, ya que la semana pasada también había alzado el trofeo de campeón en el Challenger de Corrientes.

Comesaña, de 21 años y ubicado en el puesto 239° del ranking mundial de la ATP, le ganó al jugador surgido en 9 de Julio luego de 1 hora y 14 de minutos de juego, luego de un primer set parejo, y con el marplatense como amplio dominador en el segundo parcial. Así, se repitió también el desenlace de lo sucedido en Corrientes, ya que en aquella ciudad Comesaña también había superado a Navone en sets corridos.

El campeón y el finalista en el Tenis Club Argentino: Francisco Comesaña y Mariano Navone Prensa AAT

“No estoy entendiendo nada, ja. Haber ganado la semana pasada para mí fue un logro tremendo y llegué a esta semana con mucha confianza, y partido tras partido fue mejorando mi rendimiento”, destacó Comesaña, que por esta victoria tendrá un ascenso de unas 26 posiciones y se situará cerca del 213° del ranking mundial. El marplatense, entrenado por Facundo Argüello, redondeó una escalda de casi 200 escalones, ya que empezó la temporada como el 411° del mundo.

“Cuando llega la pandemia estuve muchos meses sin jugar al tenis y sin saber si iba a volver a jugar, y se te cruza por la cabeza cuándo íbamos a competir. Cuando surgió la oportunidad de volver, comenzó a trabajar con el equipo de Sebastián Gutiérrez [el coach de Sebastián Báez], vi el trabajo que hace con él y me sorprendió muchísimo. Me lesioné la muñeca, estuve varios meses parados, tenía mucho dolor y no sabía si iba a volver a jugar. No había torneos y la confianza estaba muy baja”, le contó Comesaña a ESPN sobre lo que le costó seguir a causa de los meses que estuvo afuera del tour durante y después de la pandemia por el Covid-19.

La alegría de Comesaña, que avanzó casi 200 puestos en el ranking desde enero pasado Prensa AAT

“Sé que falta muchísimo, que hay mucho camino por recorrer, pero quién te dice que el año que viene no podamos soñar con el top 100. Jugar alguna qualy de Grand Slam es muy importante y llegar a un cuadro principal sería un sueño″, agregó Comesaña, que seguirá su gira en el Challenger de Cali, y posiblemente luego en Bogotá, antes de prepararse para la gira de cemento que finalizará en el US Open, con buenas chances de ingresar en la qualy del último Grand Slam de la temporada.

Navone quedó muy conforme con las dos finales que alcanzó en estas dos semanas: “No me imaginaba todo esto. Si bien hicimos muchos cambios y trabajamos duro desde enero, nunca me esperé estar jugando así en junio, llegando a finales de Challengers o Futures”. El de 9 de Julio, que se entrena en la academia de Alejandro Toto Cerúndolo, viene de hacer un importante cambio técnico en la empuñadora del drive, y los resultados parecen haber llegado en los últimos torneos. Se ubicará este lunes cerca del puesto 358° del ranking.

El abrazo entre Francisco Comesaña y su entrenador, Facundo Argüello Prensa AAT

El de Comesaña fue el undécimo título de un argentino este año en los torneos de la categoría Challenger, la que le sigue en importancia a los ATP. A los dos que obtuvo el marplatense en Corrientes y en Buenos Aires, se suman los conquistados por Pedro Cachín (Madrid y Praga), Santiago Rodríguez Taverna (Tigre 1), Francisco Cerúndolo (Santa Cruz de la Sierra), Tomás Martín Etcheverry (Concepción, Chile), Facundo Bagnis (Pereira, Colombia), Camilo Ugo Carabelli (Tigre 2), Facundo Díaz Acosta (Coquimbo) y Federico Coria, que este domingo se quedó con el título en Milán, apenas horas antes de su participación en Wimbledon.