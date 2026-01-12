Comesaña, Navone y Juan Manuel Cerúndolo, las figuras en el Challenger de Rosario

Este lunes se conoció la lista de jugadores para el cuadro principal del Challenger de Rosario, certamen del circuito internacional de la ATP perteneciente al Challenger Tour, organizado por Torneos y preparatorio para la gira sudamericana de polvo de ladrillo que incluirá el Argentina Open y los ATP de Río de Janeiro y Santiago.

El torneo se disputará desde el 1 hasta el 8 de febrero próximo en el Jockey Club de Rosario, y tendrá como tres principales preclasificados a los argentinos Francisco Comesaña (68°), Mariano Navone (74°) y Juan Manuel Cerúndolo (83°), que lideran la nómina con la ilusión de repetir la coronación local, que el año pasado quedó en manos de Camilo Ugo Carabelli. Cabe destacar que los tres fueron campeones en el Buenos Aires Challenger: Cerúndolo obtuvo el título en 2022, Navone lo hizo en 2023 y Comesaña lo consiguió en la temporada siguiente. Dichos resultados les permitieron tener mayor continuidad en el circuito ATP que esta semana los encuentra como protagonistas del torneo 250 de Auckland. El español Carlos Taberner (98°) y el checo Vit Kopriva (100°) completan el grupo de cinco top 100 que jugará la competición.

El zurdo Juan Manuel Cerúndolo, otro de los candidatos en el torneo rosarino FABRICE COFFRINI� - AFP�

Además del menor de los Cerúndolo, campeón en Córdoba 2021, habrá otros tres vencedores del nivel ATP que participarán en la segunda edición del Challenger de Rosario. Uno será argentino, ya que Facundo Díaz Acosta (243°) se estrenará en el certamen con la ilusión de reencontrarse con el nivel brillante que le permitió consagrarse en el Argentina Open 2024. Los restantes serán el brasileño Thiago Seyboth Wild (216°), vencedor en Santiago 2020, y el italiano Marco Cecchinato (230°), ex número 16 del mundo, semifinalista de Roland Garros 2018 y campeón de tres torneos en el máximo nivel (Umag, Budapest y Buenos Aires).

Hasta el momento, el cuadro principal cuenta con la presencia de once argentinos ya que, además de Comesaña, Navone, Cerúndolo y Díaz Acosta, se anotaron Román Burruchaga (103° y último campeón del Buenos Aires Challenger), Juan Pablo Ficovich (161°), Alex Barrena (188°), Santiago Rodríguez Taverna (227°), Genaro Olivieri (231°), Lautaro Midón (234°) y Andrea Collarini (240°).

Facundo Díaz Acosta intenta recuperar el nivel que le permitió llegar al Top 50 Sergio Llamera

El Quini 6 Rosario Challenger, presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, es el único torneo de categoría 125 que se juega en nuestro país, y uno de los más relevantes de la región. Las entradas para el certamen 2026 se pueden adquirir en TuEntrada, con valores a partir de $6.000. Ya se encuentran disponibles los palcos y plateas con acceso VIP, un espacio exclusivo que ofrece una experiencia única, con gastronomía de primer nivel y una propuesta pensada para disfrutar el tenis desde un entorno privilegiado.

Francisco Comesaña, otro de los candidatos argentinos PIERO CRUCIATTI� - AFP�

Esta es la lista de inscriptos en el Challenger de Rosario, con el ranking de cada jugador: