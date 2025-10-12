Comienza la gira europea de tenis bajo techo y el entrenador Javier Frana decide a los citados para la Copa Davis en Bolonia

El circuito masculino, con acción durante 51 semanas, entra en la número 42. Superada la gira asiática, con el sorpresivo título del monegasco Valetin Vacherot en Shanghái, el ATP Tour se muda a Europa. Estocolmo (Suecia), Bruselas (Bélgica) y Almaty (Kazajistán, país transcontinental con la mayor parte de su territorio en Asia Central y una menor en Europa Oriental) serán los escenarios de certámenes de categoría 250. Habrá varios jugadores argentinos en los cuadros principales (y en las clasificaciones).

La competencia coincidirá con la última semana que tiene el capitán del equipo de Copa Davis, Javier Frana, para evaluar a los convocados para el desafío ante Alemania por el Final 8, en Bolonia, el 20 de noviembre. Además, los ATP de esta semana serán en superficie dura y bajo techo, mismas condiciones de Bolonia.

El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Javier Frana, junto con Francisco Comesaña, en la serie de septiembre en Países Bajos Prensa AAT

Tras nueve años en la ciudad de Amberes, el torneo belga se traslada a Bruselas. Allí estarán Sebastián Báez y Francisco Comesaña. El primero, 42° del mundo y sexto preclasificado, debutará ante el español Roberto Bautista Agut (56°, 9° en 2919). El marplatense, 62° del tour, se presentará ante el local David Goffin, que actualmente es 83° (fue 7° en 2017) y recibió una invitación. El italiano Lorenzo Musetti (9° del ranking) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (13°) serán los máximos favoritos. Además, uno de los protagonistas será el brasileño João Fonseca, 43° y campeón del último ATP de Buenos Aires.

En el Almaty Open kazajo no habrá argentinos en el cuadro principal, pero sí en Estocolmo, el torneo que se disputa en el Kungliga Tennishallen, un clásico estadio de tenis construido en 1943, con butacas de madera. Recuperado de una lesión abdominal que lo obligó a retirarse durante el partido ante Corentin Moutet en Hangzhou, el 21 de septiembre, Tomás Etcheverry reaparecerá en Estocolmo. El platense, 58° del ranking, debutará ante un rival que supere la clasificación. Además, Camilo Ugo Carabelli (45°) jugará en la primera ronda contra el estadounidense Aleksandar Kovacevic (68°).

Camilo Ugo Carabelli competirá esta semana en Estocolmo DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Francisco Cerúndolo, el mejor argentino del ranking (21°), esta semana no competirá oficialmente y regresará al tour desde el 20 de octubre, en el ATP 500 de Viena. El porteño se encuentra en Hong-Kong para disputar el torneo llamado Ultimate Tennis Showdown, organizada por el coach Patrick Mouratoglou. Además, esta semana no actuarán ni Horacio Zeballos ni Andrés Molteni, los doblistas que en el tour forman pareja con Marcel Granollers (España) y Máximo González, respectivamente, y que serán los convocados para la Copa Davis.

Frana tiene tiempo para anunciar a los citados hasta 28 días antes de la serie ante Alemania, en el Bologna Fiere. La comunicación del equipo se realizará públicamente el lunes o martes de la semana próxima (20 o 21/10). Por ese motivo, esta semana será utilizada por el capitán para comunicarse con los distintos jugadores seleccionados para viajar a Italia: puede nombrar cuatro o cinco jugadores y, luego, tiene permitido realizar hasta tres modificaciones.

Horacio Zeballos y Andrés Molteni, la pareja argentina de Copa Davis Prensa AAT

De todos modos, no habría cambios con respecto al quinteto que, el 12 y 13 de septiembre pasado, estuvo en Países Bajos, en el éxito 3-1 en Groningen: Fran Cerúndolo, Etcheverry, Comesaña, Zeballos y Molteni.

Solana Sierra, campeona en Mallorca

La mejor tenista argentina del mundo, Solana Sierra, se coronó en Mallorca, en el WTA 125 (similar a los Challengers entre los hombres), con 100.000 euros en premios totales, al vencer sobre el polvo de ladrillo a la serbia Lola Radivojevic (173° del ranking) por 6-3 y 6-1, en una hora y 12 minutos.

Así cerró la victoria Solana Sierra

La marplatense, sorpresiva octavofinalista en Wimbledon durante esta temporada, subirá unos quince lugares, hasta el 71° (su mejor posición fue 64°, en julio). “No venía de buenas semanas, por eso es muy importante este título”, dijo Sierra, emocionada. Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de todos los tiempos, estuvo presente durante varios días, invitada por el torneo, y le entregó el premio a Solana.

🥹Gaby Sabatini, felicitando a Solana Sierra tras su consagración en Mallorca.



📹: mallorcawomenschamps/ Instagram pic.twitter.com/w8qBg05q08 — Cancha Central 🎾 (@_canchacentral) October 12, 2025

El de Mallorca es el cuarto título profesional del año para Sierra. También obtuvo el W75 de Vero Beach (Estados Unidos), Antalya 3 (Turquía) y W75 de Bellinzona (Suiza).