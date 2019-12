Federer y Nadal, leyendas del tenis, que durante 2020 lucharán por el récord de Grand Slam. Fuente: Reuters

Roger Federer y Rafael Nadal, a los 38 y 33 años, respectivamente, siguen siendo los grandes favoritos del público de tenis. Leyendas del arte de las raquetas, finalizaron la temporada 2019 en el Top 3 (el español, 1º, y el suizo, 3º, con el serbio Novak Djokovic en el medio de ambos). En 2020, uno de los mayores focos de atención estará centrado en lo que puedan hacer en los Grand Slam, ya que al haber ganado el último US Open, el mallorquín se colocó a solo un trofeo grande de igualar el récord del nacido en Basilea (20 contra 19).

Disciplinados y súper profesionales, ambos tienen diagramados sus calendarios para 2020. Mientras Federer ya comunicó cuáles serán los torneos que planifica jugar en el que será -probablemente- uno de sus últimos años como profesional, Nadal lo hizo con un margen más acotado, ya que los problemas físicos lo han hecho mantener la mesura y pensar semana tras semana.

Nadal y Federer se enfrentaron por última vez en las semifinales de Wimbledon 2019, con un triunfo del suizo. Fuente: Reuters

Federer iniciará su campaña en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, desde el 20 de enero. El 7 de febrero, jugará una exhibición benéfica con Nadal en Ciudad del Cabo, donde pretenden convocar a 50.000 personas y batir el récord de asistencia para un partido de tenis (la marca le pertenece a la exhibición entre Roger y el alemán Alexander Zverev, en noviembre pasado en la Ciudad de México, donde 42.517 personas poblaron la Plaza de Toros).

El ATP 500 de Dubai (24/2), el Masters 1000 de Indian Wells (12/3), una exhibición en Bogotá (24/3, ante Alex Zverev; es la que fue cancelada en noviembre pasado por la crisis social en Colombia), el Masters 1000 de Miami (25/3), Roland Garros (24/5), Halle (15/6) y Wimbledon (29/6) serán los siguientes torneos en los que tiene planificado presentarse Federer. Luego participará de los Juegos Olímpicos de Tokio (25/7).

Tras perder la final del último Wimbledon habiendo desperdiciado 2 match points, Federer buscará ganar su 21º Grand Slam. Fuente: AFP

La gira norteamericana sobre superficie dura incluirá el Masters 1000 de Cincinnati (16/8) y el US Open (31/8). Después llegará la Laver Cup (25/9), que en 2020 se jugará en Boston. El Masters 1000 de Shanghai (11/10) será su única escala en la gira asiática y finalizará en el ATP 500 de Basilea (26/10). Claro que si logra clasificarse, el helvético terminará en el Masters de Londres, desde el 15 de noviembre.

¿Cómo será el calendario del Matador? En una entrevista publicada por el diario Marca de España, explicó: "¿Si tengo en claro mi calendario? No se lo puedo decir. Pero no porque no quiera sino porque no lo sé. El tenis no se trata de los eventos que juegas sino de los partidos que juegas. Yo puedo tener planificado jugar 14 torneos, pero si pierdo en primera o en segunda ronda, pues necesito jugar más torneos. No es lo mismo jugar seis partidos que uno. Tienes una ruta hecha, pero depende de los resultados. Yo no puedo planificar la temporada a siete meses vista. Sé que estaré en la ATP Cup (3/1), Melbourne, juego un partido con David Ferrer en Kuwait (5/2), otro con Federer en Ciudad del Cabo para batir el récord de asistencia a un partido de tenis, Acapulco (24/2) e Indian Wells. Esto es lo que está en el calendario. A partir de ahí veremos qué pasa".

Nadal ganó el último US Open y llegó a los 19 Grand Slam, quedando a solo uno del récord de Federer. Fuente: AP

Federer y Nadal se midieron por primera vez en 2004, por la tercera ronda de Miami: ganó el español por 6-3 y 6-3. El historial entre ambos lo lidera el español por 24 a 16. Esta temporada se enfrentaron dos veces: Federer triunfó en las semifinales de Wimbledon y, Nadal, en la misma instancia pero de Roland Garros. Debían haberse cruzado en las semifinales de Indian Wells, pero el suizo avanzó a la final ya que el español, lesionado en la rodilla derecha, no se presentó. El tenis pide a gritos que en 2020 se vuelvan a enfrentar.