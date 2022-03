Copa Davis: Carlos Tevez y Daniel Angelici fueron a ver a Diego Schwartzman y alimentaron la especulación política en Boca

En la primera jornada de la serie que enfrenta a la Argentina y República Checa por la Copa Davis dos presencias llamaron la atención. Eran casi una: las de Carlos Tevez y Daniel Angelici, que estuvieron juntos en las plateas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El ex futbolista y el ex presidente de Boca ocuparon plateas en una cabecera durante el partido que Diego Schwartzman le ganó a Tomas Machac en tres parciales. No fueron aplaudidos ni ovacionados, pero sí fotografiados por varios espectadores y algunos se animaron a pedirles tener una imagen con ellos. Sí, en cambio, fue ovacionada Gabriela Sabatini, aclamada espontáneamente al final del segundo set del triunfo de Peque, cuando la tensión por una posible derrota del argentino había amainado. También asistió otra ex tenista nacional destacada, Gisela Dulko.

Siempre jovial, Gabriela Sabatini fue aclamada en el cierre del segundo set de la sufrida victoria de Diego Schwartzman sobre Tomas Machac. Mauro Alfieri - LA NACION

Tevez no es un desentendido del tenis, disciplina a la que sigue. Menos vinculado con el deporte blanco parece Angelici, que por su parte ha realizado escasas apariciones públicas desde que concluyó su período como presidente de Boca, en diciembre de 2019. Las especulaciones no tardaron en dispararse: se cree que el ex capitán xeneize puede ser candidato a algún cargo importante en la próxima elección en el club, así como en la última lo fue Román Riquelme, hoy vicepresidente segundo. De todos modos, faltan 22 meses para que tenga lugar la votación en Boca, a fines de 2023.

Niños y no tan niños tuvieron fotos con Angelici y Tevez en el Buenos Aires. Mauro Alfieri - LA NACION

Ya era conocida la amistad del (¿ex?) futbolista con el (¿ex?) dirigente deportivo. Tevez y Angelici aparecieron juntos en una playa de Pinamar en enero de 2021. Desde entonces se rumorea que el ídolo boquense formará parte de una propuesta política opositora a la de la actual conducción de la entidad, encabezada por Jorge Ameal. “Si llego a meterme, es para proponer una idea o un proyecto. Ni contra Román, ni contra [Jorge] Bermúdez ni nadie. Yo quiero que Boca gane”, comentó hace unos meses quien antes, el día en que anunció que no continuaría como jugador azul y oro, había caminado varios metros por un pasillo de La Bombonera abrazado con Riquelme.