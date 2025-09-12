Copa Davis: Francisco Cerúndolo juega el segundo punto de la serie ante Países Bajos
Argentina, que está arriba por el triunfo de Etcheverry, busca cerrar una primera jornada ideal en Groningen; el vencedor de la serie se clasificará para el Final 8
2 minutos de lectura
Tras el triunfo de Tomás Etcheverry ante Jesper de Jong por 6-4 y 6-4, en la apertura de la serie entre la Argentina y Países Bajos, en el estadio Martinplaza de Groningen, por la segunda ronda de los Qualifiers, el porteño Francisco Cerúndolo (21°) y Botic Van de Zandschulp (82°) disputan el segundo punto (TyC Sports y DSPORTS). El vencedor de la serie se ganará un lugar en el Final 8 de noviembre, en Bolonia.
La serie, al mejor de cinco puntos, continuará (y se definirá) mañana. También desde las 9 de nuestro país, primero se jugará el punto del dobles, con Horacio Zeballos (5°; flamante campeón del US Open, en pareja con el español Marcel Granollers) y Andrés Molteni (19°) contra Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). Luego, de ser necesario, se disputarán dos singles: los cruces oficiales serán Cerúndolo vs. De Jong (los dos mejores singlistas de la serie) y Etcheverry vs. Van de Zandschulp, aunque lógicamente podrá haber cambios de piezas.
El equipo nacional intentará alcanzar los cuartos de final por segundo año consecutivo. Llegó a esta instancia tras vencer, en enero pasado y de visitante, a Noruega (en el debut de Frana como capitán).
Argentinos y neerlandeses se midieron sólo una vez en la Copa Davis. Fue en 2009, en el Parque Roca de Buenos Aires, en la primera serie luego de la conflictiva final 2008 perdida ante España en Mar del Plata. En aquella serie jugada del 6 al 8 de marzo, con el debut de Tito Vázquez como capitán (en reemplazo de Alberto Mancini), los albicelestes (con Juan Mónaco, Juan Ignacio Chela, Lucas Arnold Ker y Martín Vassallo Argüello) triunfaron 5-0.
