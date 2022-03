Copa Davis. Horacio Zeballos, antes la Argentina-República Checa: “Tenemos que salir a jugar como si fuera ante Nadal”

El marplatense Horacio Zeballos, un doblista de elite (actual número 5, ex 3°), regresó a la Argentina tras su participación en el torneo de Acapulco (en pareja con el español Marcel Granollers cayó en los cuartos de final) y de inmediato se sumó a los ensayos del equipo argentino de la Copa Davis que el viernes y sábado próximos, sobre el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club, se medirá con la República Checa, por los Qualifiers, buscando un lugar en la fase de grupos de las Finales, que se disputarán en septiembre.

“Me siento muy bien. Arrancamos bien el año, con dos semanas en el Abierto de Australia [llegó las semifinales con Granollers], ahora llegué de Acapulco y, aunque estaba cansado, la Copa Davis en lo anímico te tira para arriba. Más jugando de locales, estar con la familia, con el equipo... Hoy me entrené más de dos horas, algo a lo que no estoy tan habituado en el circuito. Estoy con mucha alegría”, apuntó el zurdo Zeballos, el argentino con más títulos de dobles de la historia (18, dos más que Guillermo Vilas).

El tenista Horacio Zeballos durante uno de los ensayos de Copa Davis, junto con Mariano Navone, sparring junto con Tomás Etcheverry. Prensa AAT

La última serie de Copa Davis disputada por la Argentina todavía está fresca en la memoria (en septiembre pasado, en el BALTC). El rival, Bielorrusia, llegó al país con una formación modesta y con juveniles, y pese a ello le hizo fuerza al conjunto que todavía capitaneaba Gastón Gaudio (fue triunfo 4-1, aunque los europeos comenzaron adelante con la victoria de Daniil Ostapenkov -de 18 años, sin ranking profesional- sobre Diego Schwartzman).

“Esa serie fue fundamental y esta semana antes de jugar con los checos tenemos que recordar aquella experiencia en las conversaciones. En aquella serie el rival salió a jugar increíble, mejor de lo que esperábamos y arrancamos 1-0 abajo. Claramente nos tiene que servir de experiencia y tenemos que salir a jugar como si estuviésemos jugando contra Nadal, con el cuchillo entre los dientes a full, porque no solamente la Davis empareja el nivel, sino que hoy todos los chicos juegan bien. Hay que jugar de igual a igual, no importa el ranking y hay que salir a ganar desde el primer punto”, aseveró Zeballos, de 36 años, profesional desde 2003.

Y añade, en la misma sintonía: “Si vamos a los papeles, somos los favoritos para la serie. Pero muchas veces el ranking es sólo un número en este tipo de eventos”. Los checos están liderados por Jiri Lehecka (94°, 20 años) y Tomas Machac (131°, 21 años).

El mismo idioma

Para que lo acompañe en su primera experiencia como capitán nacional de Copa Davis, Guillermo Coria seleccionó a Martín García como subcapitán. El “Tero” fue 21° del ranking mundial de dobles en 2001 y obtuvo ocho títulos en la especialidad (con siete parejas distintas). Para Zeballos (y también para el tandilense Máximo González, el otro doblista del conjunto argentino) ello es una ventaja.

Martín "Tero" García, ex doblista y subcapitán designado por Guillermo Coria, durante el ensayo de la Copa Davis con Horacio Zeballos. Prensa AAT

“Me da la tranquilidad porque fue un tipo que ha jugado dobles y, lo que me diga, yo confío. Ya desde la práctica conoce los ejercicios, que son muy distintos a los de single. Entonces, si uno tiene que estar diciendo todo el tiempo cómo son los ejercicios, no está tan bueno, pero tener a alguien con esa característica te facilita. Hablamos el mismo lenguaje”, dijo Zeballos.

Leo Mayer, un sostén

Otra de las “incorporaciones” que hizo Coria en el cuerpo técnico para la serie con los checos en la Catedral porteña es Leonardo Mayer. El correntino, campeón de la Copa Davis 2016 y retirado el año pasado, está aportando sus experiencias durante las jornadas. “A Leo lo conozco desde que teníamos 15 años, tenemos una gran relación. No solamente aportó cosas tenísticas sino también sentimentales. Tenemos una linda amistad y suma que el día de mañana, cuando estemos jugando y nerviosos, podamos mirar para afuera y ver gente conocida que te apoya. Es fundamental. Él tiene muchísimo para aportar teniendo en cuenta que jugó tantas series de Copa Davis [16; debutó en 2009]”, celebró Zeballos.

