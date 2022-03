Habló Sebastián Battaglia: “En Boca hay reglas que cumplir; el que no lo entienda, que se atenga a las consecuencias”

Era la voz que se esperaba: el entrenador de Boca Sebastián Battaglia se refirió al escándalo ocurrido ayer en Ezeiza, que terminó con la exclusión de Agustín Almendra del plantel profesional. Y sus palabras fueron contundentes. “En Boca hay reglas por cumplir. Aquel que haga otra cosa tendrá que hacerse responsable de sus actos”, disparó el DT ante la prensa, en el hall del aeropuerto. Y dejó en claro que la sanción a Alan Varela “es una situación completamente diferente”.

Luego, el exmediocampista amplió sus conceptos, siempre firmes y contundentes: “Nosotros tenemos una idea para nuestro equipo y para nuestro grupo. El que se quiera sumar, bienvenido. El que no, ya sabe lo que puede pasar. La postura en estos momentos es estar tranquilo, transmitir calma. Tenemos una armonía interna que no queremos romper”.

Almendra no jugará más en Boca Télam

Al ser consultado sobre el conflicto puntual con Almendra, Battaglia lo evitó, con una frase final muy ligada a los conceptos de uno de sus maestros, Carlos Bianchi: “No voy a entrar en detalles, pero fue una indisciplina que es complicada. Siempre quisimos ayudarlo y estuvimos a disposición, como estamos a disposición de todos. Pero uno tiene que tener un cierto límite para poder acompañarlo. Pero cuando se van a la banquina...”. Durante su etapa como entrenador, el Virrey solía repetir: “Nosotros vamos por una ruta. Si alguien se va a la banquina, lo ayudo y lo vuelvo a poner en la ruta. Si se va a la banquina de nuevo, lo dejo ahí. Yo tengo que seguir”.

Por último, se enfocó en los juveniles. “Con los chicos ya sabemos cómo es. Han tenido oportunidades, estamos en el mismo barco, tienen las mismas posibilidades y con el mismo objetivo por cumplir. Yo pasé por lo mismo, me he sentido titular en ocasiones y en otras no. Esto es así. Los chicos tendrán su oportunidad, ya iremos viendo”.

Agustín Almendra discutió ayer con el técnico Sebastián Battaglia y se retiró de la práctica de fútbol que el equipo realizaba esa mañana en el predio de Ezeiza. “Si no te gusta, te vas”, le dijo el entrenador al volante, según le confiaron a LA NACION. Fue después de varios malos modos exhibidos por el volante en el campo de juego, donde también cruzó palabras con compañeros de equipo. Las palabras de Almendra hacia Battaglia fueron durísimas: “A vos te arman el equipo”, le dijo, y agregó un insulto. Acto seguido, el jugador de 22 años se encaminó hacia el vestuario.

“Te fuiste a la mierda”, le dijo Darío Benedetto. “Bajá un cambio, Agustín”, alcanzó a decirle en la puerta Diego Pulpo González. “Callate la boca porque te boxeo a vos también”, le contestó el mediocampista, según reconstruyó el programa Conectados al Mediodía, que emite el multimedios partidario Cadena Xeneize. Minutos más tarde, Almendra se retiró del complejo con su auto a toda velocidad.

Tras la práctica hubo una extensa reunión en la que los integrantes del Consejo de Fútbol, al igual que todo el vestuario, le manifestaron a Battaglia su total apoyo a lo que decida. “Si el chico entra mañana al vestuario, yo renuncio”, dijo el DT. Nunca se lo vio tan enojado al entrenador, confiaron desde el Complejo de Ezeiza. “Nosotros te trajimos para que tomes decisiones”, le respondieron. Es por eso que el futbolista, a partir de este martes, dejó de entrenarse con el plantel profesional y el club buscará junto a su representante la mejor manera de cesar la relación contractual.