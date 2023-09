escuchar

Cumplidos cien años de la primera serie de Copa Davis para la Argentina (en junio de 1923, derrota por 4-1 frente a Suiza en Ginebra), el vínculo entre la tradicional competencia colectiva del tenis y nuestro país siempre tuvo condimentos enérgicos, pasionales y también conflictivos, conmovedores y vehementes. Por matices deportivos, políticos y económicos, el latido de la Davis nunca pasó inadvertido en la Argentina; ni en sepia, ni con la alta tecnología.

El equipo argentino recibirá a Lituania durante este sábado y este domingo, sobre el polvo de ladrillo del emblemático Buenos Aires Lawn Tennis Club, por el repechaje del Grupo Mundial I. Sin uno de los 16 boletos para la etapa de grupos de las Finales que se pusieron en juego en febrero y que están desarrollándose ahora (en Bolonia, Valencia, Manchester y Split), el conjunto nacional intentará regresar a los Qualifiers para 2024. La caída de hace siete meses ante Finlandia, como visitante, generó fuertes dolores de cabeza. Ahora, por jerarquía propia (tres singlistas en el top 35 y una pareja de dobles del top 10) y debilidad ajena, los capitaneados por Guillermo Coria son amplios favoritos. Asumen ese rol, aunque sin subestimar a los europeos. En una serie que se vaticina accesible, una gran parte de la atención estará puesta en la futura conducción del equipo.

Francisco Cerúndolo y Vilius Gaubas abrirán este sábado a las 12 la serie Argentina vs. Lituania, por el repechaje del Grupo Mundial I de la Copa Davis. Prensa AAT

La capitanía en 2024 de la Copa Davis está muy codiciada en la Argentina. Porque hay juventud, variedad y calidad de jugadores, una situación que invita a pensar en positivo en lo deportivo. Y porque, además, habrá temporada de Juegos Olímpicos (en París) y, por lo general, el capitán acompaña a los tenistas nacionales a la competencia.

Tras una desganada capitanía de Gastón Gaudio, Coria asumió en los Qualifiers de febrero de 2022, con un triunfo por 4-0 frente a la República Checa, en el BALTC. Y ésa, hasta ahora, fue la única serie ganada bajo la conducción del Mago. En septiembre pasado, en la rueda de grupos, el equipo nacional perdió contra Suecia (2-1), Italia (2-1) y Croacia (3-0); y este año, ante Finlandia en Espoo. Bajo la dirección del exfinalista de Roland Garros, en la Copa Davis debutaron Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Pedro Cachin y Facundo Bagnis, y probablemente lo haga Tomás Etcheverry este domingo, durante la segunda jornada. Desde el primer momento y tal como lo había hecho Daniel Orsanic durante su conducción, Coria se apoyó en los integrantes de los equipos de los jugadores (entrenadores, preparadores físicos, etcétera) y les abrió las puertas en los ensayos. Se mostró abierto a escuchar opiniones que no fueran necesariamente las de los subcapitanes, Martín García y Leonardo Mayer.

Guillermo Coria anhela seguir como capitán de Argentina en la Copa Davis Ricardo Pristupluk - La Nacion

Pero Coria también mostró falencias. En la instancia de grupos del año pasado, en Bolonia, el equipo nacional salió cuarto de cuatro países en la zona (se clasificaban dos). El exnúmero 3 falló en la estrategia desde el primer día y no logró remontar la situación. Le faltó olfato y la serie fue una decepción. Tampoco tuvo carácter ni supo cómo enfrentar algunas diferencias tensas de vestuario y por una de ellas, incluso, a regañadientes debió interceder Agustín Calleri , el presidente de la Asociación Argentina de Tenis.

Este año el sorteo destinó una serie incómoda, por el rival (Finlandia), las condiciones (superficie dura, bajo techo) y la distancia (en el país nórdico) en una fecha clave, a horas del comienzo de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. La Argentina perdió y Coria no pudo tener en el Espoo Metro Arena a Diego Schwartzman, a Horacio Zeballos ni tampoco a Báez. Después del traspié en Finlandia, en la mesa chica de la Asociación empezaron a evaluar nombres –no vinculados con la Legión como jugadores– para la capitanía en 2024. Inicialmente el período de Coria estaba planeado por dos años; así lo manifestaron siempre Calleri y Mariano Zabaleta, vicepresidente.

Coria, en el court central del BALTC, durante un entrenamiento entre Sebastián Báez y Tomás Etcheverry Prensa AAT

¿Qué intenciones tiene Coria de ahora en adelante? Seguir en el cargo. Lo dejó en claro durante la semana en un par de ruedas de prensa. Por lo pronto, el mes próximo viajará a los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, como capitán del equipo masculino. Luego, su futuro dependerá de la decisión de los dirigentes (Calleri, Zabaleta, Martín Jaite y Florencia Labat forman una suerte de comité de Copa Davis). Y puede generarse una disyuntiva interna, porque cualquier decisión que surja deberá ser trasladada al resto de la comisión directiva, de la cual Coria también es integrante, como vocal titular (eso no implica que, en el momento de tratar su caso, se levante y deje la sala). Los dirigentes evaluarán y decidirán; también consultarán a los jugadores, claro.

Al margen de Coria, hay varios candidatos, y más si la dirigencia sostiene la postura de nombrar a un capitán “que no haya sido jugador de la Legión”. Fabián Blengino es uno de los principales. Vaya paradoja: fue el entrenador de Coria durante Roland Garros 2004; pero también fue el coach que potenció a Calleri a fines de los ‘90 y principios de los 2000. Admirador de Carlos Bilardo, y de Guillermo Vilas, está unido por un fuerte vínculo con el actual presidente de la AAT; de hecho, lo llevaba a la tribuna de Boca Juniors cuando el cordobés de Río Cuarto vivía en Buenos Aires.

Fabián Blengino, durante el último US Open, con Guido Pella (y el kinesiólogo Andrés Romañuk), a quien acompañó durante la temporada, la última del bahiense como profesional Instagram Guido Pella

Durante esta temporada, Blengino acompañó a Guido Pella (33 años) en el regreso del bahiense a los courts (tras un año inactivo, pasó de no figurar en el ranking a llegar al puesto 189, pero acaba de anunciar que no continuará jugando profesionalmente). A los 58 años, Blengrino hizo trascender que se siente en un momento ideal para “agarrar”. Incluso, a los más cercanos ya les contó a quién le gustaría sumar como subcapitán y que estaría dispuesto a dejar de entrenar al jugador que tuviera para asumir la capitanía (no se considera ético ser capitán de la Davis y coach de un jugador al mismo tiempo). Otro nombre que sonó, y más ahora, cuando anunció el final de su larga sociedad con Diego Schwartzman, es Juan Ignacio Chela, gran amigo de Zabaleta, pero el exjugador nacido en Ciudad Evita está entrenando a Juan Manuel Cerúndolo y planea viajar con el zurdo.

Coria con Francisco Cerúndolo, Etcheverry, Andrés Molteni y Báez, cuatro de los cinco convocados para la serie ante Lituania; la dirigencia pedirá opinión a los jugadores sobre el trabajo del Mago como capitán Prensa AAT

“No pienso qué va a pasar el lunes. Yo quiero dejar a Argentina donde tiene que estar –dijo Coria–. Hay tiempo; ya nos juntaremos con los dirigentes. No pasa sólo por mis ganas o por las de los dirigentes, sino también por lo que digan los jugadores, si se sienten conformes o no. Yo soy dirigente también y estoy a disposición. Ojalá pueda seguir, porque estos son chicos que van creciendo, que ya van teniendo experiencia, series... Por lo menos quiero dejar mi aporte para el capitán que venga el año que viene, dentro de dos años o dentro de tres. Ya se verá”.

Está claro que, más allá de la comodidad que parece tener la Argentina para ganarle a Lituania, la de este fin de semana no será una serie más de Copa Davis.

Cerúndolo abre la serie en el BALTC

Realizado el sorteo del orden de juego de la serie entre la Argentina y Lituania, quedó determinado que el porteño Francisco Cerúndolo (21º del ranking) abrirá la jornada este sábado, a las 12, frente al single 2 visitante, Vilius Gaubas (476º; 18 años). Veinte minutos después de ese match se jugará el segundo: el bonaerense Sebastián Báez (28º) frente a Ricardas Berankis (231º; 33 años).

El domingo, desde las 11, se disputará el punto de dobles: Máximo González y Andrés Molteni serán la pareja argentina. Para después están programados los dos singles: Cerúndolo vs. Berankis y Báez vs. Gaubas, aunque los protagonistas pueden modificarse (puede debutar Etcheverry, por ejemplo).