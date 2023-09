escuchar

Una de las particularidades de la serie de Copa Davis que la Argentina afrontará este fin de semana, frente a Lituania, en el court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, será la participación de la segunda pareja que tiene nuestro país en el Top 10 de la especialidad. Andrés Molteni (9º) y Máximo González (10º) conforman el dueto albiceleste para este encuentro, con el objetivo de avanzar a los Qualifiers –la etapa de ingreso a las Finales- del año próximo.

Ambos ya suman varias temporadas en el circuito de dobles, y aunque habían ya compartido torneos en algunas ocasiones, recién este año se dio la posibilidad de coincidir y encarar con planificación toda la temporada. Los resultados acompañaron y ya son la cuarta pareja en el Race a Turin, la clasificación que determinará el ingreso al ATP Finals que este año se disputará del 12 al 19 de noviembre, en esa ciudad de Italia. Vienen de alcanzar los cuartos de final del US Open y de ganar su primer Masters 1000, en Cincinnati; previamente lograron los ATP 500 de Washington, Barcelona y Río de Janeiro, y el 250 de Córdoba, además de llegar también a los cuartos de Roland Garros. Y se sumaron a Horacio Zeballos como los tres top ten argentinos en el dobles masculino. El zurdo marplatense llegó a ser número 3 del mundo en esta especialidad (hoy aparece 13º). En la rama femenina, Paola Suárez (con la española Virginia Ruano Pascual) y Gisela Dulko (con la italiana Flavia Pennetta) alcanzaron el N° 1, y también integraron el Top 10 Gabriela Sabatini (3ª) e Inés Gorrochategui (9ª).

Andrés Molteni y una volea en el court central del Buenos Aires Alejandro Guyot - LA NACIÓN

Aunque están encaminados y en buena posición con dos meses por delante, todavía falta para asegurar el ingreso en el ATP Finals, la cita de las ocho mejores parejas de 2023. Vale recordar que ya hubo otros argentinos que disputaron el torneo conocido años atrás como el Masters: Luis Lobo (con el español Javier Sánchez Vicario, en 1995), Daniel Orsanic (con el brasileño Jaime Oncins, en 2000), Gastón Etlis y Martín Rodríguez (la Masters Cup en Houston 2003 y 2004), y el propio Zeballos, siempre con el español Marcel Granollers como partner, en 2020, 2021 y 2022. Martín Rodríguez, radicado hace años en Chile, es uno de los entrenadores que acompaña a González y Molteni, y que se alterna en las giras con Bruno Tiberti y Gastón Briano.

Machi González, de Tandil, con 40 años, es el más experimentado del equipo; siempre en dobles, tiene un récord de 6 triunfos y 7 caídas. Molto, como se lo conoce al porteño Molteni, sólo participó de dos encuentros, ambos como visitante, por lo que tendrá su bautismo en casa, en busca además de su primer triunfo con la camiseta argentina. El antecedente más cercano para ambos fue la derrota en febrero pasado en Espoo, ante Finlandia. Ahora, llega otra oportunidad, en casa.

La derecha de Máximo González, en acción Alejandro Guyot - LA NACIÓN

“Siempre es lindo jugar por Argentina. Estamos con muchas ganas, de sumar nuestro punto. No pudimos en febrero y nos quedamos tristes, pero el tenis es así. Ahora estamos de vuelta, con la ilusión de darle la victoria a la Argentina”, expresa González luego de uno de los entrenamientos en el Buenos Aires, en un encuentro con la prensa. La pareja local es favorita, pero Machi no derrocha confianza: “Nosotros laburamos como todo el año. Con Andy llegamos a ser una de las mejores parejas de la temporada, y Fran (Cerúndolo), Tomy (Etcheverry) y Seba (Báez) también están ahí, entre los 20 o 30 primeros. Nosotros hacemos nuestras cosas, vemos algunos videos, lo conocemos al mejor de ellos –Ricardas Berankis-, que es un jugador con mucha experiencia, veremos de conocerlos y enfocarnos”.

-¿Cómo consiguieron llegar al Top 10 en dobles?

-Es un poco la experiencia. Uno toma las cosas de manera diferente, con Andrés nos conocemos desde chicos y creo que eso lo pudimos trasladar a la cancha. Si bien en otros años teníamos otros compañeros, pasaba que nos entrenamos muchas veces juntos, y todo eso llevó a lo que hicimos este año. Empezamos con torneos chicos, con el ATP de Córdoba, luego sumamos torneos ATP 500, y vas pasando barreras y sumando confianza, nos sentíamos fuertes. Nos faltaba un Masters 1000 y lo ganamos en Cincinnati, tenemos dos cuartos de final en Grand Slams. También nos medimos contra las mejores parejas, que al principio veíamos cómo nos podía ir contra ellos, y después les ganamos. Todo eso nos permite estar en la posición que estamos. Después de un 2022 que para mí fue malo, que estuve dando vueltas por todos lados, llegar a esta edad con un año así es muy lindo.

-Molteni: Trabajamos y siempre soñamos con estar bien arriba y ganar torneos. Estamos contentos por el presente que estamos teniendo, con ganas de terminar el año bien arriba. Ahora estamos pensando en la Copa Davis, por supuesto. Esta serie nos agarra en un momento muy bueno, ganando torneos y partidos, y esperamos plasmar eso en el partido del domingo.

Molteni llegó hace algunas semanas al 7° puesto del ranking de dobles, su mejor ubicación Alejandro Guyot - LA NACIÓN

-¿Y cómo ven la posibilidad de clasificarse al ATP Finals?

-Machi: Estamos enfocados ahí. Yo ya tengo 40 años y uno de los objetivos que me quedan es el de jugar ese torneo. Estuve hace un par de años muy cerca, con Simone Bolelli fuimos suplentes porque quedamos novenos. Estuve ahí, me gustó mucho lo que viví, aunque no pude jugar. Es el único torneo que me falta jugar, estuve en Juegos Olímpicos, Copa Davis, si lo conseguimos sería un premio muy lindo para mi carrera.

-Molteni: quedan como 4000 puntos en juego todavía, así que falta un montón como para hacer cuentas, así que buscamos sumar nosotros. Tratamos de no ponernos presión, no fijarnos o pensar que si uno gana tal partido está más cerca. Trato de concentrarme, sabemos que faltan ganar muchos partidos. Yo trato de ser bastante simple con eso.

-Se conocen hace mucho, disputaron torneos juntos algunas veces, pero la pareja se armó por completo este año. ¿Por qué se dio así?

-González: Yo empecé a dedicarme al dobles antes que Andrés, me fue bien con Nico Jarry como compañero, también con Cebolla (Zeballos), después con Bolelli, y él estuvo el año pasado con el mexicano Santiago González, mientras que yo quedé solo y estuve con varios jugadores. Con Andy jugamos en Gijón y ganamos ese torneo, que era casi a fin de año. Él me dijo que no sabía si iba a seguir con Santi González, lo habló con él, y cuando me dijo que estaba libre, arrancamos. Fue un poco así, ya nos habíamos juntado un par de veces, sabíamos que nos podía ir bien.

-Machi, ¿qué significa entrar al Top 10 con 40 años?

-Es un número importante, ¿no? Es un premio al trabajo de tantos años, de resistir cosas malas, de seguir luchando, de perseguir un sueño, y se dio. También podría no haber llegado, pero igual me hubiera quedado tranquilo con toda la carrera que hice. Está bueno ser el tercer Top 10 que tiene la Argentina en dobles.

El derechazo de Machi González, que a los 40 puede disfrutar su mejor ranking Alejandro Guyot - LA NACIÓN

-Andrés, ¿esperabas volver al equipo de Copa Davis hace un par de años?

-No, pero tampoco soy de pensar muy a largo plazo, voy más a lo que viene viendo. Me empezó a ir bien, a mejorar en el ranking. En algún momento tenía adelante a Machi, a Zeballos, a (Guillermo) Durán, pero luego vi la chance cerca y eso te va motivando. Es clave tener objetivos cercanos que puedas cumplir, para que el día a día te ayude a seguir entrenando y tener una meta.

-¿Cómo viviste la entrada al Top 10?

-Molteni: en mi caso, en el dobles se estiró mucho la edad y uno no se siente tan viejo como los 35 del singles, hay gente mucho más grande que yo jugando. Estoy contento, yo empecé a los 28 con el dobles. Pudimos ganar nuestro primer Masters 1000 hace poco y estamos con ganas de terminar bien arriba la temporada, y también de encarar el año que viene con un buen ranking. Es importante también salir preclasificado en los torneos grandes, porque a veces te tocan rivales muy duros de entrada y entrar como favorito te allana un poco el camino para llegar con buen ritmo cuando te toca jugar contra las mejores parejas.

Molteni y González llevan ganados cinco trofeos este año, incluido un Masters 1000 Alejandro Guyot - LA NACIÓN

-¿Cómo ven la competencia con las otras parejas que están en los primeros puestos?

-Todas son muy buenas parejas, estamos muy juntos, todos son especialistas, contra los que están segundos (Wesley Koolhof y Neal Skupski) les ganamos, también a (Ivan) Dodig y (Austin) Krajicek… son todas parejas muy duras, que vienen jugando hace tiempo, se conocen mucho y ganan mucho también, pero hoy en día el dobles pasa por detalles. El que está un poco más tranquilo, con más confianza, el que mejor devuelve ese día… En la última gira tuvimos varios partidos con match-point abajo que los podríamos haber perdido, los pudimos dar vuelta y eso fue clave para después ganar varios partidos.

-Los dos tuvieron muchos compañeros hasta llegar adonde están hoy. ¿Cómo surge la química de una buena pareja de dobles?

-Molteni: hay un poco de todo. La personalidad es importante, que haya feeling con el compañero, porque después viajás muchas semanas con él en el circuito y también te entrenás acá. Nosotros, al ser los dos argentinos, podemos seguir entrenando juntos acá y eso es importante, si no cada uno se prepara por su cuenta. También debe tener un ranking parecido para poder entrar a los torneos, y por supuesto, saber cómo juega tu compañero para poder complementarlo bien. Hay muchos aspectos a la hora de elegir.

-Machi: en mi caso, lo principal es que haya una buena relación fuera de la cancha, porque yo puedo jugar con un compañero con el que no tengo feeling en un torneo, pero a lo largo del año es fundamental la buena química, porque convivís mucho, se pasan muchas semanas juntos. Es primordial en mi casa. Acá podemos también seguir trabajando juntos, y eso ayuda para que lleguen los resultados como se vio este año.

La volea baja de Machi González en la práctica de la Copa Davis Alejandro Guyot - LA NACIÓN

-Ambos también pasan varios meses de gira. ¿cómo llevan adelante el tema familiar?, ¿pueden viajar con sus allegados?

-Machi: una de las cosas que siempre busqué fue poder viajar con mi familia, con mi mujer (Cecilia) y mi hija podemos viajar mucho. Es algo que ponemos en la balanza y que ayuda a tener también los resultados, la parte de estar acompañado. Por ahí yo me voy de viaje, pero si no las tengo a ellas capaz empiezo a extrañar, y querer volver, y cuesta enfocarse en el torneo, sobre todo si sabés que es la última semana de la gira. Yo intento viajar lo más posible con mi familia. ¿Los costos? Bueno, mirá, cuando jugás los Grand Slams hay un buen ingreso si te va más o menos bien, y te podés dar ese gusto. Los que están entrando en el Top 30 ya pueden pensar en ir acompañados, significa que te está yendo bien y favorece para hacer esa inversión.