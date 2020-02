Guido Pella publicó en Instagram una carta donde confirma que no estará en la serie contra Colombia para clasificar a las finales de la Copa Davis Fuente: AFP - Crédito: John DONEGAN

El bahiense Guido Pella confirmó con una publicación en Instagram que no formará parte del equipo argentino que enfrentará la serie clasificatoria a las finales de la Copa Davis frente a Colombia, en Bogotá entre el 6 y 7 de marzo. Así, con Diego Schwartzman prácticamente descartado, la Argentina pierde a sus dos mejores raquetas.

El número 26 en el ranking ATP tuvo un comienzo de año discreto para sus expectativas, con eliminaciones tempranas en los torneos de Córdoba, Buenos Aires y Río de Janeiro. Pero ahora se conoció que viene arrastrando problemas físicos que condicionaron sus actuaciones y que motivaron que se bajara de la Copa Davis.

"Desde hace 1 mes, más precisamente desde la tercera rueda de Australia, estoy luchando contra mi físico como pocas veces en mi carrera. me recomendaron que pare para recuperarme, pero no escuché porque tenía muchas ganas de jugar en casa esas dos semanas aún sabiendo que no estaba para jugar", comenzó a contar Pella en su comunicado. Después contó que debió infiltrarse dos veces en 10 díaz para poder competir en Río de Janeiro pero que el dolor finalmente le ganó y optó por descansar.

Pella se suma a la baja del Peque Schwartzman, quien sufrió un desgarro durante el Argentina Open y, antes de lesionarse, había declarado que estaba analizando si iba a participar de la Copa Davis, ya que la serie en Bogotá se iba a jugar en la altura, algo que no lo convencía del todo.

De esta manera, los tenistas con los que cuenta Gastón Gaudio para enfrentar a Colombia en el Palacio de los Deportes son Juan Ignacio Londero, Leonardo Mayer, Máximo 'Machi' González y Horacio Zeballos. Todavía hay lugar para un integrante más que aún no se sabe quién será.

La serie con Colombia es de suma importancia, ya que determina la clasificación para la rueda final de Madrid. Y está claro que no es lo mismo obtener el pase a la rueda decisiva que quedarse afuera por un doble motivo: lo deportivo y lo económico, en tiempos en los que las arcas de la Asociación Argentina de Tenis esperan contar con mayores ingresos.