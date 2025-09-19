Copa Davis: se conoció el orden de juego del Final 8 de Bolonia, donde Argentina se medirá con Alemania

Este viernes se conoció el orden de juego para el Final 8 de la Copa Davis de tenis, que se disputará entre el 18 y el 23 de noviembre en Bolonia, Italia. El equipo argentino debutará el jueves 20 en el último turno ante Alemania (no antes de las 12 del mediodía de la Argentina). Si el equipo capitaneado por Javier Frana sortea a los germanos, su rival en semifinales saldrá del enfrentamiento entre España y República Checa. Esta serie está programada para el sábado 22, desde las 7 de la mañana (hora de la Argentina).

La Federación Internacional de Tenis divulgó todo el programa para los cinco días de competencia: el martes 18 abrirán la actividad en el Palacio de los Congresos Bolonia Fiere los equipos de Francia y Bélgica. Será desde las 11 de la mañana (hora de la Argentina). Al día siguiente, el miércoles 19 (desde las 11 de la mañana de la Argentina), le tocará a Italia, campeona defensora, iniciar el camino de la reválida ante Austria y con el público a su favor. Quienes resulten vencedores en las dos primeras series se enfrentarán el viernes, desde las 11 de la Argentina por la primera de las semifinales. La final se disputará el domingo 23 de noviembre desde las 10 de la mañana (hora de la Argentina) en el mismo escenario boloñés.

El orden de juego del Final 8 de la Copa Davis:

Martes 18 de noviembre (11.00 de la Argentina): Francia vs. Bélgica.

Miércoles 19 de noviembre (11.00 de la Argentina): Italia vs. Austria.

Jueves 20 de noviembre (05.00 de la Argentina): España vs. República Checa.

Jueves 20 de noviembre (no antes de las 12 de la Argentina): Argentina vs. Alemania

Semifinal 1. Viernes 21 de noviembre (11.00 de la Argentina): ganador Francia vs. Bélgica vs. ganador Italia vs. Austria.

Semifinal 2. Sábado 22 de noviembre (7.00 de la Argentina): ganador España vs. República Checa vs. ganador Argentina vs. Alemania.

Final. Domingo 23 de noviembre (10.00 de la Argentina): ganador semifinal 1 vs. ganador semifinal 2.

El bicampeón, Italia, sigue firmemente al mando y es la cabeza de serie n.º 1, pero algo ha cambiado detrás de ella. España también pudo haber sido cabeza de serie en el sorteo del cuadro, pero en la clasificación actualizada ha caído al décimo puesto, por detrás de cinco de las ocho selecciones que se enfrentarán en Bolonia a partir del próximo 18 de noviembre.

El sorteo del Final 8 se realizó el pasado miércoles. El evento tuvo un marco imponente, al aire libre, en plena Piazza Maggiore, enclave icónico de esta ciudad, rodeada de edificios medievales. En un día nublado y con el gran trofeo como testigo, fue el presidente de la Federación Italiana, Angelo Binaghi, el que dio las palabras de bienvenida; luego, quien tomó la palabra fue el ministro de Deportes de ese país, Andrea Abodi.

Italia, última campeona de la Copa Davis, recibirá al Final 8 del torneo en Bolonia; allí estará el equipo argentino luego de vencer a Países Bajos Manu Fernandez� - AP�

Feliciano López, director de la Copa Davis, sacó la primera bola, que determinaba si Argentina sería cabeza de serie, pues estaba igualada en ranking con República Checa. Finalmente, fue el país europeo el que quedó como cabeza de serie.

Entonces, se le dio paso a los cruces. Italia, con tres títulos (dos de ellos los últimos, de manera consecutiva), se cruzará con Austria. Francia, campeón en 10 ocasiones, se medirá con Bélgica. España será el rival de República Checa, mientras que finalmente salió Argentina como oponente de Alemania. En caso de superar a los alemanes, Argentina se cruzará con el ganador de España-República Checa.

El rival de Argentina

Argentina viene de vencer por 3 a 1 a Países Bajos en Groningen, gracias a los triunfos de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo en singles, y de Horacio Zeballos-Andrés Molteni en el dobles (Francisco Comesaña perdió su partido cuando la serie ya estaba definida).

Alemania, en tanto, aplastó a Japón por 4 a 0 y lo hizo sin su principal figura, Alexander Zverev, que no juega Copa Davis desde 2023. Jan Lennard-Struff y Yannick Hanfmann jugaron los singles, mientras que la pareja de dobles la conformaron Tim Puetz y Kevin Krawietz.

Jan-Lennard Struff, uno de los singlistas de Alemania JORGE GUERRERO - AFP

Lennard-Struff es un experimentado del circuito (35 años), aunque su mejor tiempo parece haber pasado: fue 21° del ranking hace dos años y hoy se ubica en el puesto 97°; ganó un solo título en su carrera (Múnich 2024).

Hanfmann también tiene un largo recorrido como profesional. Con 33 años, fue 45° del escalafón en 2023, pero hoy su realidad es distinta: ocupa el 134° lugar. No tiene títulos ATP.

El alemán Alexander Zverev, principal raqueta de su país, no juega la Copa Davis desde 2023 Frank Gunn - The Canadian Press

El dobles parece ser el punto fuerte de los alemanes, con una pareja de gran nivel: Tim Puetz (37 años) es 13° del ranking y tiene 11 títulos; Kevin Krawietz (33 años) es 12° del mundo y ha ganado 12 torneos de la especialidad.