A diferencia de los Grand Slam, que son gestionados por las federaciones de cada país, los torneos del circuito ATP y WTA suelen ser certámenes privados y, por ende, las empresas organizadoras tienen la responsabilidad y el interés, entre otras acciones, de repartir las añoradas invitaciones especiales para la clasificación y el cuadro principal. En los últimos días (y semanas), las decisiones del Córdoba Open y del Argentina Open de entregarle wild cards a extranjeros (al chileno Nicolás Jarry en Córdoba; al danés Holger Rune, de 17 años, en Buenos Aires) y no a tenistas nacionales, generó malestar en distintos ámbitos.

Impulsado por los buenos resultados que en el ATP de Córdoba consiguieron jóvenes como Tomás Etcheverry, y Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Diego Schwartzman,con la autoridad que tiene por ser el número 9 del mundo, se refirió al reparto de las invitaciones. "Queda a la vista que las súper potencias que tienen la posibilidad de darle invitaciones, clasificaciones y muchos partidos ATP a los más chicos e indica lo parejo que es todo, demuestra que las posibilidades a los más chicos permiten que crezcan y jueguen mejor, que puedan darse a la vista de todo el mundo, sean más conocidos y tengan más posibilidades. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque no somos una súper potencia, pero sin embargo tenemos dos torneos ATP, una semana tras otra. Lamentablemente, las dueñas de las semanas, por más que se juegue en Argentina, son empresas del extranjero que muchas veces deciden darle los wild card a los extranjeros, cosa con la que no estoy de acuerdo, para nada, por más que sean los dueños y demás", sentenció Schwartzman, de 28 años.

"Me encantaría", continuó Diego, "que les dieran la posibilidad a los chicos como [Sebastián] Báez, que tendría que haber tenido su posibilidad. No lo digo en el caso de Torneos [NdR: compañía propietaria, junto con la estadounidense Octagon, de la fecha del Córdoba Open], que tuvo la decisión de darle (una invitación) a Nico [Kicker], que hacía mucho tiempo que no competía. Lamentablemente es así: cuando la dueña del torneo es compartida y tiene una empresa, se quita esa pequeña oportunidad más que juegue otro chico y tenga otra posibilidad de ganar partidos".

A propósito de Kicker, a muchos les hizo ruido que el certamen cordobés le brindara una invitación al main draw a un jugador que está regresando al tour luego de una suspensión de casi tres años por arreglo de partidos y no, por ejemplo, a un joven como Báez (20 años, 254°), que por haber alcanzado la final del domingo pasado en el Challenger de Concepción, Chile (certamen que ganó), no llegó al Polo Deportivo Kempes para jugar la qualy y se quedó afuera de Córdoba, ya que tampoco recibió una invitación al cuadro principal.

Cuando el brasileño Thiago Seyboth Wild (119°), representado por Octagon, liberó el wild card que había recibido para el main draw cordobés, muchos pensaron que sería destinado a Báez o a otro argentino, pero el beneficiado fue Jarry. Existe una explicación que va más allá de lo deportivo: el ATP de Santiago de Chile, que comenzará el 8 de marzo, pertenece a la familia Fillol (Jarry es nieto de Jaime Fillol) y a Octagon, la misma empresa que administra Córdoba.

El Argentina Open, cuyo director es Martín Jaite (ex Top Ten y dirigente de la Asociación Argentina de Tenis), sorprendió al entregarle un wild card para el cuadro principal a Rune, ganador junior de Roland Garros 2019. Pero el danés, que en el certamen porteño debutará en el nivel ATP, será representado por Tennium, la compañía con sede central en Barcelona y que es propietaria del torneo de Buenos Aires.

