Dominic Thiem, número tres del ranking mundial y uno de los tenistas que participó en la etapa de Belgrado del polémico Adria Tour, el torneo de exhibición sin protocolos sanitarios y organizado por Novak Djokovic que terminó con, al menos, nueve personas contagiadas de coronavirus (entre jugadores, familiares y asistentes), lamentó la situación, reconoció que cometieron errores y que fueron demasiado "optimistas".

"Confiamos en las reglas sobre el coronavirus del gobierno serbio, pero fuimos muy optimistas. Nuestro comportamiento fue un error, actuamos con demasiada euforia. Lo siento mucho", escribió el austríaco, finalista del último Abierto de Australia, en su cuenta de Instagram, en lo que fue su primera reacción pública tras el anuncio de los positivos de Covid-19 de los serbios Djokovic y Viktor Troicki, del búlgaro Grigor Dimitrov y del croata Borna Coric.

Thiem, de 26 años, dijo que la emoción se produjo porque hacía "varias semanas" que no jugaban en público y estaban "más que contentos por tener fans en el torneo". Claro que el estadio en Belgrado, armado en el centro de entrenamiento de tenis que es propiedad de la familia de Djokovic, contó con unos 4000 espectadores (la idea inicial era habilitar sólo mil butacas). Nadie, prácticamente, utilizó tapabocas; los jugadores, además, jugaron al fútbol, se abrazaron, cenaron juntos sin ninguna precaución sanitaria y hasta compartieron una fiesta privada en una discoteca en la que se los pudo ver bailando y con el torso desnudo, lo que generó un aluvión de críticas.

Thiem ganó la primera etapa del Adria Tour, en la capital serbia, y luego se marchó de los Balcanes antes de la segunda edición, en Zadar (Croacia), para viajar a Niza y participar en el Ultimate Tennis Showdown, un torneo organizado por el coach francés Patrick Mouratoglou. "He pasado el test [de Covid-19] cinco veces en los últimos diez días y el resultado cada vez ha sido negativo", añadió Thiem.

A diferencia de Thiem, su representante, Herwig Straka, fue mucho más ácido y le apuntó a la responsabilidad de Djokovic. "Visto en retrospectiva, está claro que el torneo no tuvo sentido, incluso a pesar de que estaba permitido. Todos saben que fue una estupidez y ninguna disculpa pública ayuda. El único que tiene que disculparse es Djokovic porque organizó todo. Los demás jugadores estaban allí, no mataron a nadie", afirmó Straka en el diario austriaco Der Standard.

El representante de Thiem insistió en que "hay que echarle la culpa a Djokovic". Y lamentó: "Los demás jugadores también formaron parte, pero él estuvo detrás de todo. El torneo tenía motivos honorables y el foco estaba en el concepto de caridad, pero fue en la dirección equivocada y fue mal utilizado como un espectáculo publicitario".

Además, Straka denunció que las condiciones no fueron las acordadas. "Antes del torneo insistí en que aclaráramos las pautas de seguridad por el Covid-19. Era indispensable que se permitiera un máximo de 1000 espectadores y se garantizara el distanciamiento social. Solo liberé a Dominic en estas condiciones y dos días antes. Pero no lo cumplieron y eso me molesta", comentó el empresario.