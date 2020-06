Trofeo en alto para Thiem; observan Troicki, Zverev y Djokovic Fuente: Reuters - Crédito: Marko Djurica

Novak Djokovic preparó la vuelta del tenis casi en su casa. Más local que nunca, el serbio armó el 'Adria Tour' con una fiesta en Belgrado , que incluyó un partido de fútbol con estrellas de la raqueta, y un torneo con público, muy lejos de los protocolos de distanciamiento social que se realizan en otros países por la pandemia de coronavirus. Pero... el festejo no quedó en las manos del número 1 del mundo, sino que el título fue para Dominic Thiem , que redondeó una excelente semana.

El austríaco, número 3 del mundo, se adueñó del certamen de exhibición con un gran rendimiento y selló el título al ganarle la final al local Filip Krajinovic por 4-3, 2-4 y 4-2, en un torneo que se disputó con el sistema de short set (al mejor de cuatro games y tie-break en el 3-3), y desde luego, sin puntos para el ranking. Krajinovic había dado previamente la sorpresa de la semana al ganarle a Djokovic . En la final, Thiem se dio incluso el gusto de protagonizar un punto brillante, con una 'Gran Willy'.

En la entrega de premios del evento de caridad que organizó en su complejo de tenis junto al río Danubio, Djokovic no pudo aguantar las lágrimas. " No lloro porque me eliminaron del torneo, sólo estoy abrumado por la emoción, porque esto me recuerda mi infancia", dijo el ganador de 17 Grand Slams ante una multitud que le dio una ovación de pie. "Han sido unos días emotivos y quiero agradecer a todos los que hicieron esto posible. Los amo a todos y muchas gracias por venir", agregó.

Djokovic venció al alemán Alexander Zverev el domingo en su último partido de la etapa de grupos, pero no se clasificó a la final, después de que tres de los cuatro integrantes del grupo terminaron con dos triunfos y una derrota, y una diferencia de sets 5-3. Krajinovic, quien derrotó a Djokovic el sábado, avanzó gracias a que tuvo una mejor diferencia de juegos entre los tres. Sin embargo, fue incapaz de detener a Thiem en la final.

"Este torneo fue por una buena causa y todos dimos lo mejor de nosotros", dijo Thiem después de terminar el fin de semana solo con victorias. "Hubo muchos partidos de alta calidad en un gran ambiente, frente a un estadio lleno, así que fue un fin de semana perfecto (...) Muchas gracias a todos, incluidos Novak y su equipo. Todos hicieron que mi primer viaje a Serbia fuera muy especial".

Luego de tres meses de inactividad, y mientras el circuito oficial continúa suspendido, Djokovic no dudó en volver a la competencia, y dar el primer paso con un certamen benéfico, que fue bien recibido por los colegas que aceptaron acompañarlo en la aventura.

Durante la semana que finalizó, cientos de aficionados pudieron seguir de cerca a Djokovic, Thiem, Zverev (7°) y el búlgaro Grigor Dimitrov (19°) , entre otros, y hasta la ex jugadora Jelena Jankovic, ex número 1 entre las mujeres, regresó temporariamente del retiro para disputar un dobles mixto con Djokovic. También participaron los locales Krajinovic (32° del ranking), Dusan Lajovic (23°), Nikola Milojevic (168°) y Viktor Troicki (184°).

El único problema para los organizadores fue la renuncia a la etapa que debía disputarse en Montenegro, prevista para el 27 y 28 de junio, por las estrictas medidas sanitarias impuestas por las autoridades de ese país, que mantienen cerrada la frontera con Serbia. En Belgrado se siguieron las reglas del desconfinamiento y se permitió la venta de solo 1.000 entradas , que se agotaron en apenas siete minutos. Luego se permitió una ampliación, por lo que la organización consiguió 2.000 plazas adicionales, distribuidas a los patrocinadores.

Sobre las críticas recibidas por el incumplimiento del distanciamiento social, Djokovic destacó que la región de los Balcanes había tenido un "éxito más bien decente" en la lucha contra la pandemia, con 24.000 infectados y menos de 800 muertos para una población total de 22 millones de personas y que se respetaban "las órdenes del gobierno serbio".

Después de Belgrado, el 'Adria Tour' se desplazará a Zadar, en la costa croata del Adriático, el 20 y 21 de junio, donde se sumarán a la competición dos figuras de ese país, Marin Cilic (37º), campeón del Abierto de los Estados Unidos 2014, y Borna Coric (33º). La gira concluirá en Bosnia el 3 y 4 de julio, en Banja Luka (noroeste) y el cierre con un partido de exhibición en Sarajevo entre el número uno bosnio, Damir Dzumhur (107°) y Novak Djokovic.