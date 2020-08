El Arthur Ashe, escenario principal del US Open, que este año se jugará pese al coronavirus, aunque sin público. Fuente: AFP - Crédito: Don EMMERT / Archivo

El Abierto de los Estados Unidos se encamina a seguir siendo el único Grand Slam que nunca se suspendió, ni siquiera durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Flushing Meadows, con todos los cuidados y protocolos correspondientes debido al Covid-19, levantará el telón el 31 del mes actual. De todos modos, muchos tenistas de categoría, especialmente europeos y australianos, renunciaron a viajar a Nueva York por el temor que genera la pandemia y para esperar en el Viejo Continente el comienzo de la gira sobre polvo de ladrillo. La suiza Belinda Bencic, octava del ranking mundial, fue la última en comunicar que no participará del US Open.

"He tomado la difícil decisión de renunciar a jugar el US Open en Nueva York y regresaré a la competición en Roma el próximo mes", publicó Bencic en Twitter. De esta forma, tres de las cuatro semifinalistas de 2019 eligieron no competir en Estados Unidos. Antes que Bencic habían renunciado la canadiense Bianca Andreescu, vigente campeona y 6° del mundo, y la ucraniana Elina Svitolina (5°). Serena Williams, nueve del ranking y finalista de 2019, sí tiene previsto jugar en el US Open (de hecho la semana pasada jugó el WTA de Lexington).

La número 1 mundial, la australiana Ashleigh Barty, y la holandesa Kiki Bertens, número 7, también decidieron no viajar a Nueva York. Además, el cuadro femenino individual quedará todavía más resentido porque se oficializaron las bajas de Qiang Wang (29°), Anastasia Pavlyuchenkova (30°), Barbora Strycova (31°), Svetlana Kuznetsova (32°), Saisai Zheng (34°) y Julia Goerges (38°).

En las próximas horas, la rumana Simona Halep, número 2 del ranking, anunciará si viajará a Nueva York, aunque se cree que también cancelaría su participación en la gira sobre superficie dura de los Estados Unidos. Este domingo, Halep ganó el WTA de Praga, sobre polvo de ladrillo, al derrotar por 6-2 y 7-5 a la belga Elise Mertens (23° del ranking).

El cuadro masculino también presentará bajas sensibles en Cincinnati (comenzará el sábado próximo) y el US Open. Rafael Nadal (campeón defensor del Abierto de los Estados Unidos) y Roger Federer, este último porque se recupera de una cirugía de rodilla, no estarán en Nueva York. Tampoco actuarán el francés Gael Monfils (9°), el italiano Fabio Fognini (11°), el suizo Stan Wawrinka (17°; esta semana participará de un Challenger en Praga), el australiano Nick Kyrgios (40°) y el francés Jo-Wilfried Tsonga (49°).

Quien sí competirá en Nueva York será el líder del ranking, el serbio Novak Djokovic, que viajó a los Estados Unidos acompañado por su entrenador, Goran Ivanisevic, y por su fisioterapeuta, el argentino Ulises Badio. Nole, con 17 trofeos de Grand Slam, buscará descontar uno más en Nueva York para acercarse al récord de Federer, con 20.