El serbio Novak Djokovic cambió de opinión y viajará a Nueva York para competir en el torneo de Cincinnati y en el US Open. Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2020 • 13:42

Novak Djokovic, el mejor tenista del ranking mundial, fue protagonista durante los últimos meses por varios motivos, como por haber organizado un torneo de exhibición en los Balcanes que terminó con varias personas contagiadas de Covid-19 (inclusive, él mismo). Además, fue uno de los primeros en rechazar la chance de viajar a Nueva York para participar del US Open ("Jugar allí es difícil, diría que imposible", dijo en junio). Sin embargo, el serbio confirmó que el sábado próximo llegará a los Estados Unidos para jugar el torneo de Cincinnati (desde el 22 de agosto, también en Flushing Meadows) y el US Open, programado desde el 31 del mes actual.

"No fue una decisión fácil de tomar con todos los obstáculos y desafíos en muchos lados, pero la perspectiva de competir nuevamente me emociona mucho", comunicó Djokovic. Y prosiguió: "Soy consciente de que esta vez será muy diferente con todos los protocolos y medidas de seguridad que se implementan para proteger a los jugadores y a la gente de Nueva York. Sin embargo, he entrenado duro con mi equipo y he puesto en forma mi cuerpo, así que estoy preparado para adaptarme a las nuevas condiciones. Hice todos los chequeos para asegurarme de que estoy completamente recuperado y listo para volver a la cancha totalmente comprometido con jugar mi mejor tenis".

Parecía muy poco probable que Nole, estando a solamente tres títulos de Grand Slam de igualar el récord de Roger Federer, no viajara al US Open y se perdiera la oportunidad de descontarle un major al suizo. Mucho más cuando el español Rafael Nadal, campeón de 2019 en el certamen neoyorquino, anunció que no viajaría.

Djokovic, junto con otros tenistas (Lajovic, Thiem, Dimitrov y Zverev), en el polémico Adria Tour que desencadenó varios contagios de coronavirus. Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS / Marko Djurica

Djokovic, de 33 años, en junio pasado había dicho que el protocolo sanitario y de seguridad que pretendían aplicar las autoridades del US Open eran "extremos e imposibles de cumplir". Pero dos meses más tarde cambió de opinión. En aquel momento, incluso, la tenista estadounidense Danielle Collins (52° del ranking mundial) le apuntó a Nole: "Estaría bien que [Djokovic] apoyara la idea de que se juegue el torneo en lugar de estropearla. Es fácil decir que no juegas cuando has ganado 150 millones de dólares. Muchos necesitamos volver a trabajar para generar dinero".

Djokovic, ganador de 17 trofeos de Grand Slam, conquistó el US Open en tres oportunidades, la última en 2018. Ese mismo año logró su único título en el Masters 1000 de Cincinnati.