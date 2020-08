Arthur Ashe Stadium. Fuente: AP - Crédito: Adam Hunger / Archivo

Un jugador que dé positivo por coronavirus será retirado del Abierto de los Estados Unidos, programado desde el 31 de agosto, pero la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés) no estableció cuántos participantes infectados obligarían a cancelar el Grand Slam.

Según una "Actualización de preguntas y respuestas de jugadores" de aproximadamente cien páginas enviada por la USTA a los jugadores, "no hay pautas disponibles para determinar qué número (de pruebas positivas) obligarán" a la cancelación del US Open o de Cincinnati, que también se jugará en Flushing Meadows a partir del 20 de agosto. Ambos certámenes no recibirán espectadores.

A medida que la USTA avanza, los jugadores -especialmente los europeos- anuncian retiros debido al temor por la pandemia. La número 5 de la WTA, Elina Svitolina, de Ucrania, semifinalista del US Open en 2019, y la número 7, la holandesa Kiki Bertens, comunicaron que no estarán en Nueva York. Se unieron a una creciente lista de ausentes que ya incluía a la número uno del ranking, la australiana Ash Barty, el campeón masculino defensor, el español Rafael Nadal, y a otras figuras como el suizo Stan Wawrinka y el australiano Nick Kyrgios.

Bertens citó preocupaciones sobre la necesidad de ponerse en cuarentena cuando regrese a Europa para los torneos sobre polvo de ladrillo en Roma y París (Roland Garros), que están programados para después del US Open. Los jugadores han pedido a la USTA que proporcione una carta de tránsito que les permita evitar un período de cuarentena cuando viajen de Nueva York a Europa. Según apuntó la agencia AP, el portavoz de la USTA, Chris Widmaier, dijo que su equipo de trabajo está en contacto con la WTA, la ATP, la federación francesa de tenis y funcionarios gubernamentales en Italia y Francia, charlando sobre el tema.

"Confiamos en que, al trabajar con este grupo ampliado, podremos obtener las garantías que les gustaría a los jugadores", escribió Widmaier en un correo electrónico, según AP.

A continuación, algunos puntos que se destacan en la actualización de los protocolos relacionados con el coronavirus que la USTA le repartió a los jugadores:

Los jugadores e invitados, hasta tres por participante en singles, deberán pasar dos pruebas de hisopado nasal de coronavirus con 48 horas de diferencia después de su llegada, aunque se les permite ir al sitio del torneo si la primera prueba sale negativa. "Anticipamos que los resultados se devolverán en 24 horas o menos", dice el documento de la USTA.

Se recomiendan las pruebas de anticuerpos, pero no son obligatorias. Aquellos que den positivo en la prueba de anticuerpos se someterán a pruebas Covid-19 de seguimiento cada siete días; aquellos con resultados negativos de anticuerpos, o que no se controlan, deben tomar las pruebas de Covid-19 cada cuatro días durante el resto de su tiempo en la "burbuja".

Los jugadores necesitan un permiso por escrito de la directora del torneo Stacey Allaster o del director médico para salir de la "burbuja" establecida para ambos eventos en Flushing Meadows; de lo contrario, serán multados y expulsados de la competencia. Si los entrenadores o invitados salen de la "burbuja", perderán su credencial de 2020 y no se les permitirá obtener una el próximo año.

Además de dos hoteles oficiales para los jugadores y sus invitados, habrá viviendas privadas disponibles para alquilar. Cualquiera que se quede allí se someterá a los mismos procedimientos de prueba iniciales y luego necesitará más hisopos nasales cada cuatro días, dijo la USTA, "a menos que el equipo médico determine lo contrario".

El Grandstand de Flushing Meadows, el estadio que se utilizará como el principal en el torneo de Cincinnati, previo al US Open. Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

Los jugadores que se alojen en casas de alquiler deben tener, y pagar, seguridad las 24 horas, y la USTA "debe tener acceso a la información de entrada y salida de seguridad externa durante el tiempo que dure en la vivienda privada".