23 de abril de 2020 • 10:50

El tenista escocés Andy Murray, ex número 1 del mundo que actualmente es 129° y desde hace más de una temporada lucha contra un daño en su cadera por el que fue operado, es uno de los jugadores más pensantes y comprometidos dentro y fuera del court. Durante su cuarentena en la localidad británica de Surrey, Murray propuso que los Grand Slam repartan menos dinero o que lo distribuyan de otra manera para beneficiar a los jugadores que más limitaciones económicas padecen.

Sin competencia, la situación financiera de los tenistas que no integran -o no integraron- la elite es alarmante. "Los 60-70 mejores del mundo estarán bien. Para los jugadores clasificados en el 250 o 300 del mundo va a ser realmente muy difícil", reconoció Murray en una entrevista con CNN. Y añadió: "Creo que en los últimos años, ha habido algunas mejoras y algunos cambios, pero probablemente no lo suficiente. A veces ves el cheque del premio en metálico para el ganador de los Grand Slams y es como, no sé qué es exactamente, pero algo así como 4 millones de dólares. ¿Y ese dinero podría usarse mejor y gastarse en otro lugar en las rondas anteriores? ¿O en los sorteos clasificatorios o tal vez utilizados para hacer crecer algunos de los eventos más pequeños?".

Los diversos organismos del tenis están estudiando distintas maneras de asistir económicamente a los tenistas más necesitados, pero todavía no hay acciones concretas. El tenis profesional de la ATP, la WTA y la Federación Internacional de Tenis está cancelado, al menos, hasta el 13 de julio.

Según Murray, el "tenis será uno de los últimos deportes en normalizarse" por el brote de Covid-19. Crédito: DPA

Murray no compite desde noviembre del año pasado, en las Finales de la Copa Davis en Madrid, y estaba entrenándose para tratar de reaparecer en marzo en el Masters 1000 de Miami, que lógicamente quedó cancelado por el brote de Covid-19. "Estaba entrenando y Miami iba a ser una buena prueba. Estaba en forma y me sentía bastante fuerte", se lamentó. Pero el campeón de Wimbledon 2013 y 2016 afirmó que "el tenis será uno de los últimos deportes en normalizarse" y apuntó: "Si por casualidad Roland Garros se disputara en septiembre, querría decir que en Europa la situación habría mejorado, pero es complicado que eso ocurra. Digamos que todavía sigue el problema en América del Sur, por ejemplo, y Francia no permite vuelos desde América del Sur o ciertos países. Y luego tienes un torneo básicamente con jugadores de un determinado continente y de algunos países no pueden entrar a competir. Creo que el torneo perdería".

Murray, de 32 años y ganador de 46 títulos, contó que no está seguro si estuvo infectado de coronavirus. "Estuve un poco enfermo durante dos o tres días hace unas cuatro semanas. Así que, en realidad, antes del comienzo de la cuarentena, me aislé durante cuatro o cinco días. La mayoría de las personas con las que he hablado han tenido algún tipo de síntomas y se han sentido un poco enfermas, pero es bastante difícil saber si realmente he tenido el virus o no. Y obviamente, la prueba debe guardarse para las personas que están en situaciones graves y los trabajadores de primera línea en este país".