Rafa Nadal, número 2 del ranking mundial, es partidario de que el circuito de tenis regrese sólo cuando esté controlado el Covid-19.

Un día después de cumplir 34 años, Rafael Nadal participó de una videoconferencia con un grupo de periodistas, organizada por la Federación Francesa de Tenis con motivo del torneo de Roland Garros que, en situaciones normales, debería estar jugándose en la actualidad. Allí, el actual número 2 de la ATP, manifestó que ahora mismo, sin que haya un control de la pandemia, tendría temor de viajar para disputar certámenes.

"Ahora mismo no me gustaría ir a jugar un torneo de tenis a Nueva York. Pero no lo sé dentro de dos meses, porque no sabemos si la situación va a mejorar. Estoy seguro que la gente que organiza el torneo [el US Open] quiere que el evento sea seguro y seguro que quiere lo mismo la Federación Francesa de Tenis. Quieren jugar si todo el mundo va a estar seguro. Confío en que tomen las decisiones correctas en el momento adecuado. Si no hay seguridad total no tiene sentido jugar porque tenemos que ser responsables y dar ejemplo", dijo Rafa, último ganador de Flushing Meadows.

El doce veces ganador de Roland Garros, que esta semana debería estar buscando su Copa de los Mosqueteros número 13, se refirió a las características del tenis como deporte global y la diferencia con, por ejemplo, las ligas de fútbol: "Cuando dije que no veía el tenis volviendo este año es porque estábamos en unas circunstancias terribles. Con mucha gente sufriendo, muriendo y mi mente no estaba pensando en tenis. Si no somos capaces de organizar un torneo lo suficientemente seguro y justo, con todos los tenistas, no podemos jugar. Esa es mi sensación. La clave es encontrar una medicina que nos permita estar seguros que podemos viajar y jugar sin el miedo a contraer el virus o llevarlo de vuelta a casa. Tenemos que esperar un poco más porque estamos en un deporte global. No es lo mismo las ligas de fútbol, que se disputan en un único país. Cuando mezclas a gente de diferentes partes, las complicaciones aumentan".

Después de la cuarentena, el español Rafael Nadal se entrena desde hace dos semanas en su academia de Manacor. Fuente: AFP

Sobre la posibilidad de renunciar a jugar el Abierto de los Estados Unidos [programado del 31 de agosto al 13 de septiembre] para llegar en buenas condiciones a Roland Garros [evalúan jugarlo a fines de septiembre], Nadal expresó: "No imagino que haya dos torneos la misma semana ni tampoco que un torneo siga al otro con un margen de dos días. Si llega el momento en el que tengo que decidir, seguro que no tiene que ser hoy. Lo decidiré con mi equipo cuando las cosas pasen. La decisión será la mejor para mi tenis, para mi futuro y para mi cuerpo".

Nadal, ganador de 85 torneos, pasó la cuarentena en su casa de Porto Cristo, pero desde hace dos semanas se mudó a Manacor y se entrena en las canchas de su academia. "No he podido entrenar porque en España no podíamos salir de casa durante dos meses y medio -contó-. He empezado a entrenar hace dos semanas porque no tengo cancha de tenis en casa. Necesito ir poco a poco para evitar lesionarme, sin duda es el objetivo principal ahora mismo. No entreno ni mucho menos cada día, sólo un par a la semana y no tres horas sino una hora y media como máximo. Estoy intentando preparar mi cuerpo para lo que pueda pasar en los próximos meses".

Optimista por naturaleza, el ganador de 19 trofeos de Grand Slam es partidario de que "el mundo no se pare" pese al Covid-19, pero también afirmó que hay que respetar el "dolor de la gente" que sufre los efectos del coronavirus y "mantener la cabeza despierta y no dejarse llevar por el desastre".