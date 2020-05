Coronavirus. Primera voz de peso que pide la suspensión de Flushing Meadows

En cada final, el Abierto de Estados Unidos es una fiesta; el torneo sigue en pie en sus fechas originales de agosto y septiembre, pero ya hay quien pide su suspensión. Fuente: AFP

Este año el Abierto de Australia estuvo jaqueado por enormes incendios, pero tras unas cuantas críticas por parte de protagonistas, el campeonato fue completado. El Abierto de Francia evaluó tempranamente la pandemia de coronavirus e hizo un movimiento rápido: movió Roland Garros de mayo/junio a septiembre/octubre, de forma tan inconsulta como reprochada por su par de Estados Unidos y la Federación de Tenis Internacional (ITF). Wimbledon no tuvo esa suerte o esa lucidez y, por primera vez luego de la Segunda Guerra Mundial, canceló la competencia. Y Flushing Meadows, con el aliento del certamen de París en la nunca, permanece en su espacio original en el calendario: desde el 31 de agosto hasta el 13 de septiembre.

Pues Boris Becker piensa que eso no debe ser así. "Es el único certamen de Grand Slam que está en pie", sostuvo el ex tenista alemán, tal vez aludiendo a las fechas originales, ya que Roland Garros sigue en el programa de 2020. "Pero Nueva York fue lejos la ciudad más golpeada por el virus. No creo que sea inteligente tener un torneo ahí", opinó el ex número 1 del ranking durante una entrevista con el sitio Laureus.com. La de Becker campeón en Flushing Meadows en 1989, es la primera voz importante que se escucha como queja contra el cuarto y último eslabón del Grand Slam, al que, con el período del 20 de septiembre al 4 octubre ocupado por Roland Garros, no le quedan muchas opciones de retraso: después de ese lapso, Nueva York se pone bastante fría. Y la competencia de Queens no se desarrolla en estadios cubiertos climatizados, por cierto.

Boris Becker, campeón de Flushing Meadows en 1989, no está de acuerdo con que el torneo, albergado por una Nueva York arrasada por el coronavirus, se celebre este año.

Becker vive desde hace años en Londres, donde se encuentra confinado por la cuarentena. Sabe del peso de lo que está pidiendo, que no es menor cancelar un campeonato de los cuatro grandes del tenis. De hecho, ya está lamentando la ausencia del major británico en 2020. "Wimbledon ha sido mi verano por 35 o 40 años. Va a dejar un gran vacío", afirmó. El León de Liemen es protagonista o espectador en el club All England desde 1982, cuando debutó en la competencia juvenil, y conquistó La Catedral en tres ocasiones (1985, a los 17 años, y 1986 y 1989). Ahora lleva varios años como comentarista televisivo del certamen.

Por otra parte, se mostró entusiasmado por la propuesta de Roger Federer de hacer converger las entidades de tenistas profesionales de varones, ATP, y mujeres, WTA, y sus calendarios. "Echó a rodar la pelota con su espléndida idea de unir fuerzas, y creo que [Rafael] Nadal coincide. No todos los jugadores top están de acuerdo, y está bien, pero creo que Federer, Nadal y [Novak] Djokovic son muy seguidos. La sugerencia de Federer habla de su inteligencia y también de que realmente se preocupa por el juego", consideró el alemán.

Becker está de acuerdo con la propuesta de Roger Federer de hacer converger el tenis masculino y el femenino a partir de esta circunstancia de pandemia.

Que advirtió que el tenis se encuentra en un "momento de crisis". "Fuera de los mejores 10, los mejores 50 y quizás los mejores 75 en hombres y mujeres, los jugadores profesionales necesitan su cheque semanal, los premios en dinero. El tema es que no pueden jugar, ni pueden siquiera ir a un club para dar clases, por el distanciamiento social", analizó el germano, que pidió esa suerte de fusión ATP-WTA. "Piensen en que los premios son iguales en los majors . Varones y mujeres ganan lo mismo, y no creo que pase en todos los deportes. Entonces una organización unificada debería ser el próximo paso. Un gran paso. Federer propuso hacer torneos conjuntos, y pienso que eso iría en la dirección correcta. Una vez que salgamos del túnel [de la cuarentena], la vida diaria será diferente. Todavía estamos en posición de controlar el futuro si nos unimos y trabajamos juntos", razonó Becker.

La idea de una cotidianeidad distinta de ahora en más no le resulta simpática al alemán. A Boris no le gusta el presente ni ve diáfano el futuro, pero promete hacer su parte para que el porvenir sea lo más llevadero posible. "La vida tal como la conocemos ha cambiado desde que ocurrió el bloqueo por el coronavirus, desde que la pandemia alcanzó nuestras orillas. He vivido en Reino Unido por mucho tiempo, y esto es temible. Nunca vi una situación como ésta. Ahora vivimos en un mundo duro. Más fuertes que nunca en este tiempo, creemos que el deporte tiene el poder de cambiar al mundo. Estoy comprometido con eso", subrayó Becker como miembro de la Fundación Laureus Deporte para el Bien, que, con él como uno de sus fundadores, asiste desde hace 20 años mediante el deporte a niños y jóvenes desfavorecidos del planeta, para cambiar sus realidades.

El ex tenista alemán, como ex el futbolista brasileño Cafú, integra la fundación Laureus, que se propone transformar mediante el deporte las vidas de niños y jóvenes desfavorecidos del mundo.