Jannik Sinner y Daniil Medvedev jugarán este domingo, desde las 5.30 de la Argentina, la gran final del Australian Open 2024. Y será en un contexto excepcional, ya que no será parte de ella Novak Djokovic. Justamente el serbio, N° 1 del mundo, y quien en los últimos años solo no jugó la edición 2022 ya que se negó a vacunarse contra el Covid-19, fue eliminado por el italiano, 4°, y tal vez el mejor exponente actual de la Next Gen. Sinner jugó un partido formidable el viernes en las semifinales y sacó a ‘Nole’ en cuatro sets, por lo cual se ganó el derecho a estar en el partido que todos quieren, el que vale el título. Enfrente tendrá a un incansable, Medvedev, 3°, que dio vuelta un encuentro muy duro frente al alemán Alexander Zverev. El moscovita jugó partidos maratónicos, pero está de pie y con ganas de ganar su segundo major tras el US Open 2021.

La final entre Sinner y Medvedev se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2 o por la plataforma de streaming de Star+. Para el primero, esta será su primera final de Grand Slam. Hasta aquí, el mejor resultado para él en un torneo de este tipo era Wimbledon 2023, donde alcanzó semifinales. En tanto, Daniil tiene otra experiencia: también se metió entre los cuatro mejores del All England el año pasado y acumula con esta, su tercera final en el Australian Open, tras las de 2021 y 2022. En la primera cayó a manos de Djokovic, el máximo ganador con 10 coronas (y 24 de Grand Slam) y en la segunda con Rafael Nadal (22, ausente en esta edición por lesión). En el historial entre sí hay ventaja para Medvedev, que se impuso a Sinner en seis de las nueve veces en las que se enfrentaron, con la particularidad de que en las tres últimas ganó el italiano.

Jannik Sinner venció a Novak Djokovic y allanó el camino para que haya nuevo campeón ANTHONY WALLACE - AFP

Para acceder a la definición, Sinner eliminó a Djokovic exactamente 2.195 días después de su última caída en Melbourne Park. Con un récord de 11-0 en semifinales del Australian Open, pocos creían que el serbio podía irse antes del partido por el título. Sin embargo, el italiano lo vapuleó en cuatro sets con una actuación histórica: fue 6-1, 6-2, 6-7 (6) y 6-3.

Medvedev, por su parte, derrotó en semifinales a Alexander Zverev por 5-7, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-3, en otro duelo maratónico, porque se fue a cinco sets en dos partidos más. Jugó dos a cuatro y solo el restante a tres. Así, el ‘Loco’ Daniil persigue su segundo Grand Slam tras la coronación en el US Open 2021 y, a su vez, su primer título en Australia.

Daniil Medvedev estaba dos sets abajo ante el alemán Alexander Zverev, pero pudo recuperarse DAVID GRAY - AFP

Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev: lo que hay que saber

Australian Open 2024 - Final

Día: Domingo 27 de enero.

Hora: No antes de las 5.30 (hora argentina).

Estadio: Rod Laver Arena.

TV: ESPN 2.

Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Daniil Medvedev ganó los primeros seis duelos ante Jannik Sinner; el italiano, los tres últimos AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El camino de Jannik Sinner hacia la final

Primera ronda: 6-4, 7-5 y 6-3 a Botic van de Zandschulp (Países Bajos - 59°).

Segunda ronda: 6-2, 6-2 y 6-2 a Jesper de Jong (Países Bajos - 161°).

Tercera ronda: 6-0, 6-1 y 6-3 a Sebastián Báez (Argentina - 29°).

Octavos de final: 6-4, 7-5 y 6-3 a Karen Khachanov (Rusia - 15°).

Cuartos de final: 6-4, 7-6 (5) y 6-3 a Andrey Rublev (Rusia - 5°).

Semifinales: 6-1, 6-2, 6-7 (6) y 6-3 a Novak Djokovic (Serbia - 1°).

El camino de Daniil Medvedev hacia la final

Primera ronda: 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 y abandono a Terence Atmane (Francia - 144°).

Segunda ronda: 3-6, 6-7 (1), 6-4, 7-6 (1) y 6-0 a Emil Ruusuvuori (Finlandia - 53°).

Tercera ronda: 6-3, 6-4 y 6-3 a Félix Auger-Aliassime (Canadá - 30°).

Octavos de final: 6-3, 7-6 (4), 5-7 y 6-1 a Nuno Borges (Portugal - 69°).

Cuartos de final: 7-6 (4), 2-6, 6-3, 5-7 y 6-4 a Hubert Kurkacz (Polonia - 9°).

Semifinales: 5-7, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-3 a Alexander Zverev (Alemania - 6°).

Los máximos ganadores del Australian Open

Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.

Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis cada uno.

Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro cada uno.

Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres cada uno.