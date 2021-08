Daniil Medvedev: campeón en el Masters 1000 de Toronto y cada vez más cerca del número 1 del mundo

Con otra producción convincente, Daniil Medvedev ratificó su condición de máximo favorito, y conquistó este domingo el título del Masters 1000 de Canadá, que este año se disputó en Toronto. En la final, el ruso se impuso al gigante estadounidense Reilly Opelka (2,11 metros) por 6-4 y 6-3, en una hora y 27 minutos de acción.

Para Medvedev, se trató del duodécimo título de su carrera, el tercero de este año -también festejó en Marsella y Mallorca- y, sobre todo, el cuarto trofeo en torneos de la serie Masters 1000. Además, se convirtió en el primer jugador ruso en ganar este torneo desde que Marat Safin lo logró en 2000.

El reconocimiento de Opelka para Daniil Medvedev, nuevo campeón en el Masters 1000 canadiense Vaughn Ridley - Getty Images North America

En la definición, Medvedev aprovechó al máximo su primer servicio, con una efectividad de un 88 por ciento, contra apenas el 63% de su rival, que posee uno de los saques más potentes del circuito. Claramente, ante una de las mejores devoluciones del circuito, Opelka no pudo hacer valer las virtudes de un servicio que sí le habían bastado para llegar hasta la final.

Medvedev mejoró ahora a 4-1 su récord en finales en lo que va de este año. La única derrota fue ante Novak Djokovic, el número 1 del mundo, en el Abierto de Australia. También ganó las cuatro finales de Masters 1000 desde 2019, cuando perdió en Montreal con Rafael Nadal. Desde entonces, se impuso en Cincinnati (a David Goffin), Shanghai 2019 y París-Bercy 2020 (a Alexander Zverev), además de este éxito en el cemento de Toronto.

Pero, además, el ruso dio un buen paso para achicar distancias con Novak Djokovic en el ranking. Con lo hecho en Toronto, llegó a 10.620 puntos y quedó a unos 1493 del serbio, líder de la clasificación semanal de la ATP. Es una diferencia razonable, pero quedan por delante hasta fin de año varios torneos con muchos puntos en juego: el US Open, los Masters 1000 de Cincinnati, Indian Wells y París, y en todo caso, el Masters de fin de año, con nueva sede en Turín.

La celebración de Daniil Medvedev; fue su tercer título de la temporada Steve Russell - Toronto Star

“No podía imaginarme esto en ningún punto. Con jugadores como Djokovic y Nadal por delante, hace tiempo parecía un logro inalcanzable ganar un Masters 1000. Pero ahora tengo cuatro en cinco finales, que es un número muy ieno. Estoy muy feliz y quiero conseguir más”, destacó Medvedev.

“Incluso hoy, él [Opelka] creció bastante en su juego, jugó algunos puntos realmente muy buenos y dio pelea hasta el final, salvó varios break-points en momentos cruciales. Y no es nada fácil jugar tu primera final de Masters 1000. La vez que me tocó a mí fue en Canadá [contra Nadal] y sólo pude ganar tres games”, recordó el jugador ruso. Confiado en sus chances, el número 2 del mundo amplió: “El objetivo es ganar la mayor cantidad posible de partidos. Cuanto más gane, mejor llegaré al US Open. Pude hacerlo hace dos años y creo que puedo lograrlo de nuevo”. Aquella vez, trepó hasta la final en Flushing Meadows, donde perdió en cinco emotivos sets contra Nadal.

En la rama femenina, la italiana Camila Giorgi, hija de argentinos, consiguió el mejor título de su carrera al conquistar el WTA 1000 de Canadá, en Montreal, al superar por 6-3 y 7-5 a Karolina Pliskova, la subcampeona de Wimbledon. Giorgi, ubicada en el puesto 71° del ranking y que en la segunda ronda había derrotado a Nadia Podoroska, se apoyó en un servicio sólido para superar a la sexta jugadora del mundo.