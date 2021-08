Súper TC2000. La victoria de Matías Rossi y las trabas para los 200 Kilómetros

Cuatro meses sin triunfos no quebrantaron a Matías Rossi. El campeón volvió por sus fueros y el Toyota Gazoo Racing enseñó nuevamente su capacidad para revertir una situación que en los entrenamientos del viernes asomaba compleja. El cambio de rumbo permitió el avance y la victoria, su firma número 42 en la categoría; Rossi es nuevamente líder del campeonato, mientras espera la confirmación de quién será su compañero de fórmula en los 200 Kilómetros de Buenos Aires, la próxima fecha del calendario, que se desarrollará el primer fin de semana de septiembre en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. La restricción de ingresos de pilotos extranjeros provocó una queja hacia el Gobierno y algunas terminales automotrices ya se decantaron por pilotos nacionales ante la incertidumbre, camino a la octava fecha del campeonato.

Bandera a cuadros y triunfo de Matías Rossi (Toyota Corolla) en el autódromo de Toay, donde el fin de semana la categoría cumplió 600 carreras Super TC2000

Ambicioso desde la largada, el primer movimiento demostró la voracidad de Rossi y que el auto ofrecía un salto de calidad. El Misil partió desde el quinto cajón de la grilla y al salir de la primera curva se posicionó segundo, después de superar a Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) -el mejor en la prueba de tanques llenos-, Fabián Yannantuoni (Honda Civic) y Matías Milla (Renault Fluence). Descolgado se presentaba Leonel Pernía (Renault Fluence), ganador de la Carrera Clasificatoria del sábado.

“Siempre salgo a ganar, pensando en eso y por esa razón soy crítico con el equipo cuando no funcionamos. Hice una buena interpretación del Push To Pass (PTP) y del grip de la pista. Después tuvimos un ritmo fenomenal y abrí diferencia con el PTP, porque quería trazar mi carrera”, resaltó Rossi, que apuntando para el campeonato se favorecía del enredo entre Facundo Ardusso (Honda Civic) -arribó a Toay en lo más alto de la tabla de posiciones y se marchó tercero- y Julián Santero (Toyota Corolla), que repetían roces como en la jornada del sábado.

El ataque de Matías Rossi (Toyota Corolla) para superar a Leonel Pernía (Renault Fluence); el Misil logró su triunfo 42 en la categoría Super TC2000

Para saltar a la cima del pelotón Rossi necesitó de una maniobra de tres pasos, porque la superación de Pernía la ensayó entre las vueltas 10 y 12. “Todos pensaban que la carrera será mía o de Agustín [Canapino]. Sorprendentemente, apareció Rossi con nivel superior. Hice lo que pude para defenderme, pero no lo logré”, comentó Pernía, para la transmisión de TV. El piloto del Renault Castrol Team hizo una buena lectura de los primeros ataques y controló los intentos -viajaron a la par durante gran parte del circuito, aunque Rossi se quejó de un roce y se lo advirtió al equipo en el primer avance-, hasta que Rossi modificó la táctica y ensayó la maniobra en plena recta principal. Desde ese instante, nada fue igual.

“Una victoria memorable, casi inesperada. El viernes estábamos preocupados por el rendimiento, la diferencia con Pernía en la prueba comunitaria era de un segundo. Revertimos y nos posicionamos a la mitad el sábado”, explica Rossi, que clasificó sexto y finalizó quinto la Carrera Clasificatoria. Inconformista, la recuperación le resultaba poca, a pesar del avance. “No estaba conforme, como tampoco estaba conforme en Paraná [la carrera anterior, donde completó el podio, detrás de Ardusso y Santero]. Movimos muchas cosas con el ingeniero Diego Bruna. En el Súper TC2000, como caes al primer entrenamiento es como recorrés el fin de semana: es difícil modificar la tendencia. Arriesgamos en la puesta a punto y conseguimos un auto fantástico, que nos sorprendió hasta a nosotros”, apuntó el ganador. “Rossi apareció con un potencial tremendo de motor. Imposible contra él”, se admiró Canapino, que completó el podio.

Leonel Pernía (Renault Fluence) lidera el pelotón en los primeros metros de la prueba en Toay, mientras Matías Rossi (Toyota Corolla) salta del quinto al segundo lugar Super TC2000

Pechito López, la ilusión de los 200Km

La carrera más esperada por las terminales. Las automotrices despliegan toda su artillería de marketing y los equipos suman figuras para realzar el espectáculo. La pandemia mundial de Covid-19 impidió que los 200 Kilómetros -la competencia emblema del Súper TC2000- se desarrollara en 2020 y aunque el nuevo calendario renovó las expectativas las contrariedades de no poder contar con el ingreso de los extranjeros debido a las restricciones impuestas en mayo en materia de salud generan incertidumbre y algunos pilotos extranjeros que compiten en categorías del automovilismo nacional están impedidos de cumplir con sus contratos.

Las quejas de quienes conducen el Súper TC2000 se concentra en que delegaciones como la de Atlético Mineiro y Bragantino, ambos de Brasil, entraron para jugar la Copa Libertadores y Sudamericana en Buenos Aires y Rosario, pero pilotos como el brasileño Rubens Barrichello (Toyota Gazoo Racing) o el uruguayo Rodrigo Aramendia, del FDC Motor Sports, de TC2000, son impedidos. El ex piloto de Fórmula 1 se ausentó de las últimas cuatro fechas. “Son desigualdades que uno no las entiende, con Toyota estamos atentos para cumplir con la cuarentena cuando vengo de competir en Brasil y estas situaciones nos exceden como deportistas y a la automotriz”, explicó Rossi, que sufre cada vez que debe viajar a Brasil para correr en Stock Car, junto con Barrichello.

José María Pechito López, piloto del Toyota Gazoo Racing en el campeonato Mundial de Endurance; el cordobés es el candidato preferido de Matías Rossi para conformar el binomio en los 200 Kilómetros de Buenos Aires Prensa Toyota Gazoo Racing

La idea de Rossi y de Toyota Gazoo Racing es que el campeón 2020 tenga como compañero en los 200 Kilómetros de Buenos Aires a José María Pechito López, piloto de la marca en el WEC. “Ojalá podamos resolverlo, es muy lindo correr con él. Un profesional extraordinario para trabajar en conjunto en lo previo. Es una carrera especial para los pilotos y para Toyota, que el martes anterior lleva el auto a la fábrica y comparte con los trabajadores. Al no poder invitar a pilotos extranjeros, no luce el evento”, expone Rossi. La estructura que lidera Darío Ramonda no confirmó los binomios, porque entre las ideas también figuraba que Barrichello estuviera acompañado por el portugués Antonio Félix da Costa, campeón de la temporada 2019-20 de la Fórmula E. Pero sin poder confirmar al piloto titular, menos pueden asegurar la presencia del invitado.

Rubens Barrichello se ausentó de las últimas cuatro fechas del Súper TC2000 por las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional Super TC 2000

Las últimas reuniones entre integrantes de la Comisión Deportiva y Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino y autoridades del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación empujaban a destrabar el conflicto, aunque la intransigencia del Ministerio de Salud echa sombras sobre lo que pueda ocurrir con los permisos para los pilotos extranjeros.