Un Roland Garros distinto y para los jugadores juniors, con el padrinazgo de Juan Martín del Potro

Treinta y dos tenistas menores de 16 años (16 chicos y 16 chicas) tendrán la oportunidad de competir por un lugar en el cuadro principal de la competencia junior de Roland Garros , el segundo Grand Slam de la temporada, que este año se disputará desde el 28 de mayo hasta el 11 de junio. La semana próxima, entre el 16 y el 19 de este mes, en los courts de polvo de ladrillo de la Sociedade Harmonia de Tenis, en San Pablo, se realizará el evento que, además, tendrá al tandilense Juan Martín del Potro (número tres del mundo en 2018 y campeón del US Open 2009) como embajador.

El Philippe Chatrier, escenario central de Roland Garros Thibault Camus - AP

La competencia, bautizada “Roland-Garros Junior Series by Renault”, es el resultado de una colaboración entre la Federación Francesa de Tenis (FFT), la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) y la Confederación Brasileña de Tenis (CBT). El torneo en tierra paulista les garantizará a los campeones de los cuadros individuales masculino y femenino actuar en el main draw junior del próximo Abierto de Francia, a través de un wild card.

El certamen contará con raquetas de diez países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y la Argentina, que estará representada por Luna Cinalli (14 años; 155° del ranking mundial ITF), Sol Ailin Larraya Guidi (15; 172°) y Valentín Garay (15; 774°).

Sin esta chance distinta, ninguno de los tres juniors argentinos podrían haber aspirado a jugar el Abierto de Francia junior esta temporada ya que, por ranking, quedarían afuera. La competencia de menores suele ser para los primeros 60 del ranking aproximadamente.

Aymeric Labaste, director de Desarrollo Internacional de la Federación Francesa de Tenis, destacó la presencia de Del Potro como embajador del evento. El torneo, según comunicaron, le brindará a los 32 tenistas participantes el “asesoramiento” del campeón de la Copa Davis 2016 y doble medallista olímpico.

En nueve presencias, entre 2006 y 2019, Juan Martín alcanzó dos veces las semifinales de Roland Garros (en 2009 cayó frente a Roger Federer, que luego ganaría la Copa de los Mosqueteros por primera y única vez, y 2018, ante Rafael Nadal, que también fue campeón ese año).

Del Potro jugó su último partido oficial el 8 de febrero del año pasado después de estar inactivo durante largos 965 días (perdió en la primera ronda del ATP de Buenos Aires ante su amigo Federico Delbonis). Desde entonces siguió buscando opciones para tratar de sanar su rodilla derecha maltrecha. “No estoy preparado para el día después”, le confesó a LA NACION, en una entrevista exclusiva, en septiembre pasado en Nueva York.

Del Potro, en septiembre pasado en el US Open, durante una entrevista con LA NACION REGINA CORTINA

“Estoy en un presente que no me deja tener tanta lucidez para pensar o ver qué me gustaría. Pero yo creo que eso me va a llegar con el tiempo. Me gusta asesorar y aconsejar a chicos, pero lo hago porque me gusta que me escuchen y siento que les llega mi mensaje, que pueden tomar nota, aplicarlo y hay un resultado positivo detrás. Pero estoy en esa búsqueda también”, expresó en la nota. Ahora tendrá la oportunidad de empezar a hacer ese tipo de acciones.

