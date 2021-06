Diego Schwartzman y una broma por tener que cruzarse siempre con Rafael Nadal en Roland Garros: “Ojalá algún día pueda estar del otro lado del cuadro”

Diego Schwartzman luchó contra Rafael Nadal, pero no pudo. El español se quedó con el cruce en cuatro sets y ya está en semifinales de Roland Garros. Luego del partido, que por momentos tuvo mucha paridad, el Peque habló en conferencia de prensa y analizó el duelo disputado en el estadio Philippe Chatrier, de París.

En primer lugar, se refirió a su mejor momento durante el partido y dónde vio las fallas de su rival: “Hubo momentos del partido donde él empezó a cometer errores desde el fondo. Yo estaba sacando bien. Me era raro estar ganando juegos con mi saque de forma cómoda contra él acá. A él le costaba casi todos los games”. Luego, Schwartzman contó cómo creció el juega de Nadal y qué lo llevó al triunfo: “Al final, del lado de la ventaja, metió muchos saques muy buenos, que casi yo no podía devolver o a él le quedaban bien para golpear. Creo que esa fue la clave”.

Lo mejor del duelo Nadal-Schwartzman

El tercer set del partido fue la clave que inclinó la balanza para el rey de París: “El juego que me quiebra, se decide por detalles muy finos. Hice un par de winners, él también, terminé perdiendo un punto con un globo que se me fue fuera. En la parte de abajo había mucho viento y casi siempre quebrábamos de ese lado. Sabía que iba a ser difícil romperle en el lado contrario”.

El tenista porteño, que el año pasado había llegado a semifinales -instancia en la que también fue derrotado por Nadal- expresó cómo se fue dando su rendimiento durante el partido: “Al final no pude hacer mucho porque, en cada bola no muy buena mía, él hacía winner tras winner y yo bajé la intensidad. No pude salir de esa situación. Cuando lo intenté, me salió mal. Ha sido una pena acabar así, me dolió un poco después de los tres primeros sets que hice”, se lamentó, por haber cedido en cero el último set del partido: el español ganó por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-0.

Rafael Nadal felicita a Diego Schwartzman al final del partido en Roland Garros. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

En cuanto al rival y entre risas, Peque dijo: “Ojalá algún día pueda estar del otro lado del cuadro (risas). La realidad es que casi siempre que llego a segunda semana en un Grand Slam pierdo con Rafa, incluso en el US Open. Ojalá pueda evitar a los 3 primeros en los próximos. Así puedo tener más chances de llegar más lejos”. También habló de su fuerte en el polvo de ladrillo: “En esta superficie me vuelvo más fuerte y sé que no hay muchos que quieran jugar contra mí”.

Los duelos entre el manacorí y Peque fueron, en su mayoría, parejos durante los últimos años y Schwartzman explicó lo que siente: “De las 12 veces que jugamos, 6-7 fueron partidos muy parejos, pero él siempre termina ganando. Rafa es imbatible acá. Los números lo dicen. Veremos si el próximo puedo ganarlo”.

Schwartzman se va de París con mejores sensaciones de las que tenía al llegar. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

A su salida del Top 10 lo tomó como un desafío. “El tiempo va pasando y hay jugadores nuevos que salen y lo hacen muy bien. Me voy al 11, sí, Bautista Agut me pasó e hizo mérito para ello. Pero ahora será una lucha estos meses entre los dos. Será un ida y vuelta intenso”, expresó.

Por último, fue consultado sobre si hace 10 días imaginaba llegar hasta los cuartos de final jugando de esta manera y sobre eso, manifestó: “No lo imaginaba. En el fondo, uno tiene la esperanza de jugar bien, porque sabe que está ahí y nunca se sabe. Tampoco me imaginaba llegar a cuartos de final sin perder sets, algo que hice también el año pasado. Es espectacular. Necesitaba un torneo así, volver a sentirme bien en la cancha. Repetir partidos en un torneo. Me va a servir para lo que sigue en el futuro”, concluyó el argentino.

