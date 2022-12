Dura sanción: la tenista chilena que fue suspendida por tres años por arreglo de partidos

escuchar

LONDRES - La tenista chilena Bárbara Gatica Avilés fue suspendida por los próximos tres años, tras admitir que recibió un pago para perder intencionalmente un partido en 2016, según anunció el jueves la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (IATA, por sus siglas en inglés).

Gatica Avilés, de 26 años y que llegó al puesto 158° del ranking de la WTA como mejor posición en el tour femenino, deberá pagar además una multa de 5.000 dólares. “Los cargos se relacionan con un partido de 2016, en el que Gatica admite haber perdido en forma deliberada a cambio de un pago”, indicó la Agencia en un comunicado, aunque no se especificó a cuánto ascendió aquel soborno, ni cuál fue el partido amañado.

Una audiencia encontró a Gatica Avilés culpable de infringir tres secciones del reglamento anticorrupción del tenis, y la jugadora admitió su culpabilidad. El caso fue revisado por el Oficial de Audiencia Anticorrupción independiente Raj Parker, y la sanción determina que Gatica Avilés tiene prohibido jugar o asistir a cualquier torneo de tenis realizado por los órganos oficiales por un período de tres años, a partir del 9 de diciembre de 2022 y hasta el 8 de diciembre de 2025.

“A veces cometemos errores donde no sabemos las consecuencias hasta unos años después. Hoy sale a la luz uno de los peores errores que cometí en mi vida, en una época que era muy joven y sin experiencia, del cual estoy sumamente arrepentida”, expresó Gatica en su cuenta de Instagram, acerca de la dura sanción que recibió.

“Ahora todos mis sueños, los de mi familia, mi equipo y todas las personas que me apoyaron se guardan en una cajita por unos años. Realmente este 2022 me ha tocado muy duro… El doping, que fue algo muy injusto, del cual soy totalmente inocente. A veces no sabemos por qué suceden las cosas, no sabemos por qué pasan en el mejor momento de tu vida y tratamos de entender, pero no lo conseguimos. Hay que aceptar los errores, mirar hacia adelante y seguir luchándola como siempre me enseñó mi familia”, agregó Gatica Avilés.

“Gracias a mi familia, mi equipo y a mis abogados por nunca abandonarme en este tan duro proceso... A los chicos que vienen, piensen bien en las decisiones que toman, a veces un error cuesta muy caro. Siempre estén cerca de personas que quieran lo mejor para ustedes. Espero que, de aquí a tres años, pueda volver a cumplir mis sueños. Muchas gracias y perdón a todos”, finalizó la jugadora en su posteo en redes sociales.

En concreto, la tenista chilena fue encontrada culpable de no cumplir con la regla D.1.d, relativa a que “ninguna persona en cubierta deberá, de manera directa o indirecta, inventar o intentar inventar el resultado o cualquier otro aspecto de cualquier certamen”. También infringió la regla que estipula que “ninguna persona deberá, directa o indirectamente, solicitar o facilitar que otra persona apueste sobre el resultado o cualquier otro aspecto u otra competencia de tenis”. Y por último, incumplió la sección que alude a “solicitar o aceptar dinero, beneficio o contraprestación, con la intención de influir negativamente en los mejores esfuerzos de un jugador”.

Paralelamente a este castigo de la ITIA, Gatica Avilés no jugaba desde junio, ya que afronta otro proceso tras dar positivo en un control antidoping de una sustancia prohibida denominada boldenona, anábolico de utilización en animales. En su defensa, la jugadora ha asegurado que este caso podría ser de contaminación alimentaria.

