El Abierto de Australia admitirá a tenistas sin vacunarse, pero que pasen por una cuarentena

MELBOURNE, Australia (AP).- Los requisitos de inmigración podrían facilitar la presencia de tenistas no vacunados contra el coronavirus en el Abierto de Australia, el primer torneo de Grand Slam de 2022, si cumplen una estricta cuarentena de 14 días.

La semana pasada, líderes políticos federales y estatales de alto nivel dijeron que era improbable que aquellos jugadores que no han completado la doble vacunación contra el Covid-19 recibirán el visado para participar en el torneo, que se disputará del 17 al 30 de enero en el Melbourne Park.

Este lunes, un correo filtrado enviado por la WTA al Consejo de Jugadoras, publicado por The New York Times y el diario The Age, de Melbourne, sugiere que las jugadoras no vacunadas podrían recibir visas, pero deberán pasar dos semanas aisladas en cuarentena en un hotel.

La posición antivacunda de Novak Djokovic, último campeón en Melbourne, no le presentará problemas ante el primer Grand Slam del año

Los tenistas plenamente vacunados estarán exentos de la cuarentena. “Sentimos tener la necesidad de comunicarnos con ustedes para aclarar la información falsa y engañosa que se ha divulgado por terceras personas sobre las condiciones que los jugadores se verán obligados a soportar durante la próxima edición del Abierto de Australia”, se lee en el correo del circuito femenino.

“Hemos estado en comunicación regularmente con el comité organizador en los meses recientes y nos han compartido buenas noticias en nuestra llamada del viernes pasado para que ustedes puedan conocer los hechos”.

El correo indica que la Federación Australiana de Tenis sigue consultando con el gobierno sobre los detalles debido a que el estado de Victoria espera llegar al 90% de vacunación en la población adulta el próximo mes, lo que “ha confirmado que las condiciones mejorarán de forma significativa para los jugadores participantes en el Abierto de Australia”.

Añadió que a los jugadores se les permitirá llegar a Australia a partir del 1° de diciembre. La Federación Australiana señaló el lunes en un comunicado que seguía trabajando con las autoridades para determinar las condiciones para participar en el torneo.

“A todos nos alienta la desescalada de las restricciones durante la última semana”, dijo la federación. “Somos optimistas de que podremos montar el Abierto de Australia con las condiciones más cercanas previo a la pandemia que sean posibles”.

El primer ministro de deportes del estado de Victoria, Martin Pakula, dijo a la radioemisora 3AW de Melbourne que “la decisión se tomará con tiempo de sobra para que los jugadores sepan los requisitos y quienes no se han vacunado se tengan que vacunado”.

El punto fundamental aún por dilucidar entre los organizadores del certamen y el gobierno, según Pakula, “se refiere a si permitirá el ingreso de extranjeros no vacunados a Australia y bajo qué circunstancias”.

Australia se alista para reabrir sus fronteras internacionales por primera vez en más de 18 meses, pero será un proceso gradual a partir del próximo meses, estado por estadio, y dependerá de las cifras de vacunación en todo el país. Las personas plenamente vacunadas tendrán menos restricciones que quienes no lo hayan hecho.

El debate sobre los vacunas en el tenis ha estado sobre el debate desde el reinicio de las giras tras la paralización causada por la pandemia el año pasado. Ciertos jugadores, entre ellos Novak Djokovic (nueve veces campeón en Melbourne), insisten que vacunarse debe ser una decisión personal. Otros, como Andy Murray, sostienen que debe ser obligatorio en beneficio de la mayoría.

En el reciente Abierto de Estados Unidos, que culminó el 12 de septiembre, los espectadores debieron mostrar certificación de haber recibido al menos una dosis de la vacuna para ir a los partidos. Los jugadores no debieron cumplir con el requisito.