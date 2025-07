El irónico mensaje de Nick Kyrgios para Iga Swiatek y Jannik Sinner tras ganar Wimbledon

El desenlace de Wimbledon, con la consagración de Jannik Sinner y de Iga Swiatek, resultó un momento importante para la carrera de ambos tenistas, ya que dejaron atrás sendas sanciones por doping de tres meses y un mes, respectivamente. Sin embargo, para el australiano Nick Kyrgios parece no haber quedado en el olvido nada, ya que cargó contra ambos con un irónico mensaje en las redes sociales.

Kyrgios, de 30 años, hace rato que no está en el candelero. Llegó a ser 13° del mundo en 2016, pero hoy se encuentra en el puesto 640 del ranking ATP. En su cuenta oficial de X, Kyrgios reposteó un mensaje de un creador de contenidos de tenis que resultó muy hiriente para Sinner y para Swiatek: “¡Felicidades a Clostebol y Trimetazidina!”. El tuit, claro, hace mención a las sustancias encontradas a los dos tenistas en los controles antidoping por los que fueron suspendidos.

El reposteo de Kyrgios al mensaje de Myles David, con la burla para Sinner y Swiatek

El australiano, de esta manera, señaló a los ganadores de Wimbledon al replicar el irónico mensaje. En noviembre último, Swiatek fue sancionada con un mes sin competencia después de dar positivo en un control antidopaje con la sustancia prohibida trimetazidina. Según la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), la sustancia encontrada se trataba de una muestra “fuera de competencia en agosto de 2024” y, en el informe, explican: “Fue la contaminación de un medicamento regulado sin receta (melatonina), fabricado y vendido en Polonia, que la jugadora había estado tomando para el desfase horario y problemas de sueño, y que la violación no fue intencional y que siguió a entrevistas con la jugadora y su equipo, investigaciones y análisis de dos laboratorios acreditados por la AMA”.

Poco después de esa sanción a Swiatek, Kyrgios se expresó al respecto: “Nuestro deporte está acabado”. Él se sumó a varios colegas que criticaron el castigo, como el canadiense Denis Shapovalov o la rumana Simona Halep, que señaló una doble vara después de ser castigada por cuatro años a causa de un doping: “No puedo encontrar, y no creo que pueda haber, una respuesta lógica. Sólo puede ser mala voluntad por parte de la ITIA, la organización que hizo absolutamente todo para destruirme a pesar de las pruebas”.

Jannik Sinner disfruta de su primer Wimbledon después de vencer a Carlos Alcaraz, defensor del título; el italiano estuvo suspendido por tres meses por haber dado positivo por clostebol Kirsty Wigglesworth - AP

Tras la sanción a Swiatek, en febrero de 2025, apareció en escena Sinner porque la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció que había llegado a un “acuerdo de resolución del caso”. Debido a un episodio de marzo de 2024, el italiano fue sancionado con un “período de inelegibilidad de tres meses por una violación a las normas antidopaje”. Sinner, de 23 años, dio positivo por clostebol en dos controles antidopaje consecutivos. La investigación concluyó que la sustancia había ingresado de manera accidental a su organismo por un error de su fisioterapeuta, Giacomo Naldi, que utilizó un spray de venta libre disponible en Italia para tratar una herida. La ITIA lo absolvió al considerar que no hubo culpa o negligencia en Sinner. Sin embargo, la AMA apeló esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando una suspensión de entre uno y dos años. Finalmente, ambas partes llegaron al acuerdo de una sanción de tres meses.

Con esta resolución, Kyrgios volvió al ataque y criticó la medida tomada por la AMA: “Salió y dijo que sería una sanción de uno o dos años (en referencia a la AMA). Obviamente, el equipo de Sinner hizo todo lo posible para seguir adelante y aceptar una sanción de tres meses, sin perder títulos ni premios en metálico. ¿Culpable o no? Un día triste para el tenis. La justicia en el tenis no existe”.

Iga Swiatek celebra en Wimbledon: la polaca fue sancionada en noviembre de 2024 con un mes sin competencia después de dar positivo en un control antidopaje con la sustancia prohibida trimetazidina. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE afp - AFP

En abril de 2025, Kyrgios fue consultado acerca de la posibilidad de que él pudiera sufrir una sanción por este tipo de situaciones y el australiano respondió: “Este tema nunca ha sido un problema en toda mi carrera. He estado en el circuito más de diez años. En lo que a mí respecta, no estoy en absoluto preocupado porque sé que estoy al tanto de lo que sucede en mi equipo. Confío mucho en mí y nunca metería ninguna sustancia en mi sistema”.

Ante estos ataques, las consultas fueron para Jannik Sinner y el italiano evitó meterse en la discusión Kyrgios: “No quiero responder a lo que Nick dijo o a lo que otros jugadores dicen. Creo que lo más importante es tener a mi gente alrededor para contrastar a esta otra gente, porque ellos saben exactamente lo que pasó. No hice nada malo y por eso puedo jugar. No me afecta el ruido de fuera”.